DRAMA NA NEBU

Veliki napad dronovima na Moskvu, viđeni dronovi i po Europi, zatvorene zračne luke

Veliki napad dronovima na Moskvu, viđeni dronovi i po Europi, zatvorene zračne luke
Foto: POLSAT NEWS/REUTERS

Ne znamo odakle su došli dronovi. Surađujemo s oružanim snagama, poručuju iz policije u Kopenhagenu. A iz Moskve su ranije izvijestili kako su oborili 11 dronova

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Nova konferencija za novinare najavljena je u 7 sati ujutro. Kako navode tamošnji mediji, policija surađuje s Oružannim snagama. Prema posljednjoj informaciji, u ovom trenutku, i dalje se ne zna odakle su dronovi stigli.

JAVIO SE ZELENSKI

Ukrajinski predsjednik Zelenski objavio je na društvenim mrežama kako je Rusija 22. rujna narušila zračni prostor Kopenhagena, ali nije specificirao odakle mu takva informacija. Čelnici EU-a i NATO-a zasad ne daju izjave. 

ZRAČNE LUKE OTVORENE

Dronovi su ranije večeras primijećeni i iznad središtem Osla. Uhićena su dva singapurska državljana, a istraga je u tijeku. Glasnogovornik zračne luke u Oslu rekao je da je zračna luka otvorena u 4.30 sati po lokalnom vremenu. 

Zračna luka u Kopenhagenu je otvorena nakon akcije koja je trajala 4 sata.

NE ZNAJU ODAKLE SU

Najveća danska zračna luka u Kopenhagenu u ponedjeljak navečer je obustavila sav promet nakon što su u okolici primijećeni dronovi, potvrdila je policija. Iza ponoći zbog istog razloga zatvoren je aerodrom u Oslu, također zbog dojave o dronu. 

Ranije je Rusija objavila kako je više od 35 letova otkazano i odgođeno na moskovskim zračnim lukama Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo u ponedjeljak navečer zbog napada ukrajinskih dronova. Rad zračne luke Šeremetjevo bio je privremeno obustavljen. Rusi su rekli da su oborili ukupno 11 dronova. 

