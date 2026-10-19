VIDEO Buktinja u Remetincu: Izgorio Mercedes djevojke (29)

Mercedes u vlasništvu 29-godišnje djevojke izgorio je u ponedjeljak ujutro u Novom Zagrebu, izvijestila je zagrebačka policija. Kako se navodi, požar na autu zagrebačkih tablica izbio je oko 4 ujutro u Ulici Luje Naletilića u Remetincu.

Pokretanje videa... VIDEO Požar osobnog automobila u Novom Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

- Taman sam se vraćao s puta i onuda prolazio te vidio kako gori. U blizini nije bilo nikoga. Prijatelj je pozvao vatrogasce, ali ne znam što se kasnije dešavalo jer sam odmah morao ići - rekao nam je čitatelj.

Požar su ugasili vatrogasci, ozlijeđenih nije bilo, a očevid će se obaviti danas, navodi policija.

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