VIDEO Akcija 'Vraćamo se za 5 minuta': U Zagrebu postavili invalidska kolica s porukama

VELIKO NEVRIJEME

VIDEO 'Poplavljen je skoro cijeli Šibenik. Auti ne mogu nigdje' ŠIBENIK - Poplavljene su skoro sve ceste u Šibeniku. Auti stoje u koloni. Ne možeš nigdje. Šahtovi su se digli, izbili su. Iz njih voda curi kao iz kabla. Horor, rekla nam je čitateljica koja je snimila nevrijeme u Šibeniku. DHMZ je upalio meteoalarm za pola Hrvatske. U petak stiže naglo pogoršanje vremena. Na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a početkom dana kiše i pljuskova bit će i na istoku zemlje.

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