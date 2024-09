VIDEO Divlje more zapjenilo je i ulice u Novigradu: 'Jedini snijeg koji ćemo vidjeti ove godine'

PALO OKO 160 LITARA

VIDEO Nevrijeme pogodilo Dugi otok: Kiša napravila štetu na poljima, voda ušla i u kuće DUGI OTOK - Nevrijeme koje se očekuje u cijeloj Hrvatskoj pogodilo je Dugi otok. Oko 160 litara kiše palo je u dva sata, poplavile su ulice, polja i dvorišta, a voda je ušla i u kuće. Ljudima su poplavile konobe, ali oni to privatno rješavaju. Prema plaži Veli žal put se potkopao i napravio se kanal, a tucanik je završio i na cesti koja vodi iz Božave. To se uspjelo sanirati odmah. Najteže je stradao sjeverni i sjeverozapadni dio otoka, a to je mjesto Božava. Podatke o materijalnoj šteti još nemamo iako očekujemo da bi mogla biti velika, rekao nam je Zoran Morović, načelnik Sali.

Kopiranje linka