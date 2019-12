Velika Gorica: Vrijeđaju vjerske osjećaje katolika pa ih uklonili?

Snjegovići, koje su autorsko djelo umjetnika Zdenka Bašića, uklonjeni su u petak ispred Muzeja Turopolja u Velikoj Gorici. Za snjegoviće su neki građani i svećenik tražili da se uklone jer vrijeđaju osjećaje vjernika.

- Trebalo je jučer biti otvorenje izložbe, no ja nisam došao na otvorenje. Povukao sam se ne osjećam se dobrodošlo niti želim takav način komunikacije. Poanta ove izložbe bile su stare, narodne priče. Djeci unutar muzeja pokazujemo što da rade s prirodnim materijalima od vezenja do šivanja kako su stare bake radile i prezentiramo stare priče koje su se pričale uz vatru, a neki običaji imaju i poganske korijene pa pretpostavljam da to nekome smeta - rekao nam je autor snjegovića Zdenko Bašić.

Ne vjeruje kako će iduće godine sudjelovati na ovakvom projektu.

- Ovo je direktno ulaženje u umjetnički izričaj jer mi ne ulazimo u nikakve vjerske sfere, a ništa drugačije nismo napravili nego što imaju drugi gradovi na svojim adventima - smatra Zdenko, koji nije siguran je li zapovijed Grada da se maknu snjegovići došla došlo izravno od gradonačelnika, no iz provjerenih izvora zna da su se na snjegoviće žalili svećenik i nekoliko župljana.

'Ne vjerujem da ću ikad više ovo raditi'

Ravnateljica muzeja Margareta Biškupić Čurla zbog suradnje s Gradom oko izložbe morala je poslušati i snjegovića više nema pred muzejom.

- Čak ih je ravnateljica pozvala da dođu vidjeti o kakvoj se izložbi radi, ali gradonačelnik je komentirao da nema vremena za takve stvari i da mora na to reagirati. Ravnateljici je jako žao zbog silnog truda jer nije bila namjera ući u nikakve vjerske simbole i pazimo da to ne radimo ali muzej se bavi etnološkim pričama i bilo im je zanimljivo da se vratimo u prošle priče što je na neki način baština, a s druge strane trebalo se ponuditi nešto adventu što nije klasični konzumerizam - objašnjava etnolog.

Izložbu su intenzivno spremali dva mjeseca ali pripreme za tako nešto zapravo traju kroz cijelu godinu. Ipak zbog nastale situacije vjeruje kako neće više sudjelovati u daljnjim projektima.

- Ne vjerujem da ću više raditi ovakve manifestacije jer to mora podržati Grad i turistička zajednica, a tko ne vidi takvu vrijednost onda ja ne vidim svoj smisao jer smo u ovaj projekt pozvani kao umjetnici - zaključio je Bašić

Ravnateljica: Nije istina da ovo ima veze sa Crkvom

Da je Crkva zabranila snjegoviće, apsolutno nije istina. Jer da jest, ja bih se prva digla na noge i glasno se usprotivila. Mi smo i prošle godine imali Perun Božić u Muzeju, održavamo i Perunfest i nikad nam se nitko iz Crkve zbog toga nije javio niti žalio, kaže nam ravnateljica Muzeja Turopolje, Margareta Biškupić Čurla.

Ističe kako je njoj osobno žao da su se instalacije snjegovića, koje su stajale ispred Muzeja, morale maknuti dva sata prije otvorenja manifestacije Prosinac u Gorici, a čiji organizatori su Grad Velika Gorica, Muzej Turopolja, Turistička zajednica Grada Velike Gorice te Udruženje obrtnika.

- Grad nam se javio s informacijom da na društvenim mrežama ima jako puno negativnih komentara na snjegoviće i da se njima ljudi javljaju s pritužbama pa da su procijenili da je najbolje da ih maknemo. Meni je osobno žao što su snjegovići uklonjeni jer to je umjetnost i to su samo snjegovići, ali djelomično razumijem Grad, kao organizatora, da je takvu odluku donio ako ima puno pritužbi građana. Manifestacije se rade za građane i ako građani nisu zadovoljni, onda razumijem da se treba prilagoditi njima. Ali, ja najiskrenije ne znam što je sporno kod tih snjegovića, zašto im se ne sviđa - kaže Biškupić dodajući kako svi oni koji žele pogledati instalacije snjegovića, koje su digle toliku prašinu u ovom gradu, mogu to unutar Muzeja u sklopu Perun Božića.

Iz Turističke zajednice grada Velike Gorice, ravnateljica Milada Mesarić, također kaže kako Crkva nema veze s ovom odlukom.

- Mi smo reagirali na prigovore građana koje su ovi snjegovići, koji su netipični i umjetnički i procijenili smo da je bolje povući ih ako to ljude iritira. Osluškujemo što građani misle jer zbog njih sve to i radimo - rekla nam je.

