Veleposlanik Bošnjak za 24sata: Dogovorili smo evakuaciju 18 ljudi iz Sirije. Još nam se 3 javilo

Sirijski pobunjenici u nedjelju su zauzeli glavni grad Damask i natjerali predsjednika Bašara al-Asada na bijeg. Na ulicama Damaska u ponedjeljak su brojna vojna vozila s pobunjenicima, nastavljaju svoju akciju, dok narod uklanja sve što ima veze sa svrgnutim režimom. Pale Asadove fotografije, ruše kipove povezane s ovom obitelji.

Iz Sirije je dogovorena evakuacija 18 osoba, od kojih petero imaju hrvatsko državljanstvo, kako doznaju 24sata od Tomislava Bošnjaka, hrvatskog veleposlanika u Egiptu.

- Imamo dogovorenu evakuaciju 18 ljudi iz Aleppa koji su tražili našu pomoć i evakuaciju u Hrvatsku. Za njih je dogovoreno da ih UN evakuira. Troje ih se naknadno javilo pa ne znamo još je li to riješeno. Očekivali smo da će UN-ov konvoj danas napustiti Siriju, međutim to se odužilo i sad smo dobili najnovije informacije od UN-a da konvoj kreće sutra ili prekosutra. Uglavnom nitko još nije napustio Siriju od ovih osoba koje su zatražile našu pomoć - rekao je za 24sata Tomislav Bošnjak, veleposlanik Hrvatske u Egiptu koji je nadležan i za područje Sirije.

'Spremni smo pružiti pomoć'

U grupi od 18 ljudi za koje je već dogovorena evakuacija te su u kontaktu s organizacijom UN-a, njih petero su, kaže nam, hrvatski državljani dok ih 13 nema hrvatsko državljanstvo.

- U naknadnoj grupi imamo tri osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo. No, prema informacijama koje imamo s terena, i Siriji trenutno nema napetosti niti vojnih operacija i možda će se situacija smirivati, iako to naravno, ne možemo prognozirati. U svakom slučaju mi smo spremni pružiti pomoć ako to od nas zatraže naši državljani - kazao je za 24sata veleposlanik Bošnjak.

Sirijci su se u nedjelju suočili s novom političkom realnošću nakon što su pobunjenici zauzeli Damask, okončavši dugogodišnji režim predsjednika Bašara al-Asada čija je obitelj vladala Sirijom 50 godina.

Pojavile su se nove snimke dronom koje prikazuju stanje u Damasku nakon što su pobunjenici zauzeli grad, a Asad pobjegao u Rusiju. Pobunjenici su odmah uveli policijski sat za stanovnike glavnog grada Sirije. "Ljudi žive u strahu, trgovine su zatvorene. Ne znamo što nam sutra donosi, hoće li djeca ići u školu", kazala je jedna stanovnica Damaska za BBC.

Svjetski analitičari strahuju da će se pojaviti ekstremna mržnja prema onima koji su Asadu protekle 24 godine vladavine bili lojalni u provođenju ubilačke politike.

No iako svijet strahuje da će nova vlast dovesti novi radikalizam, vođa pobune, Abu Muhammed al Golani, svojim ophođenjem šalje drukčiju sliku obećavajući pluralizam i demokraciju. Naime, predvodnik skupine Hayat Tahrir al Šam (HTS), prema izvješćima iz zemlje, viđen je kako izdaje naredbe zabranjujući borcima da ulaze u kuće, da poštede one koji spuste oružje i podsjeća ih da štite građane. Riječ je o skupini koja ima 30.000 boraca i koja je nekad bila podružnica Al-Kaide. Golani je s njima prekinuo veze 2016. nastojeći rebrendirati svoj imidž i djelovati umjereno.