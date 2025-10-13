VIDEO Buktinja na A4: Kod Brezničkog Huma planuo auto

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Potresne ispovijesti prevarenih branitelja u 'aferi jagode'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Ispovijesti prevarenih branitelja u 'aferi jagode'. Hamas pustio taoce, a Izralel pušta oko 2000 Palestinaca. Pacijent u Virovitici ozlijedio sebe i liječnika, udruge upozorile na učestalo nasilje. Dva radnika poginula u padu zida u Bjelovaru.
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Potresne ispovijesti prevarenih branitelja u 'aferi jagode'
|
Video: 24sata/Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Liječnice i sestre u Petrovoj dnevno skrbe za 30 palčića
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Na odjelu intenzivnog liječenja novorođenčadi u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, liječnice i medicinske sestre, dnevno skrbe za i do 30 palčića. Neki su rođeni s manje od 500 grama. Uništili su nam živote prevarom s uzgojem jagoda, kažu članovi 21 braniteljske obitelji koje su završile pod ovrhama i izgubile domove. Zagrebačka Skupština u četvrtak bi trebala usvojiti izmjene prostornog plana, što je preduvjeti za realizaciju nove obilazne željezničke pruge za teretni promet...
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Liječnice i sestre u Petrovoj dnevno skrbe za 30 palčića
|
Video: 24sata/Video
GRAD DISAO U RITMU HALIDOVIH HITOVA
VIDEO Nevjerojatni prizori iz Sarajeva! Više od 20.000 ljudi pjevalo je za Halida Bešlića
SARAJEVO - Više od 20.000 građana okupilo se u nedjelju ispred Vječne vatre u Sarajevu kako bi odali počast legendi narodne glazbe, Halidu Bešliću. Uz stihove njegovih pjesama, Sarajevo je još jednom pokazalo koliko je Halid značio svima koji su ga voljeli i slušali.
05:01
Sarajevo: Pogled iz zraka na okupljanje građana u čast Halidu Bešliću
|
Video: 24sata/pixsell/čitatelj 24sata
STIHOVI KOJI DIRAJU
VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše
ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.
04:20
Brojni građani se okupili na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića
|
Video: 24sata/pixsell/čitatelj 24sata
JEDAN GLAS, TISUĆE SJEĆANJA
Emocije na Korzu. I Rijeka se oprostila od Halida pjesmom
RIJEKA - I Rijeka se nedjelju pridružila gradovima diljem regije koji su se okupili u čast Halidu Bešliću. Na Korzu su se orile njegove pjesme, a okupljeni su s osmijehom i suzama pjevali stihove uz koje su, kako kažu, mnogi odrastali, ženili se, veselili...
02:14
Rijeka: Ljubitelji Halida Bešlića pjevaju njegove pjesme
|
Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell