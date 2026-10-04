Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKI POŽAR U ITALIJI

VIDEO Buktinja u kampu na jezeru Gardi, više ozlijeđenih

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Buktinja u kampu na jezeru Gardi, više ozlijeđenih
Foto: Vigili del Fuoco
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nije poznat uzrok požara koji je navodno izbio u bungalovu u kampu Bella Italia u općini Peschiera del Garda jutros nedugo nakon 6 sati. U to je vrijeme još uvijek bio mrak.

Nekoliko je osoba ozlijeđeno u velikom požaru koji je u nedjelju izbio u kampu na talijanskom jezeru Gardi, a vlasti su objavile da je na mjestu događaja liječničku pomoć zatrebalo 24 ljudi od kojih su neki odmah prevezeni u bolnicu.

Jedna osoba ima teške opekline nogu, a većini ozlijeđenih pružena je pomoć zbog trovanja ugljičnim monoksidom.

Nije poznat uzrok požara koji je navodno izbio u bungalovu u kampu Bella Italia u općini Peschiera del Garda jutros nedugo nakon 6 sati. U to je vrijeme još uvijek bio mrak.

Vatrogasci su kazali da je požar brzo stavljen pod nadzor, premda su gašenje otežavale eksplozije plinskih boca.

Prema podacima spasilačkih službi sedam je osoba prevezeno na hitni prijam, među njima i švicarska obitelj s troje djece.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Očajni stanari kupili su nove stanove, pa šok: 'Crkvo, miči nam tu bezrazložnu zabilježbu'
NASTAVAK AGONIJE STANARA

Očajni stanari kupili su nove stanove, pa šok: 'Crkvo, miči nam tu bezrazložnu zabilježbu'

Grad Zagreb je riješio da Kaptol ne može dobiti nazad zemljište, ali blokada stoji i pitanje je hoće li se Kaptol žaliti. Iako do zemlje ne mogu doći ni po zakonu: 'Zagorčali su nam živote, ljudi su u neizvjesnosti'
VIDEO Slavonci obnavljaju dom Zoltanu: 'Živim bez struje, ne znam bi li kuća preživjela zimu'
LIJEPA SLAVONSKA PRIČA

VIDEO Slavonci obnavljaju dom Zoltanu: 'Živim bez struje, ne znam bi li kuća preživjela zimu'

Zoltan Križan (70), u selu poznat pod nadimkom Mađar, davne je 1989. godine iz rodnog Novog Sada stigao u Slavoniju
Užas kraj Krapinskih Toplica: Jedan čovjek poginuo u nesreći
JOŠ JEDAN U BOLNICI

Užas kraj Krapinskih Toplica: Jedan čovjek poginuo u nesreći

Policija dodaje i kako je još jedna osoba ozlijeđena, te je vozilom hitne prebačena u bolnicu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026