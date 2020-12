Broj preminulih U hrvatskoj od Covid-19 i dalje je poražavajući. Svaki dan deseci obitelji ostaju bez svojih najmilijih. Groblja se, na žalost, pune brže nego prije pandemije. No, ima gradova u kojima porast preminulih nije toliko drastičan.

- Ako usporedimo podatke od prošle godine u ovo vrijeme, imamo porast preminulih od 10 posto, no na razini cijele godine ta je brojka manje više ista. Ipak, i uz to povećanje za sad nemamo problema s organizacijom, kao ni zalihama opreme, dezinfekcijskih sredstava, grobnih mjesta - doznajemo od direktorice Nives Torbarine iz KD Kozala, pod čijom se upravom nalazi osam riječkih groblja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja i Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

POGLEDAJTE VIDEO Građani odgovaraju na pitanje hoće li se cijepiti

Dodala je kako su se na vrijeme organizirali i osigurali da sve funkcionira kao i do sada. Splitska groblja, prema riječima direktora pogrebnog poduzeća Lovrinac, bilježe zanemariv rast broja pokopa.

- Porasta ima nešto malo, ali ništa posebno. Zanemarivo. Bar za sada. Moguće da će do kraja godine biti malo više, ali teško. Porast je tek za 12 mrtvih više na cijelu godinu - kaže nam Petar Bilobrk.

Isto pitanje Lovrincu smo postavili zadnji dan travnja. Do tad je bilo zabilježeno manje ukopa nego 2019. godine: “Prošle godine na groblju su obavljena 340 ukopa, a u 2020. godini 327 ukopa - glasili su podaci za prva četiri mjeseca ove godine.”

No zato je u Varaždinu, gdje je drugi val pandemije bio izuzetno agresivan, bilo i pun više pokopa nego li je to uobičajeno. Dnevni prosjek im je inače od 30 do 35, a sad je ta brojka narasla na 70 ukopa na dan. Posmrtna pripomoć iz Zagreba ove godine je zabilježila dva porasta. Jedan su imali u ožujku 2020., i to od 26 posto, da bi u studenom situacija bila još gora jer bilježe porast od 62 posto. Iz Posmrtne pripomoći upozoravaju da se sve dulje i čeka na ukop.