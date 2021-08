Svake godine za Veliku Gospu kao i Alku, Sinj postane centar svijeta. Mlada, staro, svi pohrle u Sinj. Danas od ranog jutra štekati na glavnom trgu su puni, mjesta za popiti kavu skoro nije ni bilo. Tijekom noći i jutra u Sinj je došlo mnogo hodočasnika kako bi proslavili jedan od najvećih vjerskih blagdana u Dalmaciji, Veliku Gospu. No korona je i tu učinila svoje. Iako je grad pun, nije to ni približno gužvama od prije nekoliko godina. Izostavljena je i kultna procesija gradom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nepoznati muškarac, nezadovoljan odlukom Franjevaca došao je na trg sa velikom slikom Gospe i pozvao da se priključe njegovoj procesiji.

- Neće nama nitko uzet procesiju - rekao je nepoznati muškarac, digao Gospinu sliku i poveo povorku.

Naime, čak pedesetak ljudi je na taj poziv reagiralo te pjevajući vjerske pjesme nastavilo procesiju gradom. Mnoge je to iznenadilo, a mogli smo čuti i mnoge negativne komentare.

U Sinj je stigao i splitsko-dalmatinski župan, Blaženko Boban.

- Trideset i sedam puta sam pješice hodočastio iz Solina do Sinja i uvijek s nekom nakanom. Ta nakana je uvijek bila neke druge naravi. Ove godine je primarno zdravlje moje obitelji i sretan obiteljski život. S obzirom na obvezu i dužnost koju obnašam neka nakana bude i za stanovnike županije za njihov uspješan i zdrav život u narednom razdoblju - rekao je župan Boban.

- Što se tiče procesije, Gospa je u duši i srcu. Procesija je prekrasan obred, folklor koji je već 300 godina prisutan u Sinju i drugim marijanskim svetištima, no moramo se pridržavati ovih epidemioloških mjera da najvažniju gospodarsku granu, turizam, produžimo koliko god je moguće. Ne možemo biti sebični. Znam da je mladima dosadilo. Željni su noćnih izlazaka, života. No idemo raditi da iduće ljeto živimo punim plućima, uz turizam koji imamo ove godine - dodao je župan.

'Ne možete protiv 200 tisuća ljudi'

- Ne može se Alka i Velika Gospa otuđiti od naroda. Meni je najvažnije da je sve prošlo bez ijednog incidenta, bez razbijene čaše. Kroz Sinj su prošli deseci tisuća ljudi - kazao je sinjski gradonačelnik Miro Bulj.

Sinoć je bilo puno više ljudi, hodočasnika nego lani otkrio je Bulj te istaknuo kako mu je žao što nema procesije ovu godinu.

- Nadam se da će iduće godine biti procesije. Najgora poruka koju je poslao ministar Beroš da kada imamo milijun i pol turista u Hrvatskoj, ne dolazite u Sinj. To je bila strašna poruka. Očito je Sinj bio politička meta - dodaje Bulj.

Naime, sinoć kao i za Alku zbilo se ne poštivanje epidemioloških mjera te su građani slavili na trgu uz pjesmu. Tu situaciju komentirao je i aktualni gradonačelnik Bulj.

- Tražio sam odgodu radnog vremena. Ne možete protiv 200 tisuća ljudi, protiv hodočasnika. U drugim gradovima imamo stotine tisuća ljudi, pune plaže. Ja sam zadovoljan što je sve bilo u duhu ovih manifestacija - rekao je Bulj.

Osvrnuo se i ne poruke Viteškog alkarskog društva.

- Oni su bili moji protukandidati na ovim izborima. To su HDZ-ovci koji su razočarani što sam ja pobijedio na izborima. To je njihovo demokratsko pravo da šalju političke poruke, ali ne mogu tako blatiti blagdan i Alku, a gvardijan ima svoj stav. On je i u predizborno vrijeme slao svoje stavove, nastupa kao političar – zaključuje Bulj.

Bulj odbio sjesti na svoje mjesto

Razgovarali smo i s nekoliko sumještana i hodočasnika.

- Ovo je za mene uvijek posebna događaj, svaku godinu pješačim iz Solina večer prije Gospe, a ove godine evo nema procesije, ali što ćeš opet je to neka viša odluka – rekla nam je hodočasnica Ana.

- Sinj bez slavlja za Gospu i Alku, jednostavno ne postoji. Ovo su dva dana kada smo i mi napokon centar svita. Guštan vidjeti sve ove ljude ovdje – rekla je sumještanka Iva.

Na glavnoj misi u 11 sati sudjelovalo je na tisuće vjernika koji su došli izraziti počast Gospi Sinjskoj. No na samom početku misnog slavlja gvardijan Ante Čovo pozvao je gradonačelnika Bulja da sjedne na predviđeno mjesto za gradonačelnika, ali Bulj je taj poziv odbio i ostao među sumještanima. Jesu to neke nesuglasice ili Bulj izražava svoje ne slaganje sa odgodom procesije možemo samo nagađati.

- U ove negativne okolnosti, meni najbolja Gospa. Jutros u tri sata smo počeli ispovijedati. Svaka misa puna. Posebno me zadivljuje ta mladost koja je jutros došla, propješačila noćas. Kako se lijepo ispovijedaju, a ovdje mir i tišina kao da smo u nekoj bazilici u Rimu, a zapravo smo na crkvenom prostoru. Ja sam osobno veoma zadovoljan, danom Velike Gospe do sada - rekao je sinjski gvardijan Ante Čovo.

- Ove godine je zasigurno manje ljudi nego 2019., ali puno više nego 2020. godine. Ja se obično ne bavim brojkama, a mi ćemo vidjeti kroz utrošene hostije koji se broj ljudi pričesti kroz deset dana. To će nam biti najbolji pokazatelj. Znali smo doći do broja 80 do 90 tisuća u deset dana. Bulj je uzeo Beroševu izjavu i oko nje se vrti stalno, bezazlena je. Ima potrebu biti tu i koliko ja mogu moliti, malo ga isključite. Mene je ćaća upisao u HDZ, ja se ne mogu nikako odreći. Da vi sve znate što ja govorim HDZ-ovcima vi meni ne bi ni postavljali to pitanje - zaključio je gvardijan.