VIDEO Biskupi opet molili nad Trumpom u Bijeloj kući: 'Ovo nije bilo u političke svrhe...'

Skupina američkih katoličkih biskupa posjetila je američkog predsjednika Donalda Trumpa u Ovalnom uredu, a snimka na kojoj mole za njega postala je viralna. Iako iz Bijele kuće tvrde da susret nije bio političke prirode, američka biskupska konferencija brzo se ogradila od cijelog događaja.

Nadbiskup Denvera James Golka i još sedam katoličkih biskupa sastali su se u četvrtak s Trumpom. Na kraju susreta okupili su se oko radnog stola u Ovalnom uredu te položili ruke na predsjednika i molili se. Snimku molitve na društvenoj mreži X objavila je Margo Martin, Trumpova savjetnica za komunikacije.

Molitvu je predvodio spomenuti nadbiskup Golka. Prema priopćenju nadbiskupije iz Denvera, on je od Boga tražio blagoslov za američkog predsjednika i cijelu zemlju.

Catholic Archbishops and Bishops pray with President Trump in the Oval Office ❤️ https://t.co/facV5wTGQQ — Margo Martin (@MargoMartin47) October 22, 2026

Zahvalio je za predivnu naciju i zamolio Svetog Duha da okruži SAD te ih zaštiti od svakog utjecaja zla. Na sastanku s Trumpom sudjelovali su brojni visoki crkveni dužnosnici iz raznih američkih saveznih država.

Među njima su bili biskup iz Dallasa Edward Burns, nadbiskup Milwaukeeja Jeffrey Grob, biskup Oaklanda Michael Barber i nekoliko drugih. Uz njih, prisutna je bila i Trumpova dugogodišnja duhovna savjetnica Paula White-Cain.

Bijela kuća odbacuje političke motive

Direktorica Ureda Bijele kuće za vjeru Jenny Korn istaknula je kako sastanak nije organiziran u političke svrhe. Pojasnila je da se radi o dijelu stalnih razgovora s vjerskim vođama iz svih dijelova zemlje i različitih denominacija.

​- Razgovarali smo o konkretnim mjerama, vjerskim slobodama, pravu roditelja na izbor škole za djecu te politici zaštite nerođenog života - navela je Korn.

Istaknula je kako je susret završio značajnom molitvom s predsjednikom. Ipak, tajming sastanka tek nekoliko tjedana uoči izbora za Kongres izazvao je kritike, a u organizaciji je sudjelovao i jedan dužnosnik konzervativne organizacije Heritage Foundation.

Ankete iz listopada pokazuju da je Trumpova podrška među katolicima pala na 30 posto, znatno manje od onih 47 posto s početka njegovog drugog mandata u siječnju 2025. godine. Biračko tijelo iznimno je podijeljeno pa tako 50 posto bijelih katolika podržava republikance, dok gotovo 60 posto hispanoameričkih katolika stoji uz demokrate.