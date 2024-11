Eto, tu smo gdje smo bili i prije mjesec dana. Skoro se ništa nije napravilo, nešto se kamenja maknulo, ali s mrtve točke se nismo pomaknuli. Još uvijek nije stabiliziran život ovdje. Obećavaju nam svašta, a nitko se neće primiti posla. Nema ni mehanizacije, svakog moramo vući za rukav da bi se nešto napravilo, govori nam gospodin Adil, kojeg smo zatekli ispred njegove kuće u Donjoj Jablanici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Velika reportaža iz Jablanice: 'E, pa vala nam je dosta! Nismo se pomaknuli s mrtve točke, užas' | Video: 24sata/pixsell

To je mjesto prije mjesec dana pogodila katastrofalna poplava pri čemu je poginulo 18 ljudi, a desetak kuća je uništeno. Iako se na početku počelo intenzivno raditi, mi smo na terenu zatekli dva bagera i jedan kamion kojim su odnosili zemlju. Na terenu su bili pripadnici Civilne zaštite i nekoliko vojnika, ali velikih radova nismo vidjeli. Mještani su sami počeli uređivati što mogu svojim rukama, ali, kažu nam, bez potpore države to ne mogu učiniti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:18 BiH: Donja Jablanica | Video: 24sata Video

- Pa kuće su uništene. Nema kuće koju voda nije oštetila, pa to je bio kijamet, smak svijeta. Jedva smo živu glavu spasili, a sad nitko da nas ni pogleda. Prošetavali su se ovdje svi, od ovih naših glavonja pa do onih iz EU. Govorili su nam da će to brzo riješiti, a sad kad rješenje tražimo, kažu nam da nisu u mogućnosti. Da to ne ide tako brzo, da treba vremena... Ma kakvog, bolan, vremena tražite. Dođite na teren i vidite kakvo je stanje! Pa ne možemo spavati u svojim kućama. Pa mi smo, bolan, beskućnici ovdje, a oni traže neko vrijeme - s ljutnjom nam dalje govori Aldin, pokazujući kuće u naselju koje su u potpunosti neuseljive.

Zbog svega su mještani nakratko u srijedu blokirali i magistralni put M-17, a potom su zatražili i sastanak s lokalnim vlastima.

- Koliko god smo tražili načelnika, on nam je rekao da je to teško izvedivo. Izmotavaju se, ne znam ni ja što govore. Nema planske obnove. Idu naopako. Umjesto da lijepo krenu i obnove sve kako treba, oni obnove cestu, a ne srede kanalizaciju, struju, vodu, telefon kad već raskopavaju ceste. Onda će to opet morati kasnije raditi. Pa gdje je tu logika? - pita se Aldin.

Drugi mještani strahuju da bi zbog eventualnih novih oborina moglo doći do dodatnih urušavanja kuća.

Pogled iz zraka na selo Donja Jablanica mjesec dana nakon razornih poplava i klizišta | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- I dan-danas znaju opadati dijelovi kuća, a neke kuće dodatno klize. Još uvijek nije sve sigurno, a bojimo se da bi dolaskom novih oborina moglo biti još problema. Sve ide presporo i gotovo nikako. Mi pokušavamo sami osigurati teren, ali nemamo za to ni sredstva ni alata. Čujemo da su silni milijuni stigli nakon ovih poplava pa se pitamo gdje su ti novci. Pa samo Hrvatska nam je dala 10 milijuna eura, gdje su ti novci završili? Pa nisu valjda u nečije džepove? - govori nam dvojac iz Donje Jablanice koji su u tom trenutku pili kavu ispred svoje oštećene kuće.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Premijer Federacije BiH o spornom kamenolom u Donjoj Jablanici: 'Netko će odgovarati' | Video: 24sata Video

- Tu se ne zna tko pije, a tko plaća! Mi samo želimo biti u svojim kućama, ne možemo spavati mjesecima po tuđim kućama, to nije normalno. Toliko su novca dobili da mogu komotno svima koji su ostali bez domova po dvije kuće sagraditi iz temelja, a ne po jednu. Kad se treba nešto napraviti i donirati, onda to može odmah, a kad država treba za narod nešto napraviti, onda trebaju elaborati, dogovori, ugovori... Ma hajde molim vas. Pa vala mi ih je dosta. Mi smo mladost dali za ovu državu, a nikoga nije briga. Pa nije Donja Jablanica New York da ne mogu sve stići. U poplavama su stradala sela, koliko to može biti teško - govore nam naši sugovornici dok ispijaju svoju jutarnju kavu.

U međuvremenu, u naselje dolaze brojni ljudi vidjeti kakva je situacija. I oni koji su u prolazu i putuju prema Mostaru i jugu zemlje se zaustavljaju kako bi vidjeli posljedice tragedije. U naselje dolaze i brojne humanitarne udruge koje razgovaraju s mještanima i zapisuju što im sve treba. Jednom mještaninu donijeli su i peć na drva, na čemu im se on lijepo zahvalio, ali njemu trenutno treba obnova kuće koja je zbog vode uništena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:53 Pogled iz zraka na selo Donja Jablanica mjesec dana nakon razornih poplava i klizišta | Video: 24sata/Armin Durgut/PIXSELL

Ljut zbog spore obnove je i lokalni hodža Semir Jahić, koji je u poplavi sa suprugom spasio nekoliko sumještana od smrti. Zatekli smo ga dok je s nekoliko ljudi bio u dvorištu lokalne džamije koja je još uvijek u blatu. Unutrašnjost je u potpunosti uništena, a koliko je oštećena dokazuje činjenica da se u nju ne može niti ući jer je cijeli prvi kat u blatu. U njoj su ostale neke stvari, a među njima se ističe i ahmedija (hodžina kapa, op.a.) koja upada u oči kao simbol jedne tragedije.

- Što se planira s ovim naseljem, je li ovdje život moguć? Kada se planira nastaviti sanacija stambenih objekata, ali i vjerskog? Ovi dani su nam pokazali da smo prepušteni sami sebi. Slika ne laže. Svi koji smo boravili u Donjoj Jablanici mogli smo se uvjeriti da je ostao jedan ili nijedan stroj. Aktivirali su se kad nas je posjetila Ursula von der Leyen, a onda su povučeni. Sva ta obećanja koja su nam davana izgleda nestaju s ovim suncem koje prolazi - rekao je Jahić.

Načelnik općine Jablanica Damir Šabanović je rekao kako od prvog trenutka rješavaju zbrinjavanje mještana koji su ostali bez domova.

- Naravno da se vremenom javljaju određeni problemi. Pokrenuli smo aktivnosti i osigurali smo da dobijemo 20 kontejnera, uređujemo kontejnersko naselje. Radimo i na projektu izgradnje zgrade. Imamo više opcija. Vjerojatno će biti netko čija kuća više neće biti na određenom lokalitetu, ali to opet treba kazati neki institut ili zavod. Na terenu su bili stručni ljudi i čekamo njihov izvještaj. Tu smo da sve razmotrimo - rekao je Šabanović.

Selo Donja Jablanica mjesec dana nakon razornih poplava i klizišta | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

No mještani nam govore da im je dosta obećavanja. Žele što hitniju sanaciju i da se svatko primi svog posla.

- Puna je državna uprava raznih stručnjaka koje su zaposlili. Neka zasuku rukave i neka zarade svoju plaću. Obnova ne može ići neplanski, tu država mora biti regulator. Neka ne razmišljaju kako namjestiti natječaje, nego neka ih raspišu i neka se bace na posao. Dosta nam je čekanja. Nemamo osnovne uvjete za život - zaključili su ljutiti mještani.