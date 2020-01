Veliki požar na aerodromu: 300 auta gori, boje se urušavanja...

Požar je izbio u utorak poslijepodne na parkingu aerodromu Stavanger u Norveškoj. Više od 300 automobila je potpuno progutala vatra, prenosi Norway Today.

Zbog velikog požara promet je obustavljen. Svi letovi su otkazani, a službenici mole putnike za strpljenje.

- Nadamo se da će se sutra stanje normalizirati. Aerodrom je zasada zatvoren. Ispričavamo se na ovoj situaciji - rekao je glasnogovornik. S aerodroma mole putnike da prate njihova uputstva.

Prvo upozorenje o požaru je stiglo oko 3.30 u utorak. Brzom intervencijom vatrogasci su uspjeli lokalizirati požar te nema ozlijeđenih. Ipak, više od 300 parkiranih automobila je izgorjelo.

Na terenu je još uvijek 60 vatrogasaca, a jedna vatrogasna brigada još dolazi iz Osla. Postoji i opasnost od urušavanja konstrukcije pa se svi putnici mole da se udalje što dalje od aerodroma. Nad aerodromom još uvijek suklja gusti dim.

Parking garage fire at Norway's Stavanger Airport shuts down operations until tomorrow. https://t.co/AWGvbWAya9 pic.twitter.com/dEPn7iGlzf