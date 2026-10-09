VIDEO Donald Trump uveo nove sankcije Haškom sudu: Nećemo dopustiti da sude Amerikancima

Kamera sve snimila

VIDEO Stravične snimke iz Čilea: Bujica u sekundi preplavila cestu, auti plutali kao igračke ČILE - Razorne bujične poplave pogodile su čileanski glavni grad Santiago i okolna područja. Vodena bujica nosila je aute ulicama, a blato prodiralo u kuće i uništavalo sve pred sobom. Snimke nadzornih kamera prikazuju aute koje nekontrolirano nosi voda, dok se jedan muškarac u dramatičnom prizoru drži za kamion. Zbog nevremena stanovnici su morali napustiti svoje domove, a najmanje šest ljudi je ozlijeđeno. U petak su vojnici pomagali stanovnicima u čišćenju nanesenog blata i iznošenju uništenog namještaja. Vlasti su proglasile izvanredno stanje u četvrti Las Condes, a predsjednik José Antonio Kast sastao se s ministrima i službama za hitne situacije kako bi koordinirali odgovor na katastrofu.

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