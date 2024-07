Uznemirujući video: Ukrajinski grad Bahmut pao je prije 14 mjeseci. Ovako izgleda danas...

Nazivaju je jednom od najkrvavijih bitki u modernom ratovanju. Zasigurno je najkrvavija, ali i najduža, u dvoipolgodišnjoj ruskoj agresiji na Ukrajinu. Bahmut, grad u ukrajinskoj regiji Donjeck, sravnjen je sa zemljom.

Raketiranje Bahmuta Rusi su započeli još u svibnju 2022., a tri mjeseca kasnije ruske snage krenule su s kopnenom okupacijom. Bitka je trajala sve do pada Bahmuta, u svibnju 2023. godine. Najnovije snimke pokazuju razmjere raketiranja i ruskog uništenja.

FILE PHOTO: Aerial view shows destruction in the frontline city of Bakhmut | Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Analitičari navode da je bitka za Bahmut imala malu stratešku važnost za daljnji tijek rata. Ruske vojne snage brutalno su napadali i uništavali kako bi Ukrajini nanijeli veliku štetu. Nakon povlačenja Wagnerovih snaga, Rusi su pojačali napade, a Bahmut je pao 20. svibnja kada su zauzeli veći dio grada.

TIMELINE: Fierce fighting in north of Ukraine's Bakhmut, says Russian head of Wagner militia | Foto: MICHIGAN STATE POLICE

Iako brojke o žrtvama nisu precizne, procjenjuje se da je najmanje 11 tisuća ukrajinskih vojnika poginulo u krvavoj bitki, a najmanje 20 do 30 tisuća poginulih bilo je iz ruskih postrojbi, većinom pripadnika Wagnera.