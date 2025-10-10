VIDEO Auto naletio na biciklista u Zagrebu: Završio u bolnici

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Osmaši iz petrinjske škole ostali su bez maturalca, ali i novca
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Djeca ostala bez maturalca, afera župana Stričaka, scenarij za spas ili pad Janafa, tko je ovogodišnja dobitnica Nobela za mir, primirje s Hamasom, napreduju radovi na stadionu u Kranjčevićevoj, fanovi oplakuju Halida...
04:00
Video: 24sata/Video
SPEKTAKULARAN POČETAK
VIDEO Spektakl na Velesajmu! Nebo nad Zagrebom obasjali dronovi, počeo Oktobeer Fest
ZAGREB - Velesajam je u petak postao najveća pozornica zabave u Hrvatskoj. Oktobeer Fest, koji će trajati od 10. do 19. listopada, otvoren je spektakularnim dron showom. Deseci sinkroniziranih dronova iscrtavali su pivske krigle, bačve, jesenske motive, veliki natpis 'Prvi put u Hrvatskoj'... No dronovi su tek uvod u ono što slijedi. Oktobeer Fest donosi spoj glazbe, piva, hrane i obiteljske zabave na više od 600 kvadrata. Na festivalu vas čeka i najveće rolalište u regiji, LEGO šator za najmlađe, najveći lunapark u Hrvatskoj i bogat koncertni program u pet različitih šatora. Od domaćih zvijezda poput Mate Bulića, Dražena Zečića i Maje Šuput do tribute bendova koji izvode hitove ABBA-e, Queena ili AC/DC-a.
04:35
Dron show na otvorenju Oktobeerfesta
Video: Veronika Miloševski/24sata
VIDEO: KOD NOVE GRADIŠKE
Smrdljivi martini im preplavili zidove: 'Grozno, svugdje su!'
Šokirana čitateljica poslala nam je snimku invazije smrdljivih martina na području Nove Gradiške. Kako kaže, kritično stanje je već tjedan dana. - Bez obzira na komarnike, oni pronađu svoj put unutra. Ako ih pošpricamo, sutradan dođu novi - priča dalje. Boje se da će im biti potrebna pomoć stručnjaka.
00:26
Invazija smrdljivih martina na području Nove Gradiške
Video: 24sata Video
IMPRESIVNE SNIMKE
VIDEO Radovi u punom jeku: Pogledajte kako iz zraka izgleda gradilište na Kranjčevićevoj
ZAGREB - U Ulici pjesnika niče novi stadion, najmoderniji u Zagrebu. Nakon godina životarenja na dotrajalom Maksimiru i skromnoj Kranjčevićevoj, Lokomotiva i Dinamo dobit će moderan zajednički dom. Radovi napreduju punom parom, a optimistične prognoze govore da bi stadion trebao biti dovršen krajem sljedeće godine. U snimci dronom pogledajte kako iz zraka radovi napreduju.
00:55
Gradnja stadiona u Kranjčevićevoj
Video: Grad Zagreb
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Dom horora u Kraljevici: Dječak se ugušio pizzom, prikrivalo se
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Janaf je u središtu naftne križaljke u kojoj je premijer Plenković, nakon što je MOL poslije prve rudne pregovora s tom tvrtkom ponudio ulaz i vlasništvo, poručio da nije na prodaju. Slavlje u Gazi i Izraelu nakon što je dogovoreno primirje prema Trumpovom planu, Godinu i pol dana zatvora DORH traži za četiri djelatnice doma za rehabilitaciji u Kraljevici u kojem se zaključani dječak ugušio pizzom...
03:59
Video: 24sata/Video