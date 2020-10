Venecija je po prvi puta podigla protupoplavne barijere koje su izgrađene u Brodosplitu

Venecija je u subotu prvi puta podigla dugo odgađane protupoplavne barijere nakon što su meteorolozi upozorili bi zbog oluja, u kombinaciji s visokom plimom, grad mogao biti potopljen

<p>Mreža od 78 jarko žutih barijera koje čuvaju ulaz u ranjivu venecijansku lagunu počela se podizati s morskog dna više od tri sata prije nego plima dosegne svoj maksimum.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (prošlogodišnja poplava u Veneciji):</p><p>Plima nošena jakim vjetrovima i obilnim kišama trebala bi doseći 130 centimetara, daleko ispod razornih 187 centimetara prošlog studenoga kada se Venecija našla pod vodom. Bila je to druga najveća poplava u povijesti tog grada.</p><p>Gradski oci se nadaju da će kontroverzni, više milijardi eura vrijedan projekt obrane protiv poplave, poznat kao MOSE (Modulo Sperimentale Elektromeccanico – eksperimentalni elektromehanički modul), ublažiti posljedice nadolazeće oluje.</p><p>Osmišljen 1984., projekt MOSE je trebao proraditi 2011., ali je bio popraćen tipičnim talijanskim boljkama, korupcijom, premašivanjem troškova i kašnjenjima. Konačno je isproban u srpnju i inženjeri su ocijenili da je spreman za upotrebu kada je loše vrijeme.</p><p>Venecijanske poplave - "acqua alta" - uzrokuje niz čimbenika koji se dodatno pogoršavaju zbog klimatskih promjena, poput rasta razine mora, neuobičajeno visokih plima i povlačenje tla, zbog čega grad tone.</p><p>MOSE bi trebao zaštititi Veneciju od plima visokih do tri metra.</p><h2>Projekt MOSE</h2><p>Nakon provedenog međunarodnog natječaja, odlukom talijanskog arhitektonsko-građevinskog konzorcija 'Venezia Nuova', Brodosplit je službeno izabran za graditelja čeličnih vrata triju prolaza što kroz Venecijansku lagunu vode prema Veneciji s ciljem zaustavljanja utjecaja plime i sprečavanja poplave u gradu.</p><p>Brodosplitove brane su dimenzija 27-30 puta 20 metara, visine 4-5 metara i težine 320-380 tona.</p><p>Planirano je da se uoči dolaska plime s otvorenog mora zatvore tri kanala koja vode u Venecijansku lagunu. Radi se o prolazima Lido, Malamocco i Chioggia, a projektom je predviđeno postavljanje ukupno 80 brana uz vijek trajanja od sto godina. Projekt je integrirani zaštitni sistem koji se sastoji od niza mobilnih brana koje su sposobne zatvoriti Venecijansku lagunu od Jadranskog mora kada plima pređe utvrđenu razinu od 110 centimetara pa sve do maksimalno tri metra. Tijekom tih nekoliko sati laguna bi bila zatvorena i brodovi ne bi mogli slobodno ulaziti.</p><p>Brane su konstruirane kao specijalni rezervoari napunjeni zrakom, odnosno vodom. Napunjene vodom ležati će na dnu mora, a punjenjem zrakom će se podizati prema površini mora i zatvarati ulaze u lagunu. Kada se ispumpa zrak, ponovno će se napuniti vodom i leći na dno mora.</p><p>More poplavljuje Veneciju oko 50 puta godišnje, uglavnom u jesenskim i zimskim mjesecima, najviše u studenom i prosincu, a svake pete godine poplavi cijeli grad.</p>