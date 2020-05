Velika anketa: Što će stranke ponuditi obrazovnom sustavu?

Obrazovanje je u posljednjih godinu, dvije u većem fokusu nego ikad prije. Korona i muke po školi na daljinu dodatno su pojačali interes javnosti za ovo važno, ali zapostavljeno područje, pa je za očekivati da će na tome neke političke bodove pokušati ubrati i stranke u predstojećoj predizbornoj kampanji.

U pet godina na čelu ministarstva znanosti i obrazovanja promijenilo se troje ministara. Od Oreškovićevog Predraga Šustara, preko Plenkovićevog Pave Barišića, do nezavisne ministrice Blaženke Divjak na kojoj je inzistirao HNS.

Ona je u tri godine započela je kurikularnu reformu, digitalizaciju škola, uvela brojne zakonske promjene, a u posljednjih šest mjeseci provodi i školu na daljinu. Pa ipak, brojne su kritike na njezin rad, posebice iz redova nastavnika, koji je prozivaju da se uvela samo kozmetičke promjene već postojećih pravila i procedura. Optužuju je i za bahati stav prema školstvu, nametanje pretjerane digitalizacije i omalovažavanje pedagoške i učiteljske struke.

Učenici nam zaostaju, hitno se mijenjajte!

Politički, Divjak nikad nije bila omiljena ministrica premijeru Andreju Plenkoviću. Neslužbeno se govori kako on ne podnosi njezino suprotstavljanje, no vjerojatnije je u pitanju opći animozitet iz redova HDZ-a prema manjinskoj ministrici. Divjak je u otvorenome sukobu i s Gradom Zagrebom, odnosno Milanom Bandićem i njegovim pročelnikom za obrazovanje Ivicom Lovrićem, pod čijom je nadležnošću područje s najviše škola. Nije pronašla zajednički jezik ni s rektorima, posebno zagrebačkim, Damirom Borasom.

Unatoč svemu, ambiciozno je provela zamišljene projekte i planira ih nastaviti ako dobije još jedan mandat. A što nas očekuje ako ne prođe? U školama kažu, ništa osobito, nije ni prvi ni zadnji ministar. No svi relevantni rezultati pokazuju kako nam učenici zaostaju, te je uvođenje promjena neophodno ako želimo bolje društvo i viši standard. Nova vlada mora računati i na moguće novo zatvaranje škola te online nastavu zbog korone

Kako razmišljaju stranke koje se bore za Sabor? Što pripremaju za obrazovanje u predizbornoj kampanji i tko će im biti "lica" obrazovanja? Provjerili što pripremaju za prvo jesensko školsko zvono:

Ukidanje ocjena, izbornost, jednaki uvjeti

HDZ

Iz redova HDZ-a, čisto statistički, došlo je najviše ministara. No posljednja dva, Šustar i Pavić, pokazali su se kao izuzetno loš izbor. Ipak, HDZ-ov izborni program, poručili su nam iz te stranke, još nije gotov.

- Program je ozbiljan i mora ga prvo prihvatiti Središnji odbor. Kad ga oni usvoje onda ćemo sve i komunicirati i predstaviti ga, a to će vjerojatno biti ovaj tjedan ili početkom idućeg - rekli su nam iz stranke.

RESTART KOALICIJA (SDP, GLAS, HSU, SNAGA, HSS)

RESTART koalicija svoj program predstavlja u srijedu, a predsjednica Glasa, Anka Mrak Taritaš, smatra da je obrazovanje itekako važna tema te da su joj u programu i posvetili posebnu pažnju.

- Važnost obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje, prekvalifikacija, građanski odgoj... Sve je to u našem programu - rekla nam je Mrak Taritaš poručivši da reformu obrazovanja treba ozbiljno pokrenuti u skladu s vremenom u kojem se nalazimo.

- Uvjeti u svim školama nisu bili isti, nastavnici su bili nezadovoljni, a na kraju se putem i odustalo od nekih stvari. To što djeci ponudite samo laptop nije kraj priče. Mislim da je tu ministrica otišla u krivo i da odmah nova Vlada treba prionuti pravom poslu. Ministrica je zalutala u jedan svijet i s tim svojim smješkom na licu je probala sakriti sve one propuste koji su bili. A imala je problema sa svim - sa fakultetima, nastavnicima, ravnateljima, koalicijskim partnerima i to samo pokazuje da nije bila dorasla tom zadatku - kaže Mrak Taritaš.

DOMOVINSKI POKRET MIROSLAVA ŠKORE

Domovinski pokret Miroslava Škore već je objavio svoj predizborni program u kojem su istaknuli 10 točaka za koje se zalažu kad je riječ o obrazovanju:

1. škole trebaju biti odgojno-obrazovne ustanove s naglaskom na odgojnu komponentu;

2. ukidanje brojčanog ocjenjivanja znanja (testiranje kroz kvartalne ispite), te uvođenje opisnih ocjena za prva 4 razreda osnovne škole;

3. povećano trajanje pauze u osnovnim i srednjim školama;

4. obvezno profesionalno usavršavanje učitelja i profesora;

5. povećanje statusa učitelja/profesora u društvu koji oni trebaju opravdati pristupačnošću, kompetentnošću i naklonjenošću učenicima/studentima;

6. pokretanje programa za rad s darovitom djecom u osnovnoškolskom obrazovanju;

7. uvođenje koncepta emocionalne inteligencije na svim razinama obrazovanja;

8. uvođenje profesionalnog usmjeravanja u osmom razredu osnovne škole;

9. djecu od osnovne škole podučavati osnovnim životnim i ekonomskim konceptima;

10. poboljšane uvjete prehrane za osnovne škole, ali i srednje škole u kojima za to ne postoji zakonska obveza.

Reformu obrazovanja, ističu, treba kontinuirano usklađivati s modernim tehnološkim promjenama. Ne smije se zanemariti briga o povijesnom naslijeđu, kulturnoj baštini i o tradicionalnim vrijednostima hrvatskog društva. Svim učenicima, ističu, mora biti jasno: Domovinski rat i volja naroda su u ishodištu suverene države i slobode. Vrijeme je da se ukinu odvojene škole za manjine, a nastavu za pripadnike manjina organizirati uz dopunsku nastavu iz određenih predmeta.

Obrazovni sustav treba biti temelj za osiguranje ekonomske uspješnosti RH, a ekonomija treba biti utemeljena na znanju.

Zalažu se da roditelji dobiju veću slobodu u izboru škola koje će pohađati njihova djeca.

MOST

Naravno da je obrazovanje tema kojom će se MOST aktivno baviti u kampanji jer je riječ o mjestu gdje se društvo izgrađuje stoga je kolijevka naše budućnosti. HDZ je u najbesramnijoj političkoj trgovini u novijoj povijesti donirala sektor obrazovanja ministrici bez ikakvog političkog legitimiteta, a čini se da će se obostrano ugodna suradnja nastaviti i nakon izbora, poručuju iz te stranke.

Kako su nam odgovorili, Most smatra da je reforma uvedena na silu, bez transparentne evaluacije i dijaloga, a pod krinkom promjena nije se promijenilo ništa osim terminologije i uvođenja informatike kao obaveznog predmeta u pojedinim razredima osnovne škole. Nadalje, edukacija profesora koji su prisiljeni stihijski provoditi te promjene provodi se putem platforme Loomen na kojoj se učitelje osposobljava da koriste digitalne alate, a princip poučavanja je sramotan, skupljaju se značke, prelaze nivoi, gledaju video prezentacije, izrađuju kvizovi kao da je riječ o osnovnoškolcima, a ne odraslim ljudima s diplomom u svome području. Također, stavlja se naglasak na prikupljanje informatičke opreme koja će dokazati našu prilagođenost sredstvima učenja u školi koja nije "škola za život” kako joj tepaju njezini zagovornici, nego škola za servisiranje potreba tehnike u virtualnoj stvarnosti. Nadalje, problemi u obrazovanju ekspanziju su doživjeli i sada u vrijeme pandemije pa trenutno svjedočimo virtualnoj nastavi u kojoj su, napominju u Mostu i profesori i roditelji preopterećeni, a učenici za znanje i dalje uskraćeni.

- Važno je mijenjati fokus na konkretne probleme u školstvu, realnost umjesto utopije, gradivo mora biti izvedivo. Treba vratiti dostojanstvo i povjerenje obrazovnim djelatinicima kako bi naši najbolji kadrovi ostajali u obrazovnom sustavu i odgajali nove generacije, a ne bježali iz njega. Na tom tragu treba nanovo uspostaviti narušeni dijalog između vlade i predstavnika obrazovnih sindikata te vidjeti što je s kolektivnim ugovorima, dodacima na plaće i prijevozom učitelja. Investicije u znanost, ali i osnaživanje domaće znanstvene infrastrukture temelj su naše konkurentnosti - poručuju iz Mosta, te zaključuju:

- Tema obrazovanja od presudnog je značaja za sve nas. Stoga će sva lica MOST-a rado ukazati na naličje obrazovne reforme ministrice Divjak, ali i pokušati ponuditi vlastita rješenja za kvalitetetniji obrazovni sustav.

MOŽEMO!

Smatramo obrazovanje ključnim razvojnim pitanjem za ovo društvo, a HDZ-ova vlada se ponaša kao da ih to pitanje uopće ne zanima. Kao što su zbog uskog stranačkog interesa dezertirali građane Zagreba ne donijevši Zakon o obnovi, na isti način dezertirali su zapravo sve stanovnike ove zemlje time kako su upravljali sustavom obrazovanja i odgoja tijekom krize. Teško se oteti dojmu da su HNSov resor prepustili da pliva kako zna i umije jer im tako paše u stranačkim preslagivanjima, kazala nam je Danijela Dolenec iz platforme Možemo!.

- Naš program u obrazovanju dio je šireg razvojnog programa kojim želimo ponuditi hrvatskom društvu plan za oporavak, ne samo od ove krize, nego i od dugogodišnjeg nemara dosadašnjih vlada prema sustavu odgoja i obrazovanja. Budući da će za cjelovito predstavljanje programa još biti prilike, izdvojit ću samo par naglasaka, prije svega onih koji proizlaze iz iskustva koronakrize. To su problemi materijalnih uvjeta u kojima se odvija odgoj i obrazovanje, problem nejednakosti u obrazovanju, problem prebacivanja odgovornosti na roditelje i, možda najvažniji, problem nepriznatosti struke - kaže Danijela Dolenec.

Pokazalo se da mjere HZJZ nije moguće uopće provoditi u većini vrtića jer imaju prevelike grupe i nedostatak prostora, a situacija je dodatno usložnjena potresom u Zagrebu.

Naš obrazovni sustav, istaknula je, ne osigurava jednu od svojih osnovnih zadaća, a to je odvajanje postignuća od obiteljskog porijekla. Mnoga istraživanja pokazuju da djeca iz viših klasa prosječno postižu bolje obrazovne rezultate od djece iz nižih klasa. Koronakriza je te nejednakosti samo pojačala jer se nije vodilo računa o tome da prijelaz na ‘online’ nastavu podrazumijeva materijalne uvjete u kućanstvu koje nemaju sva djeca u Hrvatskoj.

Nastava na daljinu naglasila je neophodnost uključenosti roditelja u obrazovanje njihove djece kao i suradnje između roditelja i nastavnika u obrazovnom procesu. Za neke roditelje je ta suradnja bila uspješna, ali za druge frustrirajuća jer se od roditelja i nastavnika puno očekivalo, a izostala je adekvatna podrška MZO-a i nadležnih institucija. Program za obrazovanje koordiniraju sveučilišni profesori Damir Bakić i Karin Doolan, a uz njih je u radnoj grupi aktivan cijeli niz nastavnika i drugih radnika koji poznaju i godinama se zalažu za bolji sustav obrazovanja. Trebamo reforme temeljene na suodlučivanju radnika u obrazovanju i utemeljene na javnom interesu, ističu u Možemo!.

HNS

Kreativni i obrazovani ljudi najvažniji su nacionalni potencijal i preduvjet društvenog razvoja uopće. Nastavak reforme odgojno-obrazovnog sustava i cjelovitu kurikularnu reformu HNS i dalje postavlja kao nacionalni prioritet i jedan od svojih glavnih političkih ciljeva. Upravo je svojim ulaskom u Vladu RH prije tri godine HNS otvorio prostor da nezavisni stručnjaci pod vodstvom ministrice Blaženke Divjak i uz snažnu političku podršku HNS-a uvedu nužno potrebne promjene u obrazovni sustav prvi put nakon 20 godina - od promjene Zakona o udžbenicima, uvođenja obavezne informatike u 5. i 6. razred te izborne informatike u razrednu nastavu do čišćenja sustava od lažnih diploma, pokretanja reforme strukovnog obrazovanja, rekordnih ulaganja u znanost.

Upravo zahvaljujući reformskim procesima, opremanju i digitalizaciji škola stvoreni su preduvjeti da u rekordnom vremenu organiziramo online nastavu tijekom krize uzrokovane korona virusom. Projekti iza kojih HNS stoji i stajat će i u kampanji su tako nastavak uvođenja kurikularne reforme u razrede koje od jeseni obuhvaća nastavak digitalizacije i opremanja škola te nastavak po prvi put uvedene prakse nagrađivanja najboljih učitelja. U visokom obrazovanju izdvajamo daljnje inzistiranje na novim programskim ugovorima koji osiguravaju financiranje prema rezultatima, a u osnovnoškolskom obrazovanju uvođenje cjelodnevne nastave. Što se tiče podrške, kao i dosad, ministrica Blaženka Divjak ima punu političku podršku HNS-a. "Lice“ obrazovanja kao i mnoge druge kandidate otkrit ćemo kad stranačka tijela o tome donesu službene odluke.

PAMETNO/FOKUS

U području odgoja i obrazovanja potrebno je vratiti se na početne postavke Cjelovite kurikularne reforme iz 2016., poručuju iz stranke Pametno. Posebice se to odnosi na osnaživanje ranog i predškolskog odgoja povećanjem obuhvata djece. U osnovnoj školi nužno je uvesti fleksibilniju organizaciju nastave tako da se odustane od 45-minutnog sata. Treba odustati i od općeg prosjeka ocjena jer on nije mjerilo onoga što djeca i mlade osobe mogu i znaju. U gimnazijama je potrebno uvesti izbornost, a u strukovnim povećati udio učenja na radnom mjestu. Potrebno je poticati STEM zanimanja, proširiti profil umjetničkih škola te obratiti posebnu pažnju na djecu i mlade s poteškoćama, te darovite. Najviše pažnje potrebno je usmjeriti objektiviziranju ocjenjivanja i uvođenja meritokratskih principa u osnovno i srednje školstvo te posebice na podizanje društvenog statusa odgojno-obrazovnih radnika. Iz stranke Pametno dodaju kako je sve to i uključivala Cjelovita kurikularna reforma, ali su to bez razmišljanja izigrali i izbacili HNS i HDZ.

- Znanost i visoko školstvo bismo reorganizirali u otvoreni i internacionalni sustav, kojima će racionalno upravljati neovisno izabrani čelnici, uz očuvanje autonomije temeljene na odgovornosti. To bi bio sustav s kompetitivnim i meritokratskim kriterijima napredovanja koji bi se temeljili na međunarodnoj prepoznatljivosti, sustav s potpuno integriranim sveučilištima u okviru kojega će se programsko financiranje zasnovano na mjerljivim pokazateljima rezultata rada - kažu nam.

Prirodni kandidati za ministra obrazovanja, dodaju, ljudi su koji su vodili Cjelovitu kurikularnu reformu, naravno ako to oni žele.

STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM

Stranka još priprema izborni program koji će tek predstaviti, ali iz odbora za obrazovanje stranke poručuju nam kako su temeljne ideje programa da treba odvojiti poučavanje od ocjenjivanja, kako bi se prekinuli pritisci roditelja i učenika na nastavnike i kako bi nastavnici postali suradnici s učenicima i roditeljima, a jasno je da se u suradničkoj atmosferi postižu puno bolji rezultati nego u sukobima, te da je potrebno puno više izbornosti predmeta i nastavnih sadržaja.