VATROGASCI NA TERENU
Veliki požar pogona Ciaka u Zaboku, gasi ga 60 vatrogasaca
Kako nam javlja naš čitatelj, u Zaboku se zapalio pogon tvrtke Ciak. Ondje imaju hale i pogon za recikliranje akumulatora.
Informaciju o velikom požaru potvrdili su nam i vatrogasci te nam rekli kako su to jedine informacije koje nam trenutno mogu dati.
Na terenu je trenutno Zagorska javna vatrogasna postrojba i osam Dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 60 vatrogasaca.
