VIDEO 'Danonoćno radimo na izdavanju odluka o obnovi, i noćas smo, ali nam fali još ljudi'

Imali smo jutros sastanak s gradonačelnikom Velike Gorice na kojem smo ga upoznali s novim Zakonom o obnovi i programom mjera te našim stavom da ćemo do kraja listopada i početka studenog nastojati sve naše sugrađane koji su u kontejnerima zbrinuti temeljem jednog od 11 modela stambenog zbrinjavanja, poručio je ministar graditeljstva i potpredsjednik Vlade Branko Bačić nakon što je s velikogoričkim gradonačelnikom obišao radove na izgradnji zamjenske obiteljske kuće u Mraclinu, koja je u završnoj fazi, te radove na obnovi dvorca Lukavec.

Na velikogoričkom području srušene četiri od sedam kuća, izgradnja jedne je pri kraju, na tri radovi u tijeku

A na području Turopolja, naveo je gradonačelnik Krešimir Ačkar, 27 obitelji je još uvijek u kontejnerima od potresa.

- Idući tjedan ćemo s gradonačelnikom i Stožerom Civilne zaštite u Velikoj Gorici organizirati sastanak na temu stambenog zbrinjavanja. Naime, prema sadašnjem Zakonu bilo je problema, kao što sam čuo od gradonačelnika, s nesređenim imovinsko-pravnim odnosima, koji su bili jedna od prepreka u realizaciji obnove tih kuća, a Zakon koji ćemo usvojiti u petak nadilazi taj problem i omogućit će tim ljudima rješavanje obnove neovisno o tome što nisu upisani kao vlasnici - dodao je ministar Bačić.

Upitan da pojasni podatke o broju ljudi koji su u kontejnerima, obzirom da se do sada govorilo o 4500 njih, a sada on u svom planu navodi podatak o 6200, Bačić je istaknuo kako su posljednjih 25 dana, otkako je preuzeo ovu dužnost, napravili "trijažu" svih koji su u kontejnerima te došli do novog podatka.

- U kontejnerima u kontejnerskim naseljima u Sisku, Petrinji i Glini je smješteno 448 sugrađana, no tome je potrebno pridodati još 2112 koji su razmješteni diljem područja koje je zahvaćeno potresom i kada se to zbroji onda je to 6258 naših sugrađana u kontejnerima - kazao je, a novinari ga pitali znači li to da podaci s kojima se do sada baratalo nisu bili točni.

- Ovo je podatak koji je točan, zna se za svaku lokaciju koliko je tamo osoba smješteno. Kakav je podatak bio prije naveden, ja ne mogu sada o tome špekulirati - rekao je.

Na velikogoričkom području, osim kuće u Mraclinu obitelji Đuran, srušene su još tri u Cerovskom vrhu te su radovi na njima u tijeku, istaknuo je gradonačelnik Ačkar. Za rušenje ih je ukupno bilo sedam. Izgradnja zamjenske kuće od 70 kvadrata za četveročlanu obitelj Đuran je pri kraju.

- Onaj zagrebački potres ju je načeo, a petrinjski dokrajčio, sve je bilo popucalo - priča nam vlasnica Marina.

Kuća im je srušena u travnju prošle godine, a konačno bi trebala biti završena kroz idućih mjesec dana. Obitelj Đuran je od petrinjskog potresa nekoliko tjedana bila smještena u hotelu u središtu Velike Gorice, a od veljače 2021. žive u kontejneru u svom dvorištu. Nakon dvije godine s uzbuđenjem iščekuju preseljenje u svoj novi dom.

Na pitanje može li se uopće nazvati obnovom izgradnja tek četiri kuće dvije-tri godine od potresa, Bačić je ponovio da Vlada nije zadovoljna obnovom privatnih objekata.

- Obnova javnih zgrada ide dobro i ne bih onda mogao jednoznačno reći da je u cijelosti obnova spora. Spora je u dijelu koji se odnosi na privatne objekte, što je neprihvatljivo, i razumijem nezadovoljstvo građana koji još nisu u svojim kućama, ali tu smo da im to riješimo čim prije. Uvjeren sam da ćemo krenuti ubrzo s bržom obnovom i ovog područja - kazao je.

'U Ministarstvu se danonoćno radi na donošenju odluka o obnovi, ali trebat će nam još ljudi'

Na pitanje koliko je realan njegov plan zbrinjavanja, Bačić je izrazio uvjerenost da je realan.

- No, moram naglasiti da se ne zaboravi da obnova koja je pred nama ne podrazumijeva samo stambeno zbrinjavanje i obnovu zgrada sugrađana koji su u kontejnerima. Nije ovaj program jedini, pored njega ide i veći broj objekata koji će biti obnovljeni, ali koji se ne odnose na građane u kontejnerima. 305 stanova gradimo u višestambenim zgradama u Petrinji, Glini, Dvoru i svega 30-ak njih iz kontejnera će ići u njih, a ostali će biti sugrađani koji su razmješteni još diljem Hrvatske. Dakle, nije ovaj program koji sam na Vladi predstavio, kraj naših aktivnosti, opseg je i veći - rekao je dodavši kako je u ovom trenu ugovorena izgradnja 578 zamjenskih kuća, a da je u fazi izgradnje 110.

- Nastavit ćemo s izgradnjom kuća do 578, koliko ćemo uspjeti provesti javnih nabava i donijeti budućih rješenja. Zato smo išli s novim Zakonom da skratimo i pojednostavimo proceduru, da ne čekamo godinu dana da bismo ugovorili izgradnju kuće i donijeli rješenje - istaknuo je Bačić pa otkrio kako je premalo ljudi koji rade na donošenju rješenja o obnovi.

- Očekujem, i to ću predstaviti na Vladi, da se Ministarstvu osigura još dodatan broj referenata koji mogu izdavati rješenja o obnovi jer nisam zadovoljan brzinom donošenja rješenja i odluka. Nedostaje tu ljudi, a veliki je broj zahtjeva i teško je to stizati s tolikim brojem zaposlenika. Ja vam tvrdim da se u Ministarstvu radi danonoćno. I noćas smo radili i večeras nas čeka rad jer jednostavno toliki broj ljudi ne može fizički donijeti potreban broj odluka, rješenja, zaključaka i već svega čega treba. Nastojat ćemo ih naći unutar Ministarstva i županija, koje imaju svoje zaposlenike i donose u prvom stupnju građevinske dozvole - naglasio je ministar.

'Trenutno je dovoljan broj građevinara, no ako bude trebao veći, vidjet ćemo hoćemo li ići i izvan Hrvatske'

Novinari su ga pitali znači li to da i on noću radi, a Bačić odgovorio da dosta da.

- Da, i noću, to ništa nije čudno jer je to u ovom trenutku potrebno da se ovo čim prije riješi. Jer nema gradnje dok se ne donesu odluke, a da bi se donijele treba ih pripremiti, treba ići na teren napraviti nalaz, nije baš jednostavan postupak - poručio je.

A kad se taj postupak okonča i donesu odluke o gradnji, hoće li biti dovoljno ljudi koji će te kuće graditi, jedno je od glavnih pitanja.

- Bit će javni pozivi. Održali smo u međuvremenu sastanak s najvećim građevinarima u Hrvatskoj i u ovom trenutku prema broju odluka o obnovi još uvijek imamo dovoljno građevinara. Kada ubrzamo i donesemo više odluka i kada to bude podrazumijevalo veći broj građevinara, tada ćemo donijeti odluku kako ćemo dalje s javnom nabavom, da li ćemo ići izvan Hrvatske. Vidjet ćemo u dogovoru s našom gospodarskom komorom i Komorom građevinskih inženjera - istaknuo je dodavši kako na radovima putem Fonda solidarnosti već imamo angažirane strane tvrtke.

- Vidite tko obnavlja KBC Sestre milosrdnice i druge javne zgrade - kazao je.

