VIDEO Dinki je požar na Viru došao pred kućni prag: 'Trčala sam preko ceste i samo plakala'

Momci, jel' gotovo?, dobacili smo vatrogascima promatrajući dva-tri plamena koja su dolazila s pokojeg drveta kad je noć već debelo pala na Vir.

- Je, je, ali ostajemo cijelu noć dežurati - odgovorili su.

Hodajući prema ozbiljno ugrožene četiri kuće, kojima je vatra došla do praga, zamjećujemo grupu ljudi kako razgovara s mještankom i tješi je:

- Samo mirno, sad je sve gotovo, čuvajte se...

Ali njoj nije bilo do sna.

U ponedjeljak je oko 15 sati na otoku Viru izbio veliki požar u gustoj borovoj šumi na predjelu Lozice, a u jednom trenutku je ozbiljno zaprijetio kućama.

Požar su gasila dva kanadera i dva air tractora. Vatrena buktinja pod kontrolu je stavljena nešto prije 17 sati, a vatrogasci su najavili da će dežurati cijelu noć. Vatra i dalje tinja.

Dinki Budiji, stanovnici Vira, požar je došao pred kućni prag.

- Užasno je bilo, to je plamen i dim bio, bilo je strava. Trava je gorjela, došlo je do susjedine kuće. Ja sam samo plakala i i trčala preko ceste - rekla nam je Dinka.

- Kantama smo polijevali, to je bilo užasno. Jedna šiška je frknula i zapalila jedan jastučić pa smo ga brzo s gumom pogasili - kazala je.

Kaže da zbog požara neće spavati, već će, kao i vatrogasci, dežurati cijelu noć.

- Vatrogasci su rekli da mirno spavamo, ali tko može zaspati kad zna da mu je vatra došla do kuće - kaže nam Dinka.

- Došli su mi mali i unuka da uzmem dokumente i da idemo, ma kakvi - kaže nam Dinka koja nije htjela napustiti svoj dom unatoč požaru.

- Ako gori kuća, nek izgorim i ja - kaže i dodaje da je izašla na cestu i pratila hoće li se smiriti situacija ili će se požar proširiti.

- Još uvijek ne znam gdje sam ni čija sam, popila sam dva Normabela - kazala nam je.

Kaže da nikada nije doživjela ovakav požar.

- Bilo ih je na Viru, u šumi na kraju Vira, ali ovako blizu kuća... To nisam nikada doživjela i to ne bih poželjela nikome da doživi - kaže nam Dinka i vodi nas preko malenog kamenog zidića do susjedina dvorišta.

- Njoj je došlo do kuće, ovdje su ljudi kantama gasili vatru da joj ne zahvati vrata - pokazuje nam dok susjeda viri kroz prozor:

- Strašno je bilo. Idem sad gledati vijesti da vidim što će reći...

Kanaderi su doslovno zalijevali i njih koliko su blizu ispuštali vodu.

- Ma svi smo bili mokri i ispirali smo cijelu terasu od morske vode.

Dinka ne želi kriviti nikoga.

- Ne znam je li nečija nepažnja ili je netko namjerno podmetnuo, to ne možemo znati. Važno je da su naši vatrogasci ovdje s nama. Iako sna nema, dežurat ćemo cijelu noć s njima... - zaključuje Dinka Budija.

Vatra i dalje tinja, no srećom, za sada vjetra nema. Vatrogasci će cijelu noć dežurati na opožarenom terenu.

