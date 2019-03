Veliko 10-godišnje istraživanje: 'Cjepiva ne uzrokuju autizam'

Nova studija provedena na više od 650.000 djece u Danskoj kroz deset godina konačno je potvrdila da cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole ne uzrokuje autizam. U velikom istraživanju znanstvenici su krenuli od popisa stanovništva i pratili djecu rođenu u razdoblju od 1999. do 2010. godine.

Do kolovoza 2013. godine praćeno je 657.461 djece, a znanstvenici su bilježili sve dijagnoze iz autističnog spektra kao i poznate rizične faktore, primjerice dob roditelja, autizam kod braće i sestara, prijevremeni porod i manja težina pri rođenju, piše CNN.

Više od 95 posto djece primilo je MMR (MEASLES-MUMPS-RUBELLA) cjepivo, a autizam je dijagnosticiran kod 6.517 djece. MMR cjepivo nije povećalo rizik od autizma kod djece bez rizičnih faktora niti je izazvalo autizam kod djece s rizičnim faktorima, otkriva studija koja je u ponedjeljak objavljena u časopisu Annals of Internal Medicine.

