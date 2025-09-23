Ne znamo odakle su došli dronovi. Surađujemo s oružanim snagama, poručuju iz policije u Kopenhagenu. A iz Moskve su ranije izvijestili kako su oborili 11 dronova
Veliki napad dronovima na Moskvu, viđeni dronovi i po Europi, zatvorene zračne luke
Nova konferencija za novinare najavljena je u 7 sati ujutro. Kako navode tamošnji mediji, policija surađuje s Oružannim snagama. Prema posljednjoj informaciji, u ovom trenutku, i dalje se ne zna odakle su dronovi stigli.
Ukrajinski predsjednik Zelenski objavio je na društvenim mrežama kako je Rusija 22. rujna narušila zračni prostor Kopenhagena, ali nije specificirao odakle mu takva informacija. Čelnici EU-a i NATO-a zasad ne daju izjave.
Dronovi su ranije večeras primijećeni i iznad središtem Osla. Uhićena su dva singapurska državljana, a istraga je u tijeku. Glasnogovornik zračne luke u Oslu rekao je da je zračna luka otvorena u 4.30 sati po lokalnom vremenu.
Zračna luka u Kopenhagenu je otvorena nakon akcije koja je trajala 4 sata.
Najveća danska zračna luka u Kopenhagenu u ponedjeljak navečer je obustavila sav promet nakon što su u okolici primijećeni dronovi, potvrdila je policija. Iza ponoći zbog istog razloga zatvoren je aerodrom u Oslu, također zbog dojave o dronu.
Ranije je Rusija objavila kako je više od 35 letova otkazano i odgođeno na moskovskim zračnim lukama Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo u ponedjeljak navečer zbog napada ukrajinskih dronova. Rad zračne luke Šeremetjevo bio je privremeno obustavljen. Rusi su rekli da su oborili ukupno 11 dronova.