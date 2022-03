Velik broj ribara ostaje na vezu: 'Neće bit novca za obnovu plovila, niti za plaće ribara'

Neslužben stav ribara iz Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije je da do daljnjeg ostajemo na vezu, nećemo isplovljavati jer s ovim cijenama goriva nemamo računice. Do daljnjeg će samo jedno plovilo izlaziti da vidi je li opravdan izlazak na more. Zbog nemogućnosti utjecaja Vlade, tj. Ministarstva poljoprivrede, na cijenu goriva, u ovom trenu mi ribari smo prve žrtve divljanja cijena. Nama se ne isplati odlazak na more, a Vlada ne smije donijeti nikakvu mjeru podrške subvencije na cijeni goriva jer direktiva EU kaže da se ne smije stimulirati ribare, rekao je za 24sata savudrijski ribar Danilo Latin.