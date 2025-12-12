Obavijesti

News

Komentari 2
VATROGASCI NA TERENU

Veliki požar pogona Ciaka u Zaboku, gasi ga 60 vatrogasaca

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Veliki požar pogona Ciaka u Zaboku, gasi ga 60 vatrogasaca

Vatrogasci su na terenu, više informacija bit će dostupno uskoro...

Kako nam javlja naš čitatelj, u Zaboku se zapalio pogon tvrtke Ciak. Ondje imaju hale i pogon za recikliranje akumulatora.

Informaciju o velikom požaru potvrdili su nam i vatrogasci te nam rekli kako su to jedine informacije koje nam trenutno mogu dati.

Na terenu je trenutno Zagorska javna vatrogasna postrojba i osam Dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 60 vatrogasaca.

Uskoro više...

Komentari 2
