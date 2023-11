Veći dio potrošačke košarice je pojeftinio, poskupjele su i opet usluge - frizura, ali i kazalište

Oko 30 posto potrošačke košarice je u listopadu poskupjelo u odnosu na rujan, nešto manje od pedeset posto je pojeftinilo, a ostatak cijena je ostao isti - pokazuje najnovija usporedba maloprodajnih cijena u kunama i eurima, koju radi Državni zavod za statistiku. Cijene 78 dobara i 25 usluga (ukupno 103 cijene) u kunama i eurima državni statističari prate od rujna prošle godine, i činit će to još samo do kraja prosinca ove godine, kad ističe godina prilagodbe na euro.

Među proizvodima koji su poskupjeli su bijela riža, s 3,50 na 3,57 za kilogram, junetina s kostima, koja je u rujnu koštala 8,80, u listopadu je imala cijenu od 8,92 eura, sa 16,57 je na 16,75 eura po kilogramu poskupjela i čajna kobasica, slanina sa 16,37 na 16,72 eura. Između ostalog, za jedan cent je skuplja i litra svježeg mlijeka, kojoj je cijena u listopadu bila 1,32 eura, suncokretovo ulje je skuplje za dva centa, njegova je cijena u listopadu prema ovoj statistici bila 1,50 eura. Od voća, skuplje su banane, cijena im je porasla na 1,48, za četiri centa u odnosu na rujan, poskupio je i dobar dio praćenih usluga - žensko šišanje s pranjem i sušenjem je u rujnu koštalo 21,06, a u listopadu 21,16 eura, pedikura je poskupjela s 20,08 na 20,26 eura, skuplje je bilo i kemijsko čišćenje odjeće, servis bojlera, karte za kazalište su s 9,29 eura skočile na 9,35, poskupjela je i teretana - s 36,24 na 36,44 eura.

Državni zavod za statistiku svakoga mjeseca prikuplja oko 5.700 cijena na oko 800 prodajnih mjesta, osim na tržnicama i kisocima. Cijene prikupljaju u devet gradova - Zagrebu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Sisku, Rijeci, Puli, Splitu, Dubrovniku i Varaždinu. Za svaki proizvod odnosno uslugu izračunaju prosječnu maloprodajnu cijenu jednostavnom aritmetičkom sredinom iz svih prikupljenih cijena na razini Hrvatske.

Tako su izračunali da su pojeftinili, primjerice, bijeli kruh od 400 do 700 grama - sa 1,42 u rujnu na 1,40 u listopadu, svinjski kotleti su sa 6,03 eura po kilogramu pali na 5.98, jeftiniji je i svinjski but, čija je cijena u rujnu bila 6,43, a u listopadu 6,26 eura. Cijena piletine ostala je, primjerice, ista, 3,22 eura za kilogram. Pojeftinila je i šunka u ovitku, mortadela, pašteta, kao i smrznuti file oslića, tuna u konzervi, čija je cijena u rujnu bila 3,17 za 100-160 grama, u listopadu četiri centa manje. Litra trajnoga mlijeka ima istu cijenu, od jednoga eura, polutvrdi sir je jeftiniji, pala je i cijena jaja, sa 2,75 eura za deset komada u rujnu na 2,63 eura. Od povrća, jeftinije je ono sezonsko - zelje, kao i kelj, nešto je jeftinije u listopadu bilo i, primjerice, bijelo vino, kojem je cijena u rujnu iznosila 4,60 eura za 0,7-1 litre, a u listopadu 4,56. Donekle je pojeftinio i, primjerice, deterdžent za rublje u prašku, od jednog do 1,5 kilograma, čija je cijena u rujnu bila 6,44, a u listopadu četiri centa manje.