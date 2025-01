VIDEO Anđa u par minuta ostala bez svega: 'Bosa sam trčala do susjeda, ništa nismo spasili...'

To mi je tetka. Ona me je nazvala jutros oko 2 sata, nekako je u panici našla moj broj, otišla je do susjeda i lupala im na vrata, oni su se probudili i kada su vidjeli požar pozvali su vatrogasce. Navodno prije nego me je zvala i susjede vatra je izbila jedno pola sata prije ona je pokušavala vatru ugasiti nekim mokrim ručnicima. Kada su stigli vatrogasci, sve je bilo u plamenu. Kuća je u potpunosti izgorjela, teta je ostala u pidžami, susjeda joj je donijela papuče i to je sve što sada ima. U kontaktu sam s čelnim ljudima u općini, obećali su sutra doći s nekom korpom kako bi poskidali crjepove da ne bi nekome pali na glavu, a potom ćemo pristupiti čišćenju – rekao je Stjepan Sokolović, nećak nesretne žene dodavši kako će ona trenutno biti kod njega.

Pokretanje videa... 05:21 U požaru u potpunosti izgorjela obiteljska kuća | Video: 24sata/pixsell

- Nažalost svjedočimo ovom strašnom događaju, ovo je vrijeme kada su grijanja nešto intenzivnija pretpostavljamo da je uzrok požara peć za zagrijavanje prostora, no, to ćemo znati kada očevid bude u cijelosti okončan. Kuća je izgrađena sa suhim stropovima tako da se vatra brzo prenijela na krovište, a onda i na cijelu unutrašnjost. Na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-a Bebrina, njih osam s dva vozila, učinili su što su mogli, nažalost nisu mogli spasiti kuću – rekao je Stjepan Županić, županijski vatrogasni zapovjednik.

Anđa Höhne iz Šumeća kod Slavonskog Broda doslovce je nekoliko minuta izgubila apsolutno sve. Kuću je izgradila nakon što je godinama teško radila u Njemačkoj. Sreća je u nesreći, kako se kaže, uspjela je izvući živu glavu, ali joj je najteže što je ostala bez svojih uspomena.

- Toliko je toga bilo unutra, a sada više ničega nema. Najgore mi je zbog uspomena. Unukova gitara, fotografije, sve što sam godinama skupljala, bilo je kao u nekom horor filmu. Kad sam vidjela da ništa ne mogu spasiti, u spavačici i bosa istrčala sam van kod susjeda i lupala na vrata. Gasili su vatru do jutra, ali ništa nisu uspjeli spasiti - kaže nesretna žena.

U požaru, jer je htjela sama ugasiti vatru, zadobila je ozljede. Liječnička pomoć joj je pružena u slavonskobrodskoj bolnici iz koje je došla na zgarište svoga doma.

- Imam djecu, unučad pa čak i praunučad, ali nitko od njih nije mi tu. Sin je javio da pokušava doći iz Rijeke, drugi su mi u Njemačkoj. No, ne mogu oni sad tu ništa. Sad je gotovo. Susjedi su mi velika podrška. Ne mogu vjerovati koliko ima dobrih ljudi spremnih pomoći – rekla je Anđa, vlasnica kuće.

- Policijski službenici su u nazočnosti inspektora zaštite od požara obavili očevid, kojim je utvrđeno da je do požara došlo uslijed prijenosa topline s dimovodne cijevi iz peći na kruta goriva na drveni strop i krovište. Pritom je došlo do zapaljenja i urušavanja krovne konstrukcije u prizemne prostorije te izgaranja istih. Policijski službenici u vezi navedenog požara dostavljaju izvješće Općinskom državnom odvjetništvom u Slavonskom Brodu – rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU Brodsko posavske.