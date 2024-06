VIDEO Buktinja u Kuvajtu, vatra progutala zgradu za smještaj radnika: Najmanje 41 poginuli

U požaru koji je rano u srijedu izbio u zgradi u kojoj su smješteni radnici u gradu Mangafu u južnom Kuvajtu, poginula je najmanje 41 osoba, rekao je potpredsjednik vlade Fahad Yusuf Saud Al-Sabah.

Potpredsjednik vlade optužio je vlasnike nekretnina za prekršaje i pohlepu, rekavši da je to dovelo do incidenta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:37 Požar u Kuvajtu | Video: 24sata/reuters

„Nažalost, pohlepa vlasnika nekretnina dovodi do ovoga“, rekao je Fahad, koji je također ministar unutarnjih poslova i obrane.

Požar je prijavljen vlastima u 6 ujutro po lokalnom vremenu, rekao je general bojnik Eid Rashed Hamad.

Aftermath of a deadly fire in a building, in Mangaf | Foto: Stringer

„Zgrada u kojoj je izbio požar služila je za smještaj radnika, a tamo je bio velik broj radnika. Deseci su spašeni, ali nažalost bilo je mnogo smrtnih slučajeva zbog udisanja dima“, rekao je drugi viši policijski zapovjednik državnoj televiziji.

„Uvijek upozoravamo i upozoravamo na trpanje previše radnika u stambeni smještaj'', rekao je, ne navodeći pojedinosti o vrsti zaposlenja radnika ili mjestu podrijetla.

Aftermath of a deadly fire in a building, in Mangaf | Foto: Stringer

Požar je lokaliziran i vlasti istražuju njegov uzrok, rekli su dužnosnici.