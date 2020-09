Velika izložba: U Klovićeve dvore stiže najstarija hrvatska zastava i sablja Nikole Zrinskog

Otvorena je najveća izložba ove godine: oko 150 eksponata iz hrvatsko – mađarske povijesti postavljeno je u 12 soba Galerije Klovićevi dvori. Među njima su i najstarija hrvatska zastava te sablja Nikole Zrinskog.

<p>Hrvatska i Mađarska imaju 800 godina zajedničke kulturne baštine pa i ne čudi da je veliki pothvat staviti sve u istu izložbu. Upravo to je uspjelo nizu međunarodnih stručnjaka i povjesničara koji su postavili najveći muzejsko - galerijski projekt ove godine, i to u <strong>Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu.</strong> </p><p>U postavljanju izložbe <a href="http://gkd.hr/2020/09/17/ars-et-virtus-hrvatska-madarska-800-godina-zajednicke-kulturne-bastine/">'Ars et Virtus: Hrvatska – Mađarska. 800 godina zajedničke kulturne baštine'</a> sudjelovalo je više od 20 kulturnih institucija iz Hrvatske i Mađarske, a dio eksponata stigao je i iz Republike Austrije.</p><p>Oko 150 eksponata stiglo je proteklih dana u Zagreb, a u <strong>12 soba Galerije Klovićevi dvori</strong> bit će prikazana hrvatsko – mađarska likovna baština od srednjega vijeka do kraja Monarhije. U Zagreb je tako stigla i <strong>najstarija zastava Hrvatske</strong> iz 17. stoljeća, <strong>kaciga i sablja Nikole Zrinskog</strong> iz Kunsthistorisches muzeja u Beču.</p><p> </p><p>Posebna atrakcija je i <strong>'Dubravka' Vlahe Bukovca,</strong> koja se nakon 126 godina vratila u Hrvatsku. Slika, visoka tri, a široka 2 metra i 16 centimetara, nastala je u Zagrebu 1894. godine i bila je namijenjena Zlatnoj dvorani u Opatičkoj 10. No, nije se svidjela naručitelju pa ju je na Milenijskoj izložbi u Budimpešti 1896. godine otkupila mađarska vlada za 3600 forinti, te je tako postala vlasništvom Muzeja lijepih umjetnosti. Ovo je <strong>treći puta</strong> da će 'Dubravka' biti izložena u Hrvatskoj, a djelatnicima Klovićevih dvora trebalo je gotovo <strong>dva sata</strong> da ju postave.</p><p>Na konferenciji za medije istaknuto je i da je ovo bio projekt ne samo posudbe i prikupljanja eksponata nego i suradnje i razmjene iskustava, znanja i informacija među kulturnim institucijama na međunarodnoj razini.</p><p>Izložba će u Klovićevim dvorima biti postavljena do 22. studenog, a nakon toga se u prosincu seli u Mađarski nacionalni muzej u Budimpešti. S obzirom na pandemiju koronavirusa, mađarski muzej priprema i virtualno razgledavanje izložbe, a hrvatsku verziju možete pogledati <a href="https://mnm.hu/virtualis/arsetvirtus/">ovdje.</a></p><p>Autori su izložbe i njeni idejni začetnici: <strong>dr. sc. Petra Vugrinec, dr. sc. Marina Bagarić, dr. sc. Dragan Damjanović</strong>, a nastala je u koprodukciji<strong> Galerije Klovićevi dvori i Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti.</strong> Izložba se održava pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika vlade RH.</p>