MOTAJ KABLOVE

Pa ovo je sve! Pogledajte što je rekao HDZ-ovac koji si je digao plaću: Morao sam to po zakonu Gradsko vijeće je donijelo odluku kojom se usklađivao koeficijent sa zakonom o plaćama u područnoj, odnosno lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi. Osnovicu smo uskladili s odlukom Vlade iz srpnja prošle godine. Da smo išli na obračun plaće prema važećim dokumentima, to bi bilo protuzakonito, rekao je HDZ-ov gradonačelnik Siska Domagoj Orlić, kojem je jedan od prvih poteza bio da si digne plaću na 4786 eura neto, više nego što imaju gradonačelnici četiri najveća hrvatska grada. Na kraju je dodao da se učlanio u HDZ prije dvije godine i da to isto preporučuje svima

