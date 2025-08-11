Obavijesti

ČEKA SE KANADER

Veliki požar kod Jesenica, gasi ga 133 vatrogasaca, brane kuće

Veliki požar kod Jesenica, gasi ga 133 vatrogasaca, brane kuće
Na terenu su 133 vatrogasca i 44 vozila. Požar je aktivan. Brane se objekti i čeka se pomoć kanadera

U noći na ponedjeljak, oko 2 sata izbio je veliki požar kod Jesenica, potvrdio je Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) Split za Slobodnu Dalmaciju.

Na terenu su 133 vatrogasca i 44 vozila. Požar je aktivan. Brane se objekti i čeka se pomoć kanadera.

