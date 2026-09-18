VIDEO Akcija 'Vraćamo se za 5 minuta': U Zagrebu postavili invalidska kolica s porukama

FESTIVAL SVJETLA
VIDEO Svjetlosni spektakl! Pula zasjala u tisućama nijansi na otvorenju 12. Visualia festivala
Brojni posjetitelji okupili su se u četvrtak navečer na Portarati na otvorenju 12. Visualia Festivala svjetla. Okupljeni su mogli šetati s gigantskim astronautima i uživati u svjetlosnim instalacijama koje su obasjale gradske ulice. Na festivalu goste očekuju 23 instalacije koje će biti aktivne do završetka festivala, pa će ih posjetitelji moći razgledati i u petak i u subotu, do kada traje festival.
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Pula: Otvorena 12. Visualia - festival svjetla
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Video: 24sata/pixsell
Ima preko 120 biljaka
VIDEO Zavirite u prekrasan vrt na balkonu u Španskom: Svi ga dolaze fotografirati
Balkon Jasenke Marije Kaštelan, velik tek nešto manje od pet kvadrata, zapravo je pravi mali botanički vrt u zagrebačkom Španskom. Na njemu raste više od 120 biljaka, a vlasnica ih zalijeva i njeguje svakoga dana, ponekad i tri puta. Bujno zelenilo prelijeva se preko ograde, cvijeće viri iz gotovo svake tegle, a puzavice su toliko narasle da susjedima ispod ljeti služe kao prirodna zelena tenda. Nije zato neobično da prolaznici zastanu, fotografiraju ga i dijele na društvenim mrežama
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Zagreb: Vrt Jasenke Marije Kaštelan
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Video: 24sata/pixsell
ODUŠEVIO PLESAČE
VIDEO Daj zapleši linđo: Kineski hit robot nakon sprinta bacio se i na plesni podij, pogledajte ga
PEKING - Humanoidni robot Tiangong zaplesao je s ljudima na otvorenju Tjedna umjetnosti i tehnologije u Pekingu. Robot, poznat po nastupima na sportskim natjecanjima, sada pokazuje i umjetničke sposobnosti. Zahvaljujući snažnim zglobovima i posebnim algoritmima za kontrolu pokreta, može precizno oponašati pokrete profesionalnih plesača. Posjetitelji su njihov nastup opisali kao iznenađujuće prirodan i skladan.
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Ples s robotima
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Video: 24sata/Reuters
SNIMKE IZ KINE
VIDEO Novi iPhone 18 krenuo u prodaju, stotine stoje u redu
PEKING - Appleov novi iPhone 18 od danas kreće u globalnu prodaju, a brojni kupci u Pekingu htjeli su među prvima ugrabiti svoje uređaje. Slične su scene i pred Appleovim dućanima u Tokiju, a telefon od danas je u prodaji i u Hrvatskoj. Ispred Appleove trgovine u Pekingu kupci su od ranog jutra čekali u redu, a među glavnim razlozima navode novu burgundy boju, manji Dynamic Island i bolje kamere. „Kamera i tehnologija snimanja doživjele su veliko poboljšanje. Rekao bih da je među najboljima u svijetu pametnih telefona”, rekao je 29-godišnji financijaš Wu. Drugi kupci ističu i novi A20 Pro čip te bolje performanse.
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Početak prodaje iPhonea 18
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Video: Reuters
VELIKO NEVRIJEME
VIDEO 'Poplavljen je skoro cijeli Šibenik. Auti ne mogu nigdje'
ŠIBENIK - Poplavljene su skoro sve ceste u Šibeniku. Auti stoje u koloni. Ne možeš nigdje. Šahtovi su se digli, izbili su. Iz njih voda curi kao iz kabla. Horor, rekla nam je čitateljica koja je snimila nevrijeme u Šibeniku. DHMZ je upalio meteoalarm za pola Hrvatske. U petak stiže naglo pogoršanje vremena. Na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a početkom dana kiše i pljuskova bit će i na istoku zemlje.
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Poplava u Šibeniku
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Video: Čitatelj 24sata