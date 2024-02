VIDEO Bauk: HDZ-a nema, šute; Hajdaš: Turudić je za Plenkovića idealan, živcirat će Milanovića

Siniša Hajdaš Dončić smatra da će danas nakon predsjedništva HDZ-a biti jasno što planiraju s Turudićem, rekao je za N1.

- Bili su malo zbunjeni i ne znaju kao reagirati. Poznajući njihov habitus danas će vjerojatno podržati Turudića, iako imaju vremena ponovno raspisati izbore, no bilo bi najpoštenije održati parlamentarne izbore i da se nova većina u Saboru složi oko izbora šefa DORH-a - rekao je.

Osvrnuo se i na to zašto Plenković inzistira na njegovu imenovanju.

- S ovim kandidatom premijer dobiva novog glasnogovornika protiv predsjednika Zorana Milanovića. Njegovo cijelo političko djelovanje ima dva cilja. Prvi je napakostiti predsjedniku i naći osobu koja ga živcira i za to je Turudić idealan lik. Drugi cilj je što prije skrenuti prema Bruxellesu. Njemu trebaju izbori prije europskih izbora, iako oni mogu biti i u 9. mjesecu, kako bi riješio sve svoje probleme”, dodao je.

- HDZ ima stabilno biračko tijelo, oko 25 posto, i čak i u doba Sanadera nisu pali. Postoji veliki broj neodlučnih i ako ćemo mi ako oporba uspjeti dobro iskomunicirati, a to je da Hrvatska ima ogroman problem s korupcijom i da nemamo razvojnu politiku, to ne mogu biti ulazak u euro i Schengen jer su to samo alati. Onda se HDZ može promijeniti demokratskim putem, ako to nije dovoljno onda smo kao društvo u velikom problemu. Biračko tijelo HDZ-a neće biti okrznuto ovime, apsolutno ne - kaže.

Smatra da je ključno da je Turudić lagao saborskom Odboru na pitanje poznaje li Rimac.

- Kada vidite tu kronologiju i sastanke to baš ne izgleda tako. SOA kroz sigurnosne provjere i druge alate to bilježi. Taj alat kada ste predsjednik ili premijer možete dobiti da se neka osoba ne imenuje na određenu funkciju, ali to ne služi kao dokazni materijal i ne možete na temelju toga pokrenuti postupak - rekao je.

- Oko šefa DORH-a trebate imati bar malo širi društveni konsenzus. Ja vjerujem da će ga Plenković unatoč svemu podržati jer je odlijepljen od stvarnosti i čak kada dođe na tu funkciju on je invalid. Dakle, 46 posto građana si ne može priuštiti godišnji odmor, cijena hrane je 40 posto inflacije, ljudi generalno lošije žive, a on priča o uspjesima svoje vlade, on živi u nekom svom balonu - rekao je.

Govoreći o sigurnosnoj provjeri ministara, kaže da bi premijer trebao znati svoje ljude i za njih snositi odgovornost. “Ja sam vidio da Plenković stvarno zna izabrati kadrove, tu je najbolji”, rekao je sarkastično.

Bauk: Nevjerojatna premreženost pravosuđa i vlasti

- HDZ-a nema. Stranka koja je, kako oni vole za sebe reći, stožerna - šuti. Kada se objave informacije od SOA-e, preko toga se prođe. Kada se objave informacije iz spisa, očito je ovdje malo veća panika. Stoga, moja pitanja Andreju Plenkoviću, kad god se usudi pojaviti pred novinarima, su sljedeća... Gospodine predsjedniče Vlade, jeste li prilikom predlaganja kandidata za glavnog državnog odvjetnika znali za intenzitet njegovih odnosa s osumnjičenicom, gospođom Josipom Rimac? Drugo pitanje, što biste napravili Davoru Božinoviću kada biste saznali da se po noći vozio s nekim tko je mjesec dana prije toga izašao iz pritvora? Treće pitanje, mislite li da je objava ovih informacija, koje je jučer objavio Jutarnji list, u javnom interesu? Četvrto pitanje, nakon pisma predsjednika Republike rekli ste da ste nazvali Ivana Turudića. Zašto ga jučer po njegovim riječima niste nazvali? - pitao je Arsen Bauk, zastupnik u Hrvatskom saboru (SDP).



- Problematično svjedočenje pred saborskim Odborom, bi li bi manje problematično da je kandidat za glavnog državnog odvjetnika na pitanje o odnosima s gospođom Rimac rekao, pokušat ću citirati što je trebao reći, "razmijenili smo na stotine poruka, radili smo usluge jedno drugom, dogovarao sam sastanke sa sucima moga suda, mi smo samo poznanici i ne vidim tu ništa sporno". Ovdje dakle govorimo o nevjerojatnoj premreženosti pravosudnih dužnosnika i dužnosnika izvršne vlasti, kazao je Bauk.