VIDEO Dodik je 2007. priznao genocid u Srebrenici. Sad se pjeni: 'Ništa nismo napravili'

Dakle, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu i to je nesporna pravna činjenica. Rekao je to aktualni čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik u televizijskom u intervjuu za sarajevsku Face TV 2008. godine, kada je obnašao dužnost etitetskog premijera i potvrdio kako mu je jasno da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima.

Od kada je umanjivanje zločina i veličanje ratnih zločinaca postalo kažnjivo u Bosni i Hercegovini, Dodik bira riječi kada govori o genocidu u Srebrenici. Predsjednik Republike Srpske direktno je negirao genocid najmanje 23 puta otkako je odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u lipnju 2021. godine negiranje postalo kazneno djelo, prenosi Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH). Pretraživanjem medija, mapirali su najmanje 23 direktna negiranja genocida u kojima je Milorad Dodik, pored neslaganja s pravnom kvalifikacijom genocida u Srebrenici, izrazio nepoštivanje prema Međunarodnom sudu, visokom predstavniku u BiH, ali i širio mržnju i prijetnje odvajanjem RS-a. Dodik negira i presude Međunarodnih sudova. Protiv njega do danas nije podignuta niti jedna optužnica.

Na izjavi da u Srebrenici 1995. godine nije bilo genocida nad Bošnjacima dosljedno godinama inzistira, čak i ako to znači da će morati u zatvor. - Apsolutno bih prije birao da idem u zatvor nego što bih priznao nešto što se nije dogodilo, a to je navodni genocid u Srebrenici. Ta priča o navodnom genocidu je postala aktualna 2002. godine, sedam godina nakon događaja. Odjednom se sve oko toga aktualizira i ‘sada se sve zna’. Istina je jedna, da genocida nije bilo - rekao je Dodik ranije za beogradski list Srpski telegraf.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL. ilustrativna fotografija

U Srebrenici se dogodio genocid. Presuda je to suda u Hagu i Međunarodnog suda pravde koji je presudio da su vojska u policija RS izvršioci genocida. Dodik svojim skandaloznim izjavama i negiranjem genocida i dalje šokira javnost. Opća skupština UN-a usvojila je nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici kojom se 11. srpnja proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici te osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenika za ratne zločine.

Podržale su ga 84 države, 19 ih je bilo protiv, a 68 suzdržanih. Rezoluciju naziva Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida počinjenog u Srebrenici 1995. donijeli su pozivajući se na presude Međunarodnog suda pravde te Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Naglašava da je odgovornost za genocid individualizirana. Srbija se, unatoč tome što tekst rezolucije nigdje ne osuđuje tu zemlju ili Srbe za krivnju za genocid, Srbija se ovoj rezoluciji žestoko protivi.

UN General Assembly votes on Srebrenica genocide resolution in New York | Foto: Eduardo Munoz

Čelnik bosanskih Srba je i uoči rasprave na općoj skupštini UN o rezoluciji o genocidu u Srebrenici najavio kako u RS to neće poštovati. - Nama to neće biti dan sjećanja jer mi taj dan nismo ništa napravili - rekao je Dodik. Tekst rezolucije nigdje ne osuđuje Srbiju ili Srbe i ne nameće im kolektivnu krivnju za genocid.

U Srebrenicu je poveo cijelu vladu Republike Srpske i održao govor u obližnjem Bratuncu pri čemu je osudio države koje predlažu rezoluciju, a to su Njemačka i Ruanda, i još četrdesetak koje je sponzoriraju, među kojima je i Hrvatska. Lažima je nazvao sudski utvrđene činjenice o genocidu nad više od osam tisuća Bošnjaka što su ga počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba.

Tvrdi da je u Srebrenici stradao i "neutvrđeni broj Bošnjaka" i da je četiri tisuće mrtvih tijela ondje "doneseno sa strane". - Sve ove godine nisu uspjeli dokazati tu brojku (od preko osam tisuća žrtava) - kazao je Dodik.

Srebrenica: Milorad Dodik na konferenciji za medije | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Srpska vojska pod vodstvom notornog Ratka Mladića 11. srpnja 1995. ušla je u Srebrenicu, koja je trebala biti zona pod zaštitom UN-a. U idućih nekoliko dana ubili su najmanje 8372 ljudi. Kroz više presuda Međunarodnoga kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), koji je osnovao upravo UN, utvrđeno je da je u Srebrenici počinjen genocid. Kao dokazni materijal u Haagu poslužio je i ratni dnevnik Ratka Mladića, koji je njegova supruga skrivala u zidu. Istražitelji su pronašli dnevnik 2010. tijekom lova na krvnika, u lažnom zidu obiteljske kuće.

- Trebalo nam je 15 minuta da ubijemo cijeli autobus pun muškaraca - posvjedočio je 2013. u Haagu pokajnik Dražan Erdemović.

Sud BiH je za genocid osudio 14 ljudi na ukupno 243 godine zatvora, dok su za druge zločine počinjene u Srebrenici osudili još 14 ljudi na 223 godine zatvora. U Srbiji je osuđeno pet ljudi na ukupno 68 godina zatvora za zločine u Srebrenici, od kojih su četiri bivša pripadnika jedinice "Škorpioni", zbog ubojstva Srebreničana u Trnovu, a dva su bivša pripadnika ove jedinice u Hrvatskoj osuđena na 30 godina zatvora.