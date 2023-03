Veliki uspjeh liječnika u KB Dubrava: Mladić odrezao šaku, oni mu je operacijom spasili

Tijekom izrade košnica 17-godišnji mladić pilom si je prerezao šaku. Mladića su iz Splita prebacili u Zagreb.

- Bili su amputirani praktički svi prsti i palac. Pokušalo se dijete transportirati helikopterom, ali zbog vremenskih uvjeta to nije bilo moguće, i onda ga se transportiralo kolima hitne pomoći u pratnji liječnika koji ga je primio u Splitu - rekao je predstojnik Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB-a Dubrava Rado Žic, za HRT.

Vrijeme je igralo važnu ulogu. Iščekujući pacijenta dežurni kolega Gorjanc i cijeli tim pripremili su sve za operaciju koja je trajala 5 sati.

- Obično to bude oštra ozljeda, ali ovo je zaista jedna destruktivna ozljeda s oštećenjem svih tkiva i zaista je bilo potrebno dosta strpljenja i umijeća da se to sve posloži - rekao je specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije u KB-u Dubrava Božo Gorjanc.

Uspjeli su. Mladić već danas može micati prstima.

- Što je tu delikatno je što naravno nisu predvidive. To su operacije koje se uvijek u principu rade ili noću ili u vrijeme kada to situacija zahtijeva, traže izuzetno dobru organiziranost i naravno sposobnost cijelog tima. To bi usporedili s avionom. Ne može avion poletjeti, vi ste pilot, ali ne može on poletjeti ako nije sve zadovoljeno. Znači od prijevoza, transporta, zaprimanja - poručuje ravnatelj KB-a Dubrava Ivica Lukšić.

Doktor Gorjanc dodatno se educirao u Irskoj.



- Osigurali smo dodatna sredstva u Fond za edukaciju mladih specijalizanata, upravo iz potrebe da bez edukacije u najboljim svjetskim centrima nema ni napretka naše medicine - ističe ravnatelj Lukšić.



- Zaista, kažem vam, da se ovo dogodilo bilo gdje u svijetu, pitanje je kako bi ta ruka završila - naglašava Gorjanc.

