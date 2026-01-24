Dužnosnici u Minneapolisu rekli su da pregledavaju izvješća o tome kako je muškarac ustrijeljen u južnom Minneapolisu.
VIDEO Agenti ICE-a ubili su muškarca (37) na ulici: Šire se snimke, oglasio se i guverner
Guverner smatra da je riječ o 'saveznoj okupaciji Minnesote'.
- ICE je kampanja organizirane brutalnosti. Snimke smrtonosne pucnjave su mučne i dodatno su povećale napetosti u državi. Naši stanovnici žele smirenost, mir i povratak u normalnost - rekao je na konferenciji za novinare.
- Oni žele kaos, a mi im ne možemo niti ne želimo dati to. Nećemo na nasilje odgovarati nasiljem. Pozivam predsjednika Trumpa da povuče agente ICE-a iz mjesta gdje siju kaos i nasilje.
O cijelom incidentu oglasio se i guverner Minnesote Tim Walz. Pozvao je savezna tijela da dopuste njima vodeću ulogu i strazi.
- Bijeloj kući sam rekao da savezna država mora voditi istragu.
Naglasio je da državnim istražiteljima treba omogućiti da "osiguraju pravdu" te je pozvao javnost da ostane mirna i da vlastima da prostora za rad.
Ustrijeljen je 37-godišnji muškarac, CNN je objavio da je podlegao ozljedama.
Američki savezni agenti pucali su na još jednu osobu u Minneapolisu, koja je u međuvremenu umrla, a guverner Minnesote Tim Walz pozvao je na trenutačni prestanak provođenja imigracijskih operacija Trumpove administracije u njegovoj saveznoj državi.
"Upravo sam razgovarao s Bijelom kućom nakon još jedne užasavajuće pucnjave saveznih agenata ovo jutro", napisao je Walz na X-u. "Ovo je mučno. Predsjednik mora okončati ovu operaciju. Povući tisuće nasilnih, neobučenih policajaca iz Minnesote. Odmah."
"Tražimo od javnosti da ostane mirna i da izbjegava neposredno područje pucnjave", objavio je grad Minneapolis.
Reuters je malo nakon prve vijesti, pozivajući se na CNN, objavio da je ustrijeljeni muškarac u međuvremenu umro.