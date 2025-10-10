VIDEO Auto naletio na biciklista u Zagrebu: Završio u bolnici

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Dom horora u Kraljevici: Dječak se ugušio pizzom, prikrivalo se Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Janaf je u središtu naftne križaljke u kojoj je premijer Plenković, nakon što je MOL poslije prve rudne pregovora s tom tvrtkom ponudio ulaz i vlasništvo, poručio da nije na prodaju. Slavlje u Gazi i Izraelu nakon što je dogovoreno primirje prema Trumpovom planu, Godinu i pol dana zatvora DORH traži za četiri djelatnice doma za rehabilitaciji u Kraljevici u kojem se zaključani dječak ugušio pizzom...

Kopiranje linka