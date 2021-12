Svaki dan tijekom prosinca čistim pulske ulice u odijelu Djeda Božićnjaka. Sa sobom uvijek nosim svoju ‘čarobnu’ torbu u kojoj se mora naći malo bombona, čokoladica i drugih slatkiša te pokoja igračka za djecu. Moram imati nekoliko autića i plišanaca jer dječica mi prilaze gotovo cijelo radno vrijeme dok čistim, rekao je Vedran Sunić (42).

POGLEDAJTE VIDEO: Vedran cijeli prosinac daruje najmanje

On radi kao djelatnik pulskog komunalnog poduzeća i svaki dan od ranoga jutra čisti centar grada. Međutim, u prosincu se već tradicionalno odjene u odijelo Djeda Božićnjaka i nastavlja čistiti ulice, u božićnom duhu. Puljani su ga prozvali “urbani Djedica”, a Vedran to radi već šestu godinu zaredom. Od trenutka kad je postao zaposlenik komunalnog poduzeća. Darove za najmlađe kupuje sam, a to su mu, rekao je, zadovoljstvo i strast.

Osmijeh vrijedan zlata

- Živimo trenutno u izazovnom vremenu, vremenu kad je korona na svakom koraku. To je nezahvalno vrijeme za sve nas. Ali prosinac je, s druge strane, vrijeme zajedništva i druženja s obitelji. Pa zašto onda ne bih i ja veselim odijelom i pokojim darom razveselio prolaznike, a ponajprije mališane. Prilaze mi čim me vide. Na taj način meni je ispunjeno srce kad vidim široki osmijeh zadovoljne djece koja su se na trenutak susrela s Djedicom, pa makar i dok čisti gradske ulice - govori veseli Vedran.

Priznaje i da odrasli ne ostaju imuni kad ga ugledaju kako gura kantu s metlama u prepoznatljivom crvenom odijelu. Tad i odrasli na trenutak podjetinje i žele fotografiju s neobičnom Božićnjakom.

- Ne ustručavaju se ni odrasli prići. Malo me fotografiraju, pa se potom zajedno fotografiramo. I dobijem osmijeh koji zlata vrijedi - dodao je.

Ustaje u 4 sata

Vedran kao “komunalac” radi većinom jutarnje smjene, od 6 do 12.30 sati. To znači da mora ustati iz kreveta već u 4 ujutro kako bi se pripremio za smjenu koja počinje rano.

- Imam posla svaki dan, neovisno je li prosinac ili pak ljeto. I dalje ima ljudi koji bacaju smeće gdje god stignu, i to me pomalo ljuti. Ali tu sam ja da očistim sve nečistoće. Radim šest dana u tjednu, a svoj posao volim jer ga prvenstveno radim na svježem zraku. Svakoga dana dignem se oko 4 ujutro te se obučem i dođem u firmu po radnu odjeću i potrebni alat. Već sam prije 6 ujutro na ulicama najvećeg istarskoga grada. Zimi je malo hladno i mračno, ali se čovjek navikne. Priznajem da je pomalo i gušt početi radni dan dok cijeli grad još spava - odao je. Nema tog Puljanina koji ne zna veselog “Djedicu - čistača” koji umjesto božićnih pjesama obožava heavy metal glazbu.