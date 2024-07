Veliki vodič kroz ljetne radove: Evo koje ulice se zatvaraju za promet i koji su obilazni pravci

U Zagrebu se sljedećih mjesec dana očekuje kaos. Kreće sezona radova, očekuju se veliki zastoji i gužve. Neki radovi već su krenuli, dok se početak drugih tek očekuje. Izdvojili smo sve radove na zagrebačkim cestama, vodovodima, plinovodima zbog kojih bi neki mogli gubiti živce.

Radovi na Zagrebačkoj cesti

Iz Grada Zagreba priopćili su kako će Zagrebačkom cestom, na dijelu od Ulice kneza Branimira do Ulice Ljudevita Posavskog, biti otežan promet od ponedjeljka, 1. srpnja od 9:00 sati pa sve do kraja srpnja do 4 ujutro, kada se očekuje kraj radova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:03 Zagreb: Gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio je produženu Ulicu kneza Branimira | Video: 24sata/pixsell

Za vrijeme izvođenja radova, promet će se odvijati suženim dijelom kolnika u smjeru istok-zapad i obrnuto jednim prometnim trakom, odnosno u nekim smjerovima bit će onemogućen. Zabranjeno će biti prometovanje iz Zagrebačke ceste u Ulicu Kaktusa i Ulicu Ljubičica. Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost osigurao je 850.000,00 € za asfaltiranje južne kolne trake Zagrebačke ceste od ulice Dubrava do Ulice Ljudevita Posavskog.

Planiranim radovima, kako su priopćili iz Grada, žele produžiti eksploataciju prometnica koja je zbog njene opterećenosti u dotrajalom stanju. Uklonit će gotovo 9.000 m2 postojećeg asfaltnog zastora te zamijeniti novim. Zbog većeg broja teretnih vozila i opreme, na oprez su pozvali vozače, posebno pješake.

Ozaljska zatvorena do kraja kolovoza

U utorak će privremeno zatvoriti za promet Ozaljsku ulicu, na dijelu od Krapinske ulice do Nehajske ulice. Iz Grada ipak napominju kako će vozilima javnog gradskog prijevoza i stanovnicima Ozaljske ulice biti omogućen prolaz Ozaljskom ulicom, odnosno dolazak do svojih domova, a za sve ostale sudionike u prometu obilazni pravac za vrijeme radova bit će na relaciji Krapinska ulica - Selska cesta i obratno.

Za Ozaljsku su radovi predviđeni zbog izgradnje novog vodoopskrbnog cjevovoda zbog učestalih puknuća dotrajalog postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda izgrađenog 1934., odnosno dijelom 1954. godine. Predmetnim radovima građanima će se omogućiti funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom, ali i bolja protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 48 9,65 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 70 kućnih priključaka. Radovi bi trebali biti gotovi do kraja kolovoza, kako bi Ozaljska spremno dočekala povratak građana s godišnjih odmora i početak nove nastavne godine. Za vrijeme trajanja radova mogući su i kraći prekidi u opskrbi vodom. Ako ipak dođe do dužih prekida u opskrbi vodom, građanima će omogućiti autocisterne.

Zagreb: Stanovnici Sloboštine opskrbljuju se vodom iz cisterne | Foto: Filip Kos/PIXSELL

Iz Grada apeliraju na sugrađane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, da poštuju zabranu kretanja te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zatvara se dio Ilice do Črnomerca

Na zabranu će stupiti i promet Ilicom, na dijelu Selske ceste do ulice Črnomerec, tjedan dana kasnije radi neophodne izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda. Ta će zabrana biti na snazi također do kraja kolovoza. Javni gradski prijevoz prometovat će otežano, a obilazni pravci bit će sljedeći:

• Ilica – Selska – Zagorska – Tomislavova – Zagrebačka – Oranice – Ilica.

• Ilica – Sv. Duh – Dunjevac – Sv. Duh – Krčelićeva – ulica Črnomerec – Ilica.

Zagreb: Zbog radova zatvoren dio Horvaćanske ceste | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kako su objasnili iz Grada, radovi na izgradnji novog vodoopskrbnog cjevovoda nužni su zbog dotrajalosti postojećeg koji na predmetnoj dionici datira iz 1890. godine. Ukupna duljina planirane dionice radova iznosi otprilike 530,00 metara s rekonstrukcijom 15-ak kućnih priključaka.

Rekonstrukcija plinovoda na istoku grada

U tijeku su i radovi zbog radova na rekonstrukcije plinovoda u Petrovoj ulici na dijelu od Bukovačke ceste do ulice Bele Čikoša, koji su započeli 27. lipnja, a trajat će do ponedjeljka 22. srpnja. Zbog radova će i tim dijelom biti otežan promet te će biti uspostavljen jednosmjerni promet u smjeru istok-zapad na dijelu od Bukovačke ceste do ulice Bele Čikoša.

Obilazni pravac zapad-istok bit će rutom Petrova – Jordanovac (jug) – Maksimirska – Bukovačka i dalje prema sjeveru, dok će obilazni pravac do KBC-a Rebro biti na ruti Petrova – Jordanovac (sjever) – Gorjanovićeva – Kišpatićeva.

Radovi na vodoopskrbnom cjevovodu u Novom Jelkovcu

Promet se od ponedjeljak zatvara i u Ivanjorečkoj cesti na dijelu od Ulice Mije Haleuša do Ulice Bože Težaka zbog izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda. Uspostavljen je obilazni pravac rutom Ivanjorečka ulica – Ulica Sv. Ivana – Slavonska avenija – Ulica Mije Haleuša i obratno. Kraj radova očekuje se u utorak 23. srpnja.

Obnova vrelovoda na Srednjacima

Od subote je zbog radova u sklopu obnove vrelovoda za sav promet zatvorena ulica Srednjaci na dijelu od Horvaćanske ceste do Ulice Vincenta iz Kastva, a promet će biti zatvoren do 13. srpnja. Obilazni pravci za vrijeme radova bit će rutama Horvaćanska ul. - Ul. braće Domany - Ul. Majstora Radovana - Ul. Srednjaci i Horvaćanska ul. - Selska cesta - Ul. Blaža Trogiranina - UL. Srednjaci.

Zagreb: Horvaćanska cesta zatvorena zbog radova na vrelovodu | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Bazeni u Španskom

Projekt gradnje bazena u Španskom na korak su do realizacije. Natječaj je raspisan još u siječnju, a nakon više desetljeća obećanja zapadni dio grada napokon dobiti bazen. Odabrali su izvođača radova, a građevinska tvrtka Strabag, koja je gradila i omišku obilaznicu i most Cetina, uskoro će s Gradom potpisati ugovor. Nakon toga, na velikoj livadi uz Zagrebačku aveniju započet će radovi.

Foto: Studio Ante Murales

Foto: Studio Ante Murales

- Ovo je jedan od naših najavljenih velikih strateških projekata čija izgradnja kreće ove godine. To neće biti samo sportski bazen, već i rekreacijski i društveni centar prijeko potreban u zapadnom dijelu Zagreba - rekao je tada zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a nedavno najavio kako će radovi napokon krenuti u srpnju. Ipak, točan datum još se ne zna. Rok je 18 mjeseci, što znači da bi, počnu li radovi zaista u srpnju, mogao biti dovršen do siječnja 2026. godine.

Foto: Studio Ante Murales

Privremena prometna regulacija, ali i potpuno zatvaranje cesta zbog različitih radova tijekom ljetnih vrućina postavljena je za više ulica, a cijeli popis možete pronaći na stranicama Zagrebačkog Holdinga.