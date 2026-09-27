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Velika akcija kod američke baze u Velikoj Britaniji: Uhićeno više muškaraca, stigli pirotehničari

Piše 24sata,
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Velika akcija kod američke baze u Velikoj Britaniji: Uhićeno više muškaraca, stigli pirotehničari
Foto: Toby Shepheard
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Dio stanovnika je evakuiran, a osumnjičeni su privedeni zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivom

Velika policijska operacija pokrenuta je u nedjelju u blizini britanske zračne baze RAF Fairford, koju intenzivno koristi američko ratno zrakoplovstvo. Više muškaraca je uhićeno, dio stanovnika evakuiran iz svojih kuća, a na teren je stigao i vojni tim specijaliziran za uklanjanje eksplozivnih sredstava. 

Policija Gloucestershirea proglasila je takozvani "veliki incident" u selu Whelford, nedaleko od baze. Uhićeni muškarci osumnjičeni su za kaznena djela prema britanskom Zakonu o eksplozivima, no policija zasad nije objavila koliko je ljudi privedeno ni što je konkretno pronađeno.

Stanovnici nekoliko objekata morali su napustiti svoje domove te su privremeno smješteni u obližnji rekreacijski centar. Područje je ograđeno policijskim kordonom, a uz policiju i hitne službe angažirani su i specijalizirani medicinski timovi za rad u opasnim zonama. Vojni stručnjaci za eksploziv istodobno pregledavaju više vozila. 

Policija tvrdi da je incident zasad ograničen na područje pod nadzorom te nije upozorila na opasnost za širu javnost.

- Određeni broj nekretnina trenutačno se evakuira na području Whelforda nakon proglašenja velikog incidenta. To slijedi nakon uhićenja više muškaraca zbog sumnje na kaznena djela prema Zakonu o eksplozivima - priopćila je policija.

Još nije poznato jesu li osumnjičeni imali bilo kakvu vezu s vojnom bazom. Policija također nije objavila jesu li u vozilima pronađene eksplozivne naprave ili samo materijali koji bi mogli biti povezani s njihovom izradom.

Jedna od najvažnijih američkih baza u Europi

RAF Fairford nalazi se u Gloucestershireu na jugozapadu Engleske. Formalno pripada britanskom Kraljevskom ratnom zrakoplovstvu, no bazu u velikoj mjeri koriste američke snage. Ondje je smješteno zapovjedništvo američkog 501. krila za borbenu potporu, a američko ratno zrakoplovstvo Fairford opisuje kao ključnu isturenu lokaciju u Europi za djelovanje strateških bombardera. U bazu se tijekom vježbi i operacija raspoređuju i bombarderi B-52, zbog čega Fairford ima važnu ulogu u američkim i NATO-ovim operacijama na europskom kontinentu. Za sada, međutim, nema potvrde da su uhićenja ili sumnje povezane s eksplozivom na bilo koji način usmjerene protiv baze ili američkih vojnih snaga.

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