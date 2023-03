Velika promjena vremena: Evo što nas sve očekuje za vikend

DHMZ prognozira za danas sunčano vrijeme u većini zemlje. Nakon sunčanog jutra, sa sjeverozapada se očekuje postupan porast naoblake, osobito navečer. Zapuhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, u gorju i središnjim predjelima mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak, popodne na sjevernom dijelu u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 23 °C, u Slavoniji ponegdje i viša.

Sutra velika promjena vremena

Prijepodne će biti promjenljivo do pretežno oblačno s kišom. Lokalno je moguća i grmljavina te prolazno pojačan vjetar. Od sredine dana postupan prestanak oborine i razvedravanje sa zapada. Jug zemlje će bit najsunčaniji i uglavnom suh. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u gorju te popodne i u središnjim predjelima jugozapadni. Na Jadranu će većinom umjeren jugozapadnjak i jugo prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, na moru između 10 i 13 °C. Najviša dnevna od 12 do 17 u unutrašnjosti te između 15 i 19 °C duž obale.

"U subotu stiže promjena s kojom će kiša, ponegdje praćena i grmljavinom, pasti uglavnom na sjevernom i srednjem dijelu Jadrana tijekom prijepodneva. Predah od oborina potrajat će do nedjelje predvečer, a zatim uz dotok osjetno hladnijeg zraka ponedjeljak prilično dinamičan.

I u unutrašnjosti prvi val kiše stiže u subotu prijepodne, a drugo jače naoblačenje s još izraženijim padom temperature u noći s nedjelje na ponedjeljak. Ponedjeljak će ponovno biti vrlo vjetrovit, a u višem gorju će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg.", prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

