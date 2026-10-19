Obavijesti

News

Komentari 4
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

VIDEO Buktinja u Remetincu: Izgorio Mercedes djevojke (29)

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Buktinja u Remetincu: Izgorio Mercedes djevojke (29)
8
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Čitatelj 24sata jutros je snimio Mercedes u plamenu. Požar su ugasili vatrogasci, ozlijeđenih nije bilo, a očevid će se obaviti danas.

Mercedes u vlasništvu 29-godišnje djevojke izgorio je u ponedjeljak ujutro u Novom Zagrebu, izvijestila je zagrebačka policija. Kako se navodi, požar na autu zagrebačkih tablica izbio je oko 4 ujutro u Ulici Luje Naletilića u Remetincu. 

Pokretanje videa...

Požar osobnog automobila u Novom Zagrebu VIDEO
Požar osobnog automobila u Novom Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

- Taman sam se vraćao s puta i onuda prolazio te vidio kako gori. U blizini nije bilo nikoga. Prijatelj je pozvao vatrogasce, ali ne znam što se kasnije dešavalo jer sam odmah morao ići - rekao nam je čitatelj.

Požar su ugasili vatrogasci, ozlijeđenih nije bilo, a očevid će se obaviti danas, navodi policija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izgorio Mercedes E klase VIDEO
Izgorio Mercedes E klase | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Oglasila se Torcida. Bolje da nije
SRAMOTNO PRIOPĆENJE

Oglasila se Torcida. Bolje da nije

Torcida je upozorila na opasne trendove manipulacije javnim prostorom i selektivnog provođenja pravde, ističući kako se stvorio skandal bez presedana
FOTO Policija blokirala ulicu u Velikoj Gorici: 'Specijalci stoje ispred kuće, tu je i Hitna pomoć'
DRAMA U GORICI

FOTO Policija blokirala ulicu u Velikoj Gorici: 'Specijalci stoje ispred kuće, tu je i Hitna pomoć'

"Ispred kuće stoje specijalci, puno ih je. Sve već traje oko pola sata. Za sada nismo čuli ništa", kaže nam čitatelj.
Prvo pozirao ispred zatvora! Predao se torcidaš Stipe Lekić...
DOŠETAO JE U ZATVOR!

Prvo pozirao ispred zatvora! Predao se torcidaš Stipe Lekić...

U splitski zatvor na Bilicama večeras se došetao Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide, kojeg je policija posljednjih dana tražila zbog kriminalističkog istraživanja oko spornih uzvika u Torcidinoj povorci...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026