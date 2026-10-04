VIDEO Buktinja u kampu na jezeru Gardi, više ozlijeđenih

Nekoliko je osoba ozlijeđeno u velikom požaru koji je u nedjelju izbio u kampu na talijanskom jezeru Gardi, a vlasti su objavile da je na mjestu događaja liječničku pomoć zatrebalo 24 ljudi od kojih su neki odmah prevezeni u bolnicu.

Jedna osoba ima teške opekline nogu, a većini ozlijeđenih pružena je pomoć zbog trovanja ugljičnim monoksidom.

Nije poznat uzrok požara koji je navodno izbio u bungalovu u kampu Bella Italia u općini Peschiera del Garda jutros nedugo nakon 6 sati. U to je vrijeme još uvijek bio mrak.

#Verona, dalle 6 del mattino #vigilidelfuoco al lavoro a Peschiera del Garda per l’incendio in un campeggio: coinvolti 20 bungalow, alcune auto e parte della vegetazione vicina. Fiamme sotto controllo, 5 squadre al lavoro [#4ottobre 10:00] pic.twitter.com/ApZprzWL28 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 4, 2026

Vatrogasci su kazali da je požar brzo stavljen pod nadzor, premda su gašenje otežavale eksplozije plinskih boca.

Prema podacima spasilačkih službi sedam je osoba prevezeno na hitni prijam, među njima i švicarska obitelj s troje djece.