Velika magla u Kanadi: Dvjesto auta se sudarilo, ima poginulih

Više od 70 ljudi ozlijeđeno je u lančanom sudaru u kojem je sudjelovalo oko 200 vozila na kanadskoj autocesti u blizini Montreala, piše The Guardian. Dvoje ljudi je i poginulo, a neki od ozlijeđenih su i dalje kritično. U nesreći u četvrtak ujutro su sudjelovali i jedan minibus i tanker.

Snimke prikazuju hrpu vozila koji su se sudarili u velikoj magli. Dio vozila završilo je jedan na drugima dok je dio potpuno skršen.

Nearly 200 vehicles involved in pileup south of Montreal https://t.co/Sq2RGW3txV #10TV pic.twitter.com/jjwEQHZhZE