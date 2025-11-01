VIDEO Blagdan Svih svetih: Građani diljem Hrvatske posjetili grobove najmilijih

VIDEO: NAKON POBJEDE
Igrači Dinama mašu Mišiću, on ide prema tunelu. Pogledajte cijelu situaciju i reakciju Boysa
DINAMO - RIJEKA 2-1 Povratak na vrh HNL-a "modrih" ostao u sjeni situacije nakon utakmice kad je dio igrača krenuo prema svlačionici, a Boysi ih zvali "Dođite vamo". Najbliži tunelu bio je kapetan Josip Mišić koji se na nagovor glasnogovornika i pomoćnog trenera Kelave okrenuo, no dobio je salvu zvižduka. Neki tvrde i da je pljunuo u smjeru zapadne tribine.
04:36
Video: Fabijan Hrnčić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rekorderka na listi srama dužna 70 milijuna eura poreza državi
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Uhitili muškarca (70) iz vjerskog društva zbog silovanja djevojke (23), oglasili se iz Riječke nadbiskupije. Milanović se sastao s Papom Lavom XIV., pozvao ga u Hrvatsku..:
04:00
Video: 24sata/Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Godinu dana od tragedije u Novom Sadu: 'Tražimo istinu'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Anđela Ruman i njezin budući zaručnik Miloš iz Stare Pazove među 16-ero su nastradalih u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu,a uoči prve obljetnice u subotu njezina majka Zorica za 24 sata kaže da su izgubili troje djece jer su kasnije doznali da je ona bila trudna. Šest eura po godini staža odnosno u prosjeku 186 eura za staž od 31 godinu dobit će umirovljenici- Vlada je odlučila da će biti dodatak biti isplaćen u prosincu. SNV najavio kaznene prijave Igoru Vukiću i ostalim sudionicima okruglog stola u Saboru na kojem su negirali zločine u Jasenovcu i NDH- predsjednik sabora Jandroković priopćio nije imao pravno uporište za zabranu skupa..
04:00
Video: 24sata/Video
NADA U POVRATAK
VIDEO Iz ruševina Gaze nose samo ključeve: ‘To je sve što mi je ostalo od doma’
GAZA - Majka četvero djece Amal Taleb Alyan čuvala je ključeve svoje kuće u nadi da će joj se moći vratiti. Nakon primirja 10. listopada, vratila se u kamp al-Shati u gradu Gazi, a dočekao ju je uništen dom. ‘Vratili smo se i nismo našli kuću. Nismo čak našli ni vrata’, izjavila je potreseno. Njena susjeda, majka šestero djece Umm Mohammed al‑Adwi, također čuva ključeve. ‘Čuvamo ih iako ne znamo što je s našim domom ni što će biti s nama’.
07:19
Video: 24sata/reuters
neobična intervencija
VIDEO Jazavac zapeo u ogradi, spasili ga vatrogasci: 'Bome je glasno režao, ali uspjeli smo'
ZAGREB - Zagrebački vatrogasci u srijedu su imali neobičnu intervenciju. Na poziv skloništa za životinje u Dumovcu, vatrogasci su stigli na Ilirski trg kako bi pomogli jazavcu koji se nesretno zaglavio u metalnoj ogradi. Životinja je pokušala proći kroz uski otvor, no ubrzo je ostala zarobljena. Vatrogasci su uz pomoć hidrauličnog alata pažljivo proširili ogradu i oslobodili preplašenog jazavca, unatoč njegovom glasnom režanju i pokušajima da se izvuče sam. Nakon spašavanja, jazavac je zbrinut u zagrebačkom Zoološkom vrtu, gdje se trenutačno oporavlja pod nadzorom stručnjaka. Kada mu se zdravstveno stanje potpuno stabilizira, planirano je da bude vraćen u svoje prirodno stanište.
01:10
Video: 24sata/pixsell