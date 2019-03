Velika Britanija razjedinjena, ni sama ne zna što želi o Brexitu

Ništa još u Velikoj Britaniji nije riješeno. Odbacili su sporazum, a treba vidjeti kako će glasati o prijedlogu izlaska iz EU bez sporazuma, kaže nam politolog s Fakulteta političkih znanosti Dejan Jović.

Velika Britanija je razjedinjena, niti sami ne znaju što žele, a još manje znaju što će biti nakon izlaska iz Europske unije. U utorak je britanski parlament ponovno odbacio sporazum o izlasku iz EU premijerke Therese May, a sudbonosni 29. ožujka, kad je krajnji rok za donošenje odluka, sve je bliži. Parlament na dnevnom redu ima raspravu i glasovanje o izlasku iz EU bez sporazuma, ali do zaključenja ovoga broja glasovanje nije završeno. To glasovanje za Veliku Britaniju može značiti dvije stvari, objašnjava Jović.

29. ožujka je krajnji rok

- Ako prihvate taj prijedlog, onda je priča završena i 29. ožujka napuštaju EU bez ikakvog sporazuma. Ako odbiju taj prijedlog, onda će glasovati o novom, prema kojemu bi od EU tražili još malo vremena za dogovor - ističe Jović. Međutim, i ako zatraže još malo vremena od EU, neće to biti spas za Veliku Britaniju jer, kaže Jović, to moraju prihvatiti sve zemlje članice.

Mogu tražiti još vremena

- Oni zapravo od EU mogu dobiti kraći ili dulji period za još malo dogovora. Kraći period bi bio negdje do europskih izbora i taj bi prijedlog EU možda i prihvatila, ali treba istaknuti da takav prijedlog mora prihvatiti jednoglasno. Za njega se zalažu jer bi bilo apsurdno da se održavaju europski izbori, da se na njima natječu Britanci, a ta zemlja se priprema za izlazak iz EU. Međutim, i to neće biti rješenje jer se opet mogu dogoditi dvije stvari. Britanski parlament može odbaciti taj prijedlog o traženju još malo vremena ili EU može odbaciti njihovu molbu. U oba slučaja, Velika Britanija izlazi iz EU bez sporazuma. Jedino rješenje za Veliku Britaniju i izlazak sa sporazumom je da im EU da malo vremena - objašnjava Jović. Cijela situacija je iznimno komplicirana i jednoj i drugoj strani jer se ne zna što će biti. Ako izađu bez sporazuma, to je problem za Veliku Britaniju, jer to znači da nemaju nikakve ekonomske i trgovinske dogovore s EU.

- Praktički će SAD biti u boljoj poziciji od njih jer s EU ima dogovore, a Velika Britanija ih bez sporazuma neće imati. Oni neće biti ni u situaciji u kakvoj su Norveška i Švicarska koje nisu dio EU, ali imaju određene dogovore s EU. Ako Velika Britanija izađe sa sporazumom iz EU, onda će imati jedan tranzicijski period u kojemu bi mogli s EU dogovoriti određene trgovinske uvjete. Zapravo bi se takvim izlaskom malo toga promijenilo - dodaje Jović. Velika Britanija je tako u sljedećih nekoliko dana na prekretnici.

'Mogao bih zatvoriti tvrtke'

Neizvjesnost u zemlji je velika jer mnogi državljani EU ne znaju svoju sudbinu ako Velika Britanija izađe iz EU bez sporazuma. Hrvatski poduzetnik Hrvoje Prpić, koji ima pet tvrtki u Londonu, kaže kako bi izlazak bez sporazuma značio kraj aktivnosti hrvatskih poduzetnika u toj zemlji.

- Situacija nije nimalo ugodna. Neki poslovni sektori djeluju bez problema, dok posao s nekretninama trpi. Neizvjesnost je velika i planiranje poslovne budućnosti je jako teško. Ako bude izlaska bez sporazuma, to komplicira stvari. To će definitivno značiti i trenutačni prekid rada većine mojih tvrtki u Londonu te seljenje u neku drugu državu. Vjerojatno bi u tom slučaju i puno Hrvata koji tamo žive i rade potražilo nove domove - kaže Prpić te dodaje kako se još nada da ipak neće biti izlaska. A za to je potrebno samo malo.

- Britanija samo mora povući svoje pismo kojim su aktivirali članak 50. i Brexita nema - objašnjava politolog Jović.