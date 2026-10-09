VIDEO Donald Trump uveo nove sankcije Haškom sudu: Nećemo dopustiti da sude Amerikancima
Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa u petak je uvela nove sankcije Međunarodnom kaznenom sudu (ICC), nekoliko sati nakon što je jedna od njegovih bivših sutkinja osvojila Nobelovu nagradu za mir. Trumpova administracija već je dugo neprijateljski raspoložena prema toj instituciji te je njezinim tužiteljima i sucima već uvela sankcije. Nova odluka ide korak dalje jer bi potencijalno mogla kažnjavati tvrtke koje pružaju usluge samom sudu. „Predsjednik Trump nikada neće dopustiti Međunarodnom kaznenom sudu da procesuira Amerikance”, rekao je državni tajnik Marco Rubio u priopćenju koje je Reuters dobio na uvid uoči službene objave.