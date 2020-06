U zadnjih \u010detiri godine nije bilo konkretnih mjera, komentirao je hrvatsko pravosu\u0111e Pe\u0111a Grbin.\u00a0

- Zamislite kako se ljudi osje\u0107aju koji \u010dekaju pet, \u0161est godina okon\u010danje postupka. Nije napravljeno gotovo ni\u0161ta - poru\u010dio je Grbin ministru Bo\u0161njakovi\u0107u.\u00a0

- Ovaj problem percepcije nije problem percepcije nego na\u0161e stvarnosti. Gra\u0111ani sumnjaju da su neke popijene kave rezultat nekih presuda - poru\u010dila je Dalija Ore\u0161kovi\u0107 koja je ustvrdila da su oni \"s malo droge u d\u017eepovima\" pro\u0161li druga\u010dije od drugih u istoj situaciji jer su imali veze.\u00a0

- Tko bi zapravo trebao rje\u0161avati probleme pravosu\u0111a? Imamo Sabor i nadle\u017ene odbore koji nisu ukazivali ni na jedan problem na koji su ukazivali na\u0161i gra\u0111ani, a imamo i ministarstvo koje je nezainteresirano. Da pokrenu ne\u0161to da pravosu\u0111e doista funkcionira, na\u0161tetili bi ljudima koji su i nositelji njihovih lista - poru\u010dila je Ore\u0161kovi\u0107.\u00a0

Dra\u017een Bo\u0161njakovi\u0107\u00a0uzvratio je Ore\u0161kovi\u0107.\u00a0

- \u0160to se ti\u010de primjedbe o kavama, to mi je jako smije\u0161no i tragi\u010dno \u010duti od osobe koja je bila predsjednica Povjerenstva za sukob interesa. Ako ste tako procjenjivali slu\u010dajeve, onda dobro da vas Sabor nije izabrao - uzvratio je Bo\u0161njakovi\u0107.\u00a0

Ivan Penava je rekao da se ispri\u010dava ljudima koji rade u pravosudnom sustavu i koji rade najbolje \u0161to mogu.

- Pravosudni sustav je pod utjecajem ljudi po kojima ne bi trebao biti. Cilj sustava bi trebao biti interes \u010dovjeka, svakog gra\u0111ana Hrvatske, trebao bi biti neovisan, te\u017eiti pravdi i biti profesionalan. Temeljena osobina, da ga moram opisati u jednoj rije\u010di, on je neu\u010dinkovit sustav. Dalo bi se razlo\u017eiti tu neu\u010dinkovitost i detektirati uzroke. Moramo izdvojiti ljudski faktor i zapitati se koliko zapravo pola\u017eemo u njega. Ljudi bi trebali biti dovoljno educirani i obrazovani, izrazito neovisni, istinoljubivi, pravedno, materijalno situirani i vrlo zainteresirani za obavljanje svoje du\u017enosti - rekao je Penava.\u00a0

- Svaki lokalni \u0161erif ima nekoga svog u sudu i tu po\u010dinju problemi kadrovske politike - istaknuo je.\u00a0

Dalija Ore\u0161kovi\u0107 je uzvratila Bo\u0161njakovi\u0107u.

- Dobro je da ja nisam opet izabrana. Dobro za vas i HDZ! - poru\u010dila je.\u00a0

- Va\u0161a vlada bi do sada nekoliko puta debelo pala - rekla je i nadovezala se na \"lokalne \u0161erife\" Ivane Penave.\u00a0

- Do nedavno ste bili u politi\u010dkoj stranci koji imaju najvi\u0161e \u017eupana u Hrvatskoj. Za\u0161to tada niste ni\u0161ta rekli i pomogli da se odvoji kukolj od \u017eita?! - upitala ga je. Na nju se nadovezao i Pe\u0111a Grbin koji je tako\u0111er rekao da, ukoliko Penava zna imenom i prezimenom o kome se radi, mora ih se prijaviti.\u00a0

Penava je odgovorio:\u00a0

- Ja sam i dalje gradona\u010delnik Vukovara, daleko sam od nekakve izravne ingerencije nad pravosu\u0111em. Mo\u017eete svi re\u0107i da sam du\u017ean napraviti ne\u0161to, ali \u0107u vam odgovoriti i prihvatiti sve vas koji ste dugo u politici da su vam te tamne strane hrvatskog pravosu\u0111a nedoku\u010dive i da za njih nikada niste \u010duli. Ako ikada do\u0111em u situaciju svojeg djelovanja da mogu napraviti sve \u0161to je u mojoj mo\u0107i... - rekao je Penava, na \u0161to ga je prekinuo Grbin i rekao da, ako zna tko to radi, mora to re\u0107i i prijaviti to.\u00a0

- Da li meni Grbin sad ho\u0107e re\u0107i da li zna da ne postoje neki zlo\u010dini? Puno ranije ste u toj politici u odnosu na mene! - rekao je. Grbin ga je pitao zna li kako ga zove Andrej Plenkovi\u0107.\u00a0

- Zove\u00a0me \"Prijavitelj\" jer puno\u00a0prijavljujem i po mojim prijavama se postupa. Ako znate da je netko kr\u0161io zakon, recite nam tko je kr\u0161io zakon i kako ste to uo\u010dili. Vi ste taj koji ste spomenuli takve ljude, sad nam recite tko su - rekao mu je, a Penava mu je\u00a0odgovorio da mu \"svaka \u010dast\" ako ga Plenkovi\u0107 zove \"Prijavitelj\".\u00a0

- Imam li ja mogu\u0107nosti da prijavim sve spoznaje ili poluspoznaje koje znate, a niste prijavili? - rekao je. Odgovorila mu je Ore\u0161kovi\u0107.

- Toliko ste pau\u0161alni, ovo ne iritira samo nas i gledatelje. Mo\u017eete li ne\u0161to napraviti? Ako ne vi, tko? Zna li itko iz va\u0161e stranke izgovoriti bilo koju re\u010denicu o pravosu\u0111u? - rekla mu je.\u00a0

Nadovezao se i Bo\u0161njakovi\u0107.\u00a0

- Razvila se rasprava o izboru dr\u017eavnih odvjetnika i da smo mi mijenjali Ustav oko toga. U ovo vrijeme govoriti da netko ima svog suca je deplasirano. Ako netko zna da je bilo nepravilnosti, pozivam ga da to prijavi. \u0160to se ti\u010de ovih \"kava\", ni sa kim nisam bio na kavi i \u017eao mi je da ljudi koji su bili na takvim funkcijama mene optu\u017euju na kavi - rekao je.\u00a0

- Morate \u010duti sve \u010dinjenice - rekao je Bo\u0161njakovi\u0107, a Ore\u0161kovi\u0107 mu je replicirala.\u00a0

- Ajmo o \u010dinjenicama! Prije par godina smo ve\u0107 pri\u010dali o Josipi Rimac! Ja sam donosila odluke\u00a0na temelju dokumentacije koju sam pribavila. U moje vrijeme ne bi Vladi palo na pamet da ne dostavi tra\u017eenu dokumentaciju. Tu ste pali i pokazali koliko su vam privatni interesi bitni, pokazali ste prezir prema svim nezavisnim dr\u017eavnim institucijama - rekla je Ore\u0161kovi\u0107.\u00a0

- Jedino \u0161to prezirem su oni ljudi koji pau\u0161alno napadaju. U svojem mandatu niste podnijeli jednu prijavu - rekao je Bo\u0161njakovi\u0107 te istaknuo kako je do sada govorila o svim politi\u010darima, a i ona je politi\u010dar.\u00a0

- To ne biste bili da vam je Sabor dao novi mandat, ali sad kada nije postali ste politi\u010dar. Gdje su va\u0161e prijave? - rekao je.\u00a0

Ore\u0161kovi\u0107 je rekla kako je ona u ovom trenu odvjetnica, a bit \u0107e politi\u010darka ako ju gra\u0111ani odaberu.\u00a0

Pe\u0111a Grbin komentirao je negativne trendove i pove\u0107anje transparentnost.\u00a0

- Restart koalicija je svjesna da je transparentnost prvi korak prema suzbijanju korupcije i vra\u0107anje povjerenja. Veliko podru\u010dje na\u0161eg programa su takve mjere. Danas se u Hrvatskoj objavljuju odluke samo najvi\u0161ih sudova, no korupcija \u010desto po\u010dinje i na ni\u017eim sudovima i tek se godinama kasnije saznaje za njih. Sve odluke svih sudova moraju biti javno objavljene u strojno \u010ditljivom oblik. Prije nekoliko godina iz EU smo dobili nekoliko milijuna eura sredstava za modernizaciju rada sudova. Za ovo \u0161to govorim ne treba ulo\u017eiti poseban napor, nego donijeti politi\u010dku odluku da ono \u0161to je dostupno ljudima na sudovima mora postati dostupno svima kako bismo suzbili korupciju. To bi vratilo povjerenje javnosti u rad sudova jer bi se to\u010dno konkretno vidjelo \u0161to i kako se radi - rekao je Grbin.\u00a0

Penava nije htio komentirao novu temu, ve\u0107 se vratio na prethodnu.\u00a0

- Zanimljivo mi je slu\u0161ati pri\u010de kako nitko ni\u0161ta ne zna i kako je Penava pau\u0161alan. \u0160to ja trebam? Kao gradona\u010delnik pisati optu\u017enice? \u0160to je sa svim ostalim na\u010delnicima, gradona\u010delnicima, \u017eupanima, saborskim zastupnicima, i onima kojima je posao pravosu\u0111e? Gdje su oni? Ne mogu pristati na tezu da sam ja pau\u0161alan, a vi jako transparentan - rekao je, a Ore\u0161kovi\u0107 mu je rekla da on ovdje ne nastupa u ulozi gradona\u010delnika, ve\u0107 nekoga tko se kandidira za Sabor.\u00a0

- Nemate ideju kako se time baviti pa vra\u0107ate kolosijek na neku pro\u0161lost, a nemate mogu\u0107nost sagledavanje problema gra\u0111ana u budu\u0107nosti. Sla\u017eem se s \u010dinjenicom da bi digitalizacija sudske prakse pridonijela boljoj standardizaciji. Jedno od problema pravosu\u0111a nije samo to \u0161to se \"piju kavu\", nego \u0161to se za sli\u010dne situacije na druga\u010dijim sudovima donose razli\u010dite presude - poru\u010dila je Ore\u0161kovi\u0107.\u00a0

- Nedavno smo smijenili Jeleni\u0107a jer je bio \u010dlan tajnog dru\u0161tva i \u017eao mi je \u0161to se nije pokrenuo postupak koji bi utvrdio mo\u017ee li on uop\u0107e ostati u sustavu, ili bi se to trebalo smatrati krajnje neprihvatljivim. Suci unutar sebe, kao i dr\u017eavni odvjetnici, nisu sagradili integritete. Kada pri\u010damo o eti\u010dkim dilemama imamo svega par slu\u010daja koji su se razmatrali. Kada pri\u010damo o onome \u0161to bi trebalo napraviti ministarstvo, tu je i pitanje javne objave sudaca i dr\u017eavnih odvjetnika.\u00a0 To je obaveza, ali nije ustrojeno. Izlika je da je stvar o GDPR-u, a istina da ne postoji politi\u010dka volja, tako se \u0161titi \"lov u mutnom\" - rekla je.\u00a0

Grbin je rekao kako protiv Jeleni\u0107a mogu pokrenuti postupak ili glavna dr\u017eavna odvjetnica ili ministar pravosu\u0111a, a zatim se ponovno obratio Penavi.\u00a0

- Kao \u0161to radi cijelu svoju karijeru, Penava \u0161iri la\u017ei i mr\u017enju. Ratni zlo\u010din se proganja i dalje, a ako je na nekoga primijenjen Zakon o oprostu to zna\u010di da nije bilo indicije da je rije\u010d o ratnom zlo\u010dinu. Gospodine Penava, nemojte lagati - poru\u010dio je Grbin.\u00a0

Ministar Bo\u0161njakovi\u0107 rekao je da se sla\u017ee za digitalizaciju pravosu\u0111a i kako smatra da \u0107e to pomo\u0107i povratku povjerenja gra\u0111ana u sustav. Rekao je kako se morao i mijenjati zakon za imovinske kartice zbog GDPR-a i da \u0107e one biti uskoro vidljive na na\u010din na koje su druge vidljive.\u00a0

- To je puka provjera forme, a ne sadr\u017eaja, ne ono \u010demu bi trebale slu\u017eiti! A \u0161to se ti\u010de slu\u010daja Jeleni\u0107, kao \u0161to sudovi imaju Eti\u010dka povjerenstva, takvo tijelo ima i DORH. To je tijelo koje se moglo jasno oglasiti, ne samo zbog njega, nego i za sve koji se bave istragama a \u010dlanovi su tajnih dru\u0161tava. To se nije dogodilo! Stvorila se kultura \"saginjanja glave\", i sve to skupa je samo jedan mali kota\u010di\u0107 za\u0161to se korupcija ne rje\u0161ava - rekla je Ore\u0161kovi\u0107.\u00a0

Penava se po\u017ealio na Ore\u0161kovi\u0107 da ima \"politi\u010dke govore\".\u00a0

- Tema ove debate je pravosu\u0111e. Ne znam koliko imate prava govoriti meni da sam pau\u0161alan. Poku\u0161avate mi u usta staviti kontekst pro\u0161losti, a to \u0161to je za vas ne\u0161to pro\u0161lost, za neke je to sada\u0161njoj. Za neke je to i budu\u0107nost. Na kraju ste potegli Bo\u0161njakovi\u0107a misle\u0107i na njega i krug oko njega govore\u0107i da su \"korumpirani du\u017enosnici\". Pa podnesite kaznene prijave, ako ve\u0107 prozivate mene za to. Gospodine Grbin, \"la\u017ei i mr\u017enje\"? Gdje to la\u017eem i gdje to mrzim? Slobodan Juri\u0161i\u0107 nije prema pravosu\u0111u ratni zlo\u010dinac, pa kad ne znate detalje slu\u010daja, potra\u017eite taj slu\u010daj - rekao je Penava.\u00a0

- Ako mislite da \u0107e digitalizacija rije\u0161iti sve probleme pravosu\u0111a, svaka vam \u010dast! Ako mislite rije\u0161iti sve slu\u010dajeve... - krenuo je Penava, zatim mu je Grbin upao u rije\u010d:\u00a0

- Penava je u pravu. Digitalizacija nije rje\u0161enje. Trebamo se vratiti na tintu i pero - poru\u010dio je Grbin.\u00a0

Na pitanje Penavi kakvu poruku \u0161alje bira\u010dima to da je na listi Domovinskog pokreta osoba koja je optu\u017eena za korupciju, a taj je slu\u010daj oti\u0161ao u zastaru, Penava je rekao da je takvih slu\u010dajeva bilo i u SDP-u i HDZ-u.\u00a0

- Da ne bude okoli\u0161anja. Trebalo je utvrditi kod koga je u ladici doti\u010dni predmet bio i za\u0161to se dozvolilo da ode u zastaru. Doti\u010dna osoba je trebala ostati bez licence i posla. Da sustav funkcionira, ta osoba vi\u0161e ne bi bila u njemu - pojasnio je.\u00a0

Grbin se nadovezao na slu\u010daj gospodina Sabe\u00a0koji je na listi SDP-a, a kojeg je spomenuo Penava.\u00a0

- Samo je on u Hrvatskoj osu\u0111en za to. Mi smo imali Vladu koju tvore \u017eeton\u010di\u0107i, a vi se hvatate za Sabu. On je svom dug dru\u0161tvu platio. Gdje su svi oni ljudi koji su digli ruku za Plenkovi\u0107evu Vladu? Primjer gospodina Sabe je lo\u0161 za dru\u0161tvo jer je pokazao da postoje oni koji su jednaki i oni koji su jednakiji od drugih - rekao je.\u00a0

Ore\u0161kovi\u0107 se nadovezala na Penavu i poru\u010dila mu da potra\u017ei tko je donio Zakon o aboliciji.\u00a0

- Dugi niz godina ste bili \u010dlan HDZ-a. Nije vas smetao Sanader, Ina, sve one korupcijske afere... - rekla je. Penava ju je prozvao da \"pau\u0161alno pri\u010da\" jer je on u\u0161ao u HDZ 2010. godine, na \u0161to mu je Ore\u0161kovi\u0107 rekla da je bio u toj stranci deset godina.\u00a0

Bo\u0161njakovi\u0107 je rekao da svaki gra\u0111anin treba prijaviti sve \u0161to je sumnjivo.\u00a0

- To \u0107e doprinijeti da se dru\u0161tvo pro\u010disti i da sve dobije svoj sudski epilog. Puno je rasprava na javno-politi\u010dkoj sceni, a malo prijedloga da se napraviti ne\u0161to. Kazneno djelo je djelo pojedinca - rekao je Bo\u0161njakovi\u0107. Grbin ga je pitao zna li za Zakon o kaznenu odgovornost javnih osoba i dao primjer Ive Sanadera.\u00a0

- Pustite da sud odlu\u010di o tom postupku. Sudski epilog je za brojne slu\u010dajeve pokazao da buka nije bila potrebna - odgovorio je Bo\u0161njakovi\u0107.\u00a0

Na pitanje kada se otvori istraga protiv nekog na funkciji, mo\u017ee li on na toj funkciji ostati ili se mora maknuti, Bo\u0161njakovi\u0107 je rekao da to ovisi o dijela do dijela.\u00a0

- To ne zna\u010di da \u0107e postupak zavr\u0161iti osu\u0111uju\u0107om presudom - objasnio je.\u00a0

Ore\u0161kovi\u0107 je odgovorila Bo\u0161njakovi\u0107u.\u00a0

- Mantrate o kaznenim prijavama. Dva puta ste bili ministar pravosu\u0111a i ne mogu shvatiti kako ste bili tako neuspje\u0161ni. Pa vi ste morali otkloniti sve gre\u0161ke u pravosu\u0111u - rekla je.\u00a0

Bo\u0161njakovi\u0107 joj je rekao da ona \"puna toga ne mo\u017ee shvatiti\".\u00a0

- Ne mogu shvatiti! Pokretanje kaznenog postupka za korupcijsko djelo, visok je stupanj vjerojatnost da je do\u0161lo do korupcije ne zna\u010di samo da se ta osoba makne s funkcije, nego je zadatak i stranke da se te osobe javno odrekne! To HDZ-u nije i\u0161lo, pa je li vam ikoji ministar uop\u0107e ostao?! - rekla je Ore\u0161kovi\u0107.\u00a0

Bo\u0161njakovi\u0107 joj je odgovorio da je on u svom prvom mandatu donio brojne reforme.\u00a0

- Vi ste pravnik, odvjetnik, pa vi morate po\u0161tivati Ustav! A u Ustavu pi\u0161e da je \u010dovjek nevin dok mu se ne doka\u017ee krivnja - poru\u010dio je.\u00a0

Penava je rekao da na\u010delno je za to da se du\u017enosnike \"stavi pod suspenziju\" kada ih se optu\u017ei za ne\u0161to.\u00a0

- No, ne u sustavu kakav imamo danas jer taj sustav nije dovoljno imun na manipulaciju. Sudovi moraju garantirati jedan \u010destit postupak - poru\u010dio je Penava.\u00a0

Za kraj su se kandidati izjasnili \u0161to misle o slu\u010daju \"Za dom spremni\". Bi li prijavili skup na kojem se izvodi ta pjesma?\u00a0

Grbin je rekao da bi, Bo\u0161njakovi\u0107 je rekao da ne bi jer se ta pjesma izvodi ve\u0107 godinama.

- \u010cak ju je i Grbin jednom pjevao - poru\u010dio je.\u00a0

Penava je istaknuo da je to politi\u010dko pitanje i da se ono treba rje\u0161avati na politi\u010dkom stolu.\u00a0

Velika debata: 'Svaki lokalni šerif ima nekog svog na sudu'

U velikoj debati 24sata na temu pravosuđa sudjeluju Dražen Bošnjaković, Dalija Orešković, Ivan Penava i Peđa Grbin. Otvorit ćemo brojne teške teme iz ovog resora.

<p>U velikoj političkoj debati 24sata danas razgovaramo o pravosuđu. </p><p>Iz HDZ-a nam dolazi Dražen Bošnjaković, aktualni ministar pravosuđa. Restart koaliciju predstavlja Peđa Grbin, SDP-ov stručnjak za pravna i ustavna pitanja. Iz Domovinskog pokreta dolazi Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara. Stranku s imenom i prezimenom predstavlja Dalija Orešković, bivša predsjednica Povjerenstva za sukob interesa. </p><p><strong>PRATITE UŽIVO:</strong></p><p>U zadnjih četiri godine nije bilo konkretnih mjera, komentirao je hrvatsko pravosuđe <strong>Peđa Grbin</strong>. </p><p>- Zamislite kako se ljudi osjećaju koji čekaju pet, šest godina okončanje postupka. Nije napravljeno gotovo ništa - poručio je Grbin ministru Bošnjakoviću. </p><p>- Ovaj problem percepcije nije problem percepcije nego naše stvarnosti. Građani sumnjaju da su neke popijene kave rezultat nekih presuda - poručila je <strong>Dalija Orešković</strong> koja je ustvrdila da su oni "s malo droge u džepovima" prošli drugačije od drugih u istoj situaciji jer su imali veze. </p><p>- Tko bi zapravo trebao rješavati probleme pravosuđa? Imamo Sabor i nadležne odbore koji nisu ukazivali ni na jedan problem na koji su ukazivali naši građani, a imamo i ministarstvo koje je nezainteresirano. Da pokrenu nešto da pravosuđe doista funkcionira, naštetili bi ljudima koji su i nositelji njihovih lista - poručila je Orešković. </p><p><strong>Dražen Bošnjaković</strong> uzvratio je Orešković. </p><p>- Što se tiče primjedbe o kavama, to mi je jako smiješno i tragično čuti od osobe koja je bila predsjednica Povjerenstva za sukob interesa. Ako ste tako procjenjivali slučajeve, onda dobro da vas Sabor nije izabrao - uzvratio je Bošnjaković. </p><h2>'Svaki lokalni šerif ima nekog svog na sudu' </h2><p><strong>Ivan Penava</strong> je rekao da se ispričava ljudima koji rade u pravosudnom sustavu i koji rade najbolje što mogu.</p><p>- Pravosudni sustav je pod utjecajem ljudi po kojima ne bi trebao biti. Cilj sustava bi trebao biti interes čovjeka, svakog građana Hrvatske, trebao bi biti neovisan, težiti pravdi i biti profesionalan. Temeljena osobina, da ga moram opisati u jednoj riječi, on je neučinkovit sustav. Dalo bi se razložiti tu neučinkovitost i detektirati uzroke. Moramo izdvojiti ljudski faktor i zapitati se koliko zapravo polažemo u njega. Ljudi bi trebali biti dovoljno educirani i obrazovani, izrazito neovisni, istinoljubivi, pravedno, materijalno situirani i vrlo zainteresirani za obavljanje svoje dužnosti - rekao je Penava. </p><p>- Svaki lokalni šerif ima nekoga svog u sudu i tu počinju problemi kadrovske politike - istaknuo je. </p><p>Dalija Orešković je uzvratila Bošnjakoviću.</p><p>- Dobro je da ja nisam opet izabrana. Dobro za vas i HDZ! - poručila je. </p><p>- Vaša vlada bi do sada nekoliko puta debelo pala - rekla je i nadovezala se na "lokalne šerife" Ivane Penave. </p><p>- Do nedavno ste bili u političkoj stranci koji imaju najviše župana u Hrvatskoj. Zašto tada niste ništa rekli i pomogli da se odvoji kukolj od žita?! - upitala ga je. Na nju se nadovezao i Peđa Grbin koji je također rekao da, ukoliko Penava zna imenom i prezimenom o kome se radi, mora ih se prijaviti. </p><p>Penava je odgovorio: </p><p>- Ja sam i dalje gradonačelnik Vukovara, daleko sam od nekakve izravne ingerencije nad pravosuđem. Možete svi reći da sam dužan napraviti nešto, ali ću vam odgovoriti i prihvatiti sve vas koji ste dugo u politici da su vam te tamne strane hrvatskog pravosuđa nedokučive i da za njih nikada niste čuli. Ako ikada dođem u situaciju svojeg djelovanja da mogu napraviti sve što je u mojoj moći... - rekao je Penava, na što ga je prekinuo Grbin i rekao da, ako zna tko to radi, mora to reći i prijaviti to. </p><p>- Da li meni Grbin sad hoće reći da li zna da ne postoje neki zločini? Puno ranije ste u toj politici u odnosu na mene! - rekao je. Grbin ga je pitao zna li kako ga zove Andrej Plenković. </p><p>- Zove me "Prijavitelj" jer puno prijavljujem i po mojim prijavama se postupa. Ako znate da je netko kršio zakon, recite nam tko je kršio zakon i kako ste to uočili. Vi ste taj koji ste spomenuli takve ljude, sad nam recite tko su - rekao mu je, a Penava mu je odgovorio da mu "svaka čast" ako ga Plenković zove "Prijavitelj". </p><p>- Imam li ja mogućnosti da prijavim sve spoznaje ili poluspoznaje koje znate, a niste prijavili? - rekao je. Odgovorila mu je Orešković.</p><p>- Toliko ste paušalni, ovo ne iritira samo nas i gledatelje. Možete li nešto napraviti? Ako ne vi, tko? Zna li itko iz vaše stranke izgovoriti bilo koju rečenicu o pravosuđu? - rekla mu je. </p><p>Nadovezao se i Bošnjaković. </p><p>- Razvila se rasprava o izboru državnih odvjetnika i da smo mi mijenjali Ustav oko toga. U ovo vrijeme govoriti da netko ima svog suca je deplasirano. Ako netko zna da je bilo nepravilnosti, pozivam ga da to prijavi. Što se tiče ovih "kava", ni sa kim nisam bio na kavi i žao mi je da ljudi koji su bili na takvim funkcijama mene optužuju na kavi - rekao je. </p><p>- Morate čuti sve činjenice - rekao je Bošnjaković, a Orešković mu je replicirala. </p><p>- Ajmo o činjenicama! Prije par godina smo već pričali o Josipi Rimac! Ja sam donosila odluke na temelju dokumentacije koju sam pribavila. U moje vrijeme ne bi Vladi palo na pamet da ne dostavi traženu dokumentaciju. Tu ste pali i pokazali koliko su vam privatni interesi bitni, pokazali ste prezir prema svim nezavisnim državnim institucijama - rekla je Orešković. </p><p>- Jedino što prezirem su oni ljudi koji paušalno napadaju. U svojem mandatu niste podnijeli jednu prijavu - rekao je Bošnjaković te istaknuo kako je do sada govorila o svim političarima, a i ona je političar. </p><p>- To ne biste bili da vam je Sabor dao novi mandat, ali sad kada nije postali ste političar. Gdje su vaše prijave? - rekao je. </p><p>Orešković je rekla kako je ona u ovom trenu odvjetnica, a bit će političarka ako ju građani odaberu. </p><p>Peđa Grbin komentirao je negativne trendove i povećanje transparentnost. </p><p>- Restart koalicija je svjesna da je transparentnost prvi korak prema suzbijanju korupcije i vraćanje povjerenja. Veliko područje našeg programa su takve mjere. Danas se u Hrvatskoj objavljuju odluke samo najviših sudova, no korupcija često počinje i na nižim sudovima i tek se godinama kasnije saznaje za njih. Sve odluke svih sudova moraju biti javno objavljene u strojno čitljivom oblik. Prije nekoliko godina iz EU smo dobili nekoliko milijuna eura sredstava za modernizaciju rada sudova. Za ovo što govorim ne treba uložiti poseban napor, nego donijeti političku odluku da ono što je dostupno ljudima na sudovima mora postati dostupno svima kako bismo suzbili korupciju. To bi vratilo povjerenje javnosti u rad sudova jer bi se točno konkretno vidjelo što i kako se radi - rekao je Grbin. </p><p>Penava nije htio komentirao novu temu, već se vratio na prethodnu. </p><p>- Zanimljivo mi je slušati priče kako nitko ništa ne zna i kako je Penava paušalan. Što ja trebam? Kao gradonačelnik pisati optužnice? Što je sa svim ostalim načelnicima, gradonačelnicima, županima, saborskim zastupnicima, i onima kojima je posao pravosuđe? Gdje su oni? Ne mogu pristati na tezu da sam ja paušalan, a vi jako transparentan - rekao je, a Orešković mu je rekla da on ovdje ne nastupa u ulozi gradonačelnika, već nekoga tko se kandidira za Sabor. </p><p>- Nemate ideju kako se time baviti pa vraćate kolosijek na neku prošlost, a nemate mogućnost sagledavanje problema građana u budućnosti. Slažem se s činjenicom da bi digitalizacija sudske prakse pridonijela boljoj standardizaciji. Jedno od problema pravosuđa nije samo to što se "piju kavu", nego što se za slične situacije na drugačijim sudovima donose različite presude - poručila je Orešković. </p><p>- Nedavno smo smijenili Jelenića jer je bio član tajnog društva i žao mi je što se nije pokrenuo postupak koji bi utvrdio može li on uopće ostati u sustavu, ili bi se to trebalo smatrati krajnje neprihvatljivim. Suci unutar sebe, kao i državni odvjetnici, nisu sagradili integritete. Kada pričamo o etičkim dilemama imamo svega par slučaja koji su se razmatrali. Kada pričamo o onome što bi trebalo napraviti ministarstvo, tu je i pitanje javne objave sudaca i državnih odvjetnika. To je obaveza, ali nije ustrojeno. Izlika je da je stvar o GDPR-u, a istina da ne postoji politička volja, tako se štiti "lov u mutnom" - rekla je. </p><p>Grbin je rekao kako protiv Jelenića mogu pokrenuti postupak ili glavna državna odvjetnica ili ministar pravosuđa, a zatim se ponovno obratio Penavi. </p><p>- Kao što radi cijelu svoju karijeru, Penava širi laži i mržnju. Ratni zločin se proganja i dalje, a ako je na nekoga primijenjen Zakon o oprostu to znači da nije bilo indicije da je riječ o ratnom zločinu. Gospodine Penava, nemojte lagati - poručio je Grbin. </p><p>Ministar Bošnjaković rekao je da se slaže za digitalizaciju pravosuđa i kako smatra da će to pomoći povratku povjerenja građana u sustav. Rekao je kako se morao i mijenjati zakon za imovinske kartice zbog GDPR-a i da će one biti uskoro vidljive na način na koje su druge vidljive. </p><p>- To je puka provjera forme, a ne sadržaja, ne ono čemu bi trebale služiti! A što se tiče slučaja Jelenić, kao što sudovi imaju Etička povjerenstva, takvo tijelo ima i DORH. To je tijelo koje se moglo jasno oglasiti, ne samo zbog njega, nego i za sve koji se bave istragama a članovi su tajnih društava. To se nije dogodilo! Stvorila se kultura "saginjanja glave", i sve to skupa je samo jedan mali kotačić zašto se korupcija ne rješava - rekla je Orešković. </p><p>Penava se požalio na Orešković da ima "političke govore". </p><p>- Tema ove debate je pravosuđe. Ne znam koliko imate prava govoriti meni da sam paušalan. Pokušavate mi u usta staviti kontekst prošlosti, a to što je za vas nešto prošlost, za neke je to sadašnjoj. Za neke je to i budućnost. Na kraju ste potegli Bošnjakovića misleći na njega i krug oko njega govoreći da su "korumpirani dužnosnici". Pa podnesite kaznene prijave, ako već prozivate mene za to. Gospodine Grbin, "laži i mržnje"? Gdje to lažem i gdje to mrzim? Slobodan Jurišić nije prema pravosuđu ratni zločinac, pa kad ne znate detalje slučaja, potražite taj slučaj - rekao je Penava. </p><p>- Ako mislite da će digitalizacija riješiti sve probleme pravosuđa, svaka vam čast! Ako mislite riješiti sve slučajeve... - krenuo je Penava, zatim mu je Grbin upao u riječ: </p><p>- Penava je u pravu. Digitalizacija nije rješenje. Trebamo se vratiti na tintu i pero - poručio je Grbin. </p><p>Na pitanje Penavi kakvu poruku šalje biračima to da je na listi Domovinskog pokreta osoba koja je optužena za korupciju, a taj je slučaj otišao u zastaru, Penava je rekao da je takvih slučajeva bilo i u SDP-u i HDZ-u. </p><p>- Da ne bude okolišanja. Trebalo je utvrditi kod koga je u ladici dotični predmet bio i zašto se dozvolilo da ode u zastaru. Dotična osoba je trebala ostati bez licence i posla. Da sustav funkcionira, ta osoba više ne bi bila u njemu - pojasnio je. </p><p>Grbin se nadovezao na slučaj gospodina Sabe koji je na listi SDP-a, a kojeg je spomenuo Penava. </p><p>- Samo je on u Hrvatskoj osuđen za to. Mi smo imali Vladu koju tvore žetončići, a vi se hvatate za Sabu. On je svom dug društvu platio. Gdje su svi oni ljudi koji su digli ruku za Plenkovićevu Vladu? Primjer gospodina Sabe je loš za društvo jer je pokazao da postoje oni koji su jednaki i oni koji su jednakiji od drugih - rekao je. </p><p>Orešković se nadovezala na Penavu i poručila mu da potraži tko je donio Zakon o aboliciji. </p><p>- Dugi niz godina ste bili član HDZ-a. Nije vas smetao Sanader, Ina, sve one korupcijske afere... - rekla je. Penava ju je prozvao da "paušalno priča" jer je on ušao u HDZ 2010. godine, na što mu je Orešković rekla da je bio u toj stranci deset godina. </p><p>Bošnjaković je rekao da svaki građanin treba prijaviti sve što je sumnjivo. </p><p>- To će doprinijeti da se društvo pročisti i da sve dobije svoj sudski epilog. Puno je rasprava na javno-političkoj sceni, a malo prijedloga da se napraviti nešto. Kazneno djelo je djelo pojedinca - rekao je Bošnjaković. Grbin ga je pitao zna li za Zakon o kaznenu odgovornost javnih osoba i dao primjer Ive Sanadera. </p><p>- Pustite da sud odluči o tom postupku. Sudski epilog je za brojne slučajeve pokazao da buka nije bila potrebna - odgovorio je Bošnjaković. </p><h2>Smjena s funkcije ljudi protiv kojih je otvorena istraga</h2><p>Na pitanje kada se otvori istraga protiv nekog na funkciji, može li on na toj funkciji ostati ili se mora maknuti, Bošnjaković je rekao da to ovisi o dijela do dijela. </p><p>- To ne znači da će postupak završiti osuđujućom presudom - objasnio je. </p><p>Orešković je odgovorila Bošnjakoviću. </p><p>- Mantrate o kaznenim prijavama. Dva puta ste bili ministar pravosuđa i ne mogu shvatiti kako ste bili tako neuspješni. Pa vi ste morali otkloniti sve greške u pravosuđu - rekla je. </p><p>Bošnjaković joj je rekao da ona "puna toga ne može shvatiti". </p><p>- Ne mogu shvatiti! Pokretanje kaznenog postupka za korupcijsko djelo, visok je stupanj vjerojatnost da je došlo do korupcije ne znači samo da se ta osoba makne s funkcije, nego je zadatak i stranke da se te osobe javno odrekne! To HDZ-u nije išlo, pa je li vam ikoji ministar uopće ostao?! - rekla je Orešković. </p><p>Bošnjaković joj je odgovorio da je on u svom prvom mandatu donio brojne reforme. </p><p>- Vi ste pravnik, odvjetnik, pa vi morate poštivati Ustav! A u Ustavu piše da je čovjek nevin dok mu se ne dokaže krivnja - poručio je. </p><p>Penava je rekao da načelno je za to da se dužnosnike "stavi pod suspenziju" kada ih se optuži za nešto. </p><p>- No, ne u sustavu kakav imamo danas jer taj sustav nije dovoljno imun na manipulaciju. Sudovi moraju garantirati jedan čestit postupak - poručio je Penava. </p><h2>Slučaj 'Za dom spremni' </h2><p>Za kraj su se kandidati izjasnili što misle o slučaju "Za dom spremni". Bi li prijavili skup na kojem se izvodi ta pjesma? </p><p>Grbin je rekao da bi, Bošnjaković je rekao da ne bi jer se ta pjesma izvodi već godinama.</p><p>- Čak ju je i Grbin jednom pjevao - poručio je. </p><p>Penava je istaknuo da je to političko pitanje i da se ono treba rješavati na političkom stolu. </p>