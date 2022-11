Velike tvrtke ogorčene na uvođenje novog poreza: 'Vladi je Orban uzor, a ne urbani ljudi'

Iduće godine, i zasad samo jednokratno, za 2022., Vlada uvođenjem novog poreza na ekstra dobit planira ubrati oko dvije milijarde kuna od tvrtki koje najviše zarađuju. To je odgovor države na divljanje inflacije u u kojoj su, smatra Vlada, mnogi i profitirali te sad moraju dati svoj danak. Ministar financija Marko Primorac predstavio je nacrt prijedloga zakona o dodatnom porezu na dobit, koji je od jučer i u javnom savjetovanju. Porez od 33 posto iduće će godine platiti tvrtke čiji će prihod u ovoj godini premašiti 300 milijuna kuna, ali samo na dobit veću od 20 posto od četverogodišnjeg prosjeka dobiti od 2018. do 2021. Veliki su poduzetnici zgroženi, kažu kako će porezne škare dohvatiti i one koji na ovoj ekonomskoj krizi nisu profitirali, i tek su počeli držati glavu iznad vode.