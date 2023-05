Veleposlanik Izraela: Predani smo procesu kako bi postigli mir

Većina ljudi izvan granica Bliskog istoka ne razumije zašto Izraelci i Palestinci nastavljaju svoje cikluse nasilja. Vjerujem da Hrvatska, koja je bila suočena s nametnutim ratom 1990-ih, može razumjeti što se mota po glavama civilnog stanovništva Izraela koje je pod stalnim prijetnjama terorizma i raketiranja koji su motivirani snovima palestinskih radikala o uništenju židovske države, snovima koje posljednjih godina aktivno potpiruje radikalni režim Islamske Republike Iran.

Želio bih upoznati vaše čitatelje s pozadinom najnovije operacije koju je, očekivano, jedna od ekstremističkih terorističkih organizacija u Gazi, Palestinski islamski džihad (PIJ), pretvorila u još jednu rundu nasilja. PIJ je iz Gaze do sada ispalio više od 500 projektila na Izrael.

Posljednjih godina Izrael neumorno radi na stabilizaciji sigurnosne situacije u Pojasu Gaze.

Unatoč tome, PIJ, koja je iranska proxy organizacija, sustavno i kontinuirano uništava stabilnost i red ispaljivanjem raketa na Izrael iz Pojasa Gaze i usmjeravanjem terorizma na Zapadnu obalu (uključujući, nedavno, više od 100 raketa i precizno navođenog streljiva koje je PIJ lansirao prema izraelskim gradovima s visokom koncentracijom civila i na početku svibnja).

Nakon neselektivnog raketiranja, a iz želje da obnovi stabilnost, Izrael je djelovao na usredotočen i ograničen način protiv visokih vojnih dužnosnika u PIJ-u koji su izravno odgovorni za omogućavanje napada i lansiranje raketa i projektila na Izraelce kako bi zaštitili građane Izraela i spriječili planirane napade.

Organizacija PIJ koristi građane Pojasa Gaze kao živi štit - skrivaju svoje rakete među civilnim stanovništvom, koriste privatne kuće kao krizne prostorije i pucaju iz gusto naseljenih urbanih područja.

Izrael nije zainteresiran za eskalaciju i te je poruke prenio relevantnim stranama - međutim, Izrael neće oklijevati ukloniti bilo kakvu prijetnju svojim građanima ili snagama, istovremeno vodeći računa o tome da se šteta onima koji nisu uključeni svede na minimum.

Izrael je predan procesu koji je dogovoren na samitima u Sharm el-Sheikhu i Akabi i ulaže mnogo napora kako bi postigao mir s Palestincima. Ova operacija bila je ciljana akcija protiv aktivne terorističke infrastrukture, što je operaciju učinilo nužnom.

Umjerene zemlje regije svjesne su prijetnje regionalnoj stabilnosti koju predstavlja islamski ekstremizam za koji se zalaže PIJ.

Do sada se Hamas nije uključio u trenutnu eskalaciju. Bilo bi mudro da Hamas izbjegne intervenciju ili reakciju protiv Izraela, jer bi to prisililo Izrael da djeluje protiv meta i ciljeva njihove organizacije – i moglo bi dovesti do eskalacije i širih aktivnosti u Pojasu Gaze.

11. svibnja 2023. treći je dan akcije "Štit i strijela", a tijekom prethodne noći zajedničkom akcijom IDF-a i Shin Beta također je uspješno eliminiran čelnik raketne linije te organizacije. Bio je odgovoran za ispaljivanje raketa na Izrael, uključujući i jučerašnje raketiranje. Teroristi i teroristički operativci moraju znati da neće moći pobjeći dugoj ruci Izraela. Rakete Islamskog džihada usmjerene su na građane Izraela, ali također nanose štetu stanovnicima Gaze. Oko 20% ukupnih lansiranja prema Izraelu palo je na teritorij Pojasa Gaze i rezultiralo velikim brojem smrtnih slučajeva i ozljeda među stanovnicima Pojasa Gaze.

Kao što je naglasio premijer Netanyahu, "Nijedna zemlja na svijetu ne bi šutke prešla preko ispaljivanja stotina raketa na svoje gradove i građane. Izrael će nastaviti i odgovoriti značajnom snagom na svaki napad. Kao što smo dokazali, obračunat ćemo se s terorističkim vođama na pravom mjestu i u pravo vrijeme. Kampanja će završiti tek kada se stanovnicima Izraela zajamče mir i sigurnost. Snage sigurnosti su u pojačanoj pripravnosti i spremni smo nastaviti kampanju koliko god bude potrebno, na bilo kojem mjestu. Nanijeli smo značajnu štetu Islamskom džihadu. Operacija je pokazatelj izraelske inicijative i lukavstva u borbi protiv terorističkih organizacija i uspostavila je odvraćanje kroz odmjereno i promišljeno donošenje odluka i kirurški precizne aktivnosti. Djelovali smo ciljano koliko god je to bilo moguće kako bismo spriječili nanošenje štete onima koji nisu uključeni, dok smo suočeni s terorističkom organizacijom koja djeluje s ciljem nanošenja štete nedužnima, a njezin način djelovanja je dvostruki ratni zločin: pucanje na civilno stanovništvo uz korištenje stanovnika Gaze kao živi štit."

U trenutku pisanja ovog teksta, napori da se dogovori prekid vatre su u tijeku. Izrael zna da čak i ako se to dogodi, neće dugo trajati. Dokle god ekstremisti kontroliraju palestinske ulice, dokle god ih vodi mržnja prema državi Izrael, a ne mirna koegzistencija, dokle god Iran potpiruje sukob, samo će izraelska snaga i odlučnost prevladati. Potpora prijatelja u Hrvatskoj bit će cijenjena u ovoj ponovnoj teškoj kampanji za sigurnost Izraela i njegovog stanovništva.

