Veliki požar kod Jesenica, gasi ga 133 vatrogasaca, brane kuće
Čitanje članka: < 1 min
U noći na ponedjeljak, oko 2 sata izbio je veliki požar kod Jesenica, potvrdio je Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) Split za Slobodnu Dalmaciju.
Na terenu su 133 vatrogasca i 44 vozila. Požar je aktivan. Brane se objekti i čeka se pomoć kanadera.
