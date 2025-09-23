Veliki napad dronovima na Moskvu, viđeni dronovi i po Europi, zatvorene zračne luke

ZRAČNE LUKE OTVORENE

Dronovi su ranije večeras primijećeni i iznad središtem Osla. Uhićena su dva singapurska državljana, a istraga je u tijeku. Glasnogovornik zračne luke u Oslu rekao je da je zračna luka otvorena u 4.30 sati po lokalnom vremenu.

Zračna luka u Kopenhagenu je otvorena nakon akcije koja je trajala 4 sata.