Velečasnom darovali novi auto: 'Odmah sam ga blagoslovio'

Velečasnom Marijanu Piskaču, u župi u Resniku, vjernici su darovali novi automobil. Razlog tome je što je Piskač u doba pandemija korona virusa bio posvećen vjernicima i njihovom blagoslovu, piše Hrvatska katolička mreža.

Unatoč tome što Piskač nije očekivao ovakvo iznenađenje, izjavio je kako su ga vjernici ugodno iznenadili pa je brže bolje automobil blagoslovio svetom vodom.

- Vrlo sam se iznenadio dok sam se vraćao u srijedu s mise iz Struga. Bilo nas je četvero u autu. Vozio je naš orguljaš. Kad sam ugledao automobile i ljude na dvorištu, protrnuo sam. Mislio sam da se nešto dogodilo, da se urušilo od posljedica potresa… Iznenađenje je bilo još veće kad sam shvatio da je u pitanju neka veselica, neko iznenađenje, posebno kad su se počeli suputnici smijati. Smijeh, snimanje, klicanje su me sledili, posebno kad sam shvatio što se dogodilo. Dovukli su me do novog automobila. Bilo mi je strašno neugodno. Naime, moja stara Vectra je sasvim dobra. Istina je da nekad treba nešto izmijeniti, nekad se umori i stane, ali za mene je dobra. Kako prihvatiti novi auto u koji su me ugurali da sjednem. Ne znam se u njemu ponašati, kamoli shvatiti sve one komande i mogućnosti. Dali su mi papir s blagoslovnom molitvom i svetu vodu. Blagoslovio sam automobil moleći Boga da mi bude na pomoć - izjavio je velečasni te dodao kako mu je od samog dara, veći dar zajedništvo župljana.

I vjernici su komentirali velikodušni poklon na društvenim mrežama.

- To je najmanje što smo mogli učiniti za Vas, dragi župniče. Ovaj auto nije nikakav luksuz već samo izraz naše ljubavi prema Vama i Vaše prema nama koju svakodnevno osjećamo. A uvijek će biti onih koji će pogrešno tumačiti. Ne obazirite se, svatko tko Vas i najmanje poznaje, zna kakvi ste i tko ste. Bog Vas blagoslovio, da nam i dalje budete blagoslov - napisao je jedan od župljana na Facebook stranici župe.

S obzirom na to da je župnik Piskač dobio novi automobil, svoj stari darovao je pastoralnom suradniku koji nema automobil.

