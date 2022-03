U Zagrebu je u podne započeo je 'Skup u znak podrške Ukrajini, žrtvi ruske agresije' na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Skup organiziraju Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava (HHO) i Zajednica Ukrajinaca Grada Zagreba. Govorit će ukrajinski veleposlanik Vasilj Kirilič i bivši saborski zastupnik Borislav Graljuk.

- HHO je odlučio pokrenuti skupove podrške Ukrajini i ukrajinskom narodu, i to iznad svega u Zagrebu, u subotu u 12 sati. Uz to pozivamo čelnike gradova i županija, središta poput Pule, Dubrovnika, Osijeka, Splita ili Šibenika, da i oni na taj dan pokrenu akciju podrške Ukrajini - kazao je u srijedu Zvonimir Čičak novinarima u središnjici HHO-a.

- U Hrvatskoj studiram već 3 godine, studiram IT. Moja obitelj je iz Kijeva, sad su pobjegli u Lviv zbog cijele situacije. Moja mama, braća i sestre ne žele ostaviti tatu u Ukrajini samog jer on ne može izaći iz države. Jako me strah za njih, ali se nadam da su sad u Lvivu sigurniji. Tužan sam što se sve ovo događa. Hrvatima se želim jako zahvaliti jer su nam jako izašli u susret. Moj najmodavac mi je puno pomogao i svi prijatelji mi stalno šalju poruke podrške - rekao je na skupu 22-godišnji Igor.

Bivši trener Dinama Igor Jovićević, sadašnji trener Dnjipra, koji je napustio Ukrajinu nakon početka invazije, a sa suprugom je došao na prosvjed.

