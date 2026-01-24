Obavijesti

News

Komentari 1
U MINNESOTI

VIDEO Agenti ICE-a ubili su muškarca (37) na ulici: Šire se snimke, oglasio se i guverner

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Agenti ICE-a ubili su muškarca (37) na ulici: Šire se snimke, oglasio se i guverner
12
Foto: Tim Evans

Dužnosnici u Minneapolisu rekli su da pregledavaju izvješća o tome kako je muškarac ustrijeljen u južnom Minneapolisu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Agenti ICE-a ubili muškarca u Minnesoti! Mrežama se širi snimka, opirao se uhićenju 00:37
Agenti ICE-a ubili muškarca u Minnesoti! Mrežama se širi snimka, opirao se uhićenju | Video: 24sata/Reuters

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
POZVAO I TRUMPA

Guverner smatra da je riječ o 'saveznoj okupaciji Minnesote'.

- ICE je kampanja organizirane brutalnosti. Snimke smrtonosne pucnjave su mučne i dodatno su povećale napetosti u državi. Naši stanovnici žele smirenost, mir i povratak u normalnost - rekao je na konferenciji za novinare.

- Oni žele kaos, a mi im ne možemo niti ne želimo dati to. Nećemo na nasilje odgovarati nasiljem. Pozivam predsjednika Trumpa da povuče agente ICE-a iz mjesta gdje siju kaos i nasilje.

GUVERNER

O cijelom incidentu oglasio se i guverner Minnesote Tim Walz. Pozvao je savezna tijela da dopuste njima vodeću ulogu i strazi.

- Bijeloj kući sam rekao da savezna država mora voditi istragu.

Naglasio je da državnim istražiteljima treba omogućiti da "osiguraju pravdu" te je pozvao javnost da ostane mirna i da vlastima da prostora za rad.

KAOTIČNE SCENE
24sata
Foto: Evelyn Hockstein
24sata
Foto: Seth Herald
24sata
Foto: Tim Evans
24sata
Foto: Evelyn Hockstein
24sata
Foto: Evelyn Hockstein
POGINUO MUŠKARAC

Ustrijeljen je 37-godišnji muškarac, CNN je objavio da je podlegao ozljedama. 

KAOTIČNE SCENE

Američki savezni agenti pucali su na još jednu osobu u Minneapolisu, koja je u međuvremenu umrla, a guverner Minnesote Tim Walz pozvao je na trenutačni prestanak provođenja imigracijskih operacija Trumpove administracije u njegovoj saveznoj državi.

"Upravo sam razgovarao s Bijelom kućom nakon još jedne užasavajuće pucnjave saveznih agenata ovo jutro", napisao je Walz na X-u. "Ovo je mučno. Predsjednik mora okončati ovu operaciju. Povući tisuće nasilnih, neobučenih policajaca iz Minnesote. Odmah."

Dužnosnici u Minneapolisu rekli su da pregledavaju izvješća o tome kako je muškarac ustrijeljen u južnom Minneapolisu.

"Tražimo od javnosti da ostane mirna i da izbjegava neposredno područje pucnjave", objavio je grad Minneapolis.

Reuters je malo nakon prve vijesti, pozivajući se na CNN, objavio da je ustrijeljeni muškarac u međuvremenu umro.

Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026