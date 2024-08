VIDEO Mario Radić: 'Pobijedit ću Ivana Penavu. Imam većinu, jasno je to svima. Pa i njemu!'

Rastu napetosti u Domovinskom pokretu. Nakon što je Mario Radić prelomio i najavio da ide u utrku za predsjednika stranke, protiv Ivana Penave, sada je okupio stranačke kolege i održao konferenciju za medije.

- Vidim da se Penava stalno poziva na statut. Puno sam na terenu zadnjih dana, iza mene su izaslanici - rekao je Radić pa predstavio okupljene DP-ovce koji su ga došli podržati.

- Puno sam pričao s ljudima i došao da zaključka. Ova situacija, ja imam većinu, to je jasno i Penavi, čuo sam da je kiselo komentirao sve ove događaje. Ja ne želim Pirovu pobjedu, ja ću dobiti 65, 70 posto glasova, prihvatit ću tu časnu dužnost. Mi moramo nastaviti gdje smo stali. Biti predsjednik organ izacije od 10 tisuća ljudi sa 70 glasova, to nije moralno. Nakon izbora, odmah ću pokrenuti promjenu statuta i sljedeći izbori, koji moraju biti vrlo skoro, moraju biti po principu jedan član – jedan glas - rekao je Radić.

Protivnike je pozvao da ostanu u stranci, kandidiraju se na sljedećim izborima, a na kojima će, kako kaže, svi članovi odlučivati.

- Neka se tad kandidiraju, da vidimo kako diše stranke, i neka se kandidiraju na tim izborima i taj koji tad pobijedi će biti pravi predsjednik DP-a - dodao je.

Kazao je i da su predsjednik DP-a Ivan Penava i Stipo Mlinarić prozvali Stjepana Bartulicu jer deset dana nije prijavio kredit u imovinsku karticu, a sada, kada je riječ o Mlinariću i izvlačenju novca iz udruge imaju drugi aršin, kaže.

- Onaj tko je poslušnik, njemu je dopušteno sve - kazao je.

'DP nikada neće podržati kandidata SDP-a'

Priznao je da mu je Penava prijetio izbacivanjem iz stranke jer nije htio podržati Milanovića.

- Rekao sam da DP nikada neće podržati kandidata SDP-a. To je, maltene, bio povod da nas se izbaci iz stranke - istaknuo je.

Osvrnuo se na nasilje nad stranim radnicima u Hrvatskoj.

- Mi smo protiv svakog nasilja, ne smije nitko nikog premlaćivati u Hrvatskoj, mi smo to osudili - kazao je.

Na pitanje o ljudima koji podržavaju Penavu, odgovorio je: "Frane Tokić je mlad dečko, još je puno mladih koje je ova situacija zatekla. Ovdje nema pobjednika u DP-u, ima li izvan DP-a, o tome bi se dalo razgovarati".

- U stranci moramo napraviti tijela koja će donositi odluke, ne može odluke donositi ni Mario Radić ni Ivan Penava - rekao je Radić.

Dodao je da će Domovinski odbor donositi odluke te da to neće raditi "preko koljena".

- Meni pozicije u Vladi, to mi se isto spočitava... Ja imam svoju životnu poziciju koju sam sam izgradio, mene pozicije ne zanimaju. One nam nisu primarne, ja želim promjene u društvu. Pozivam sve da ostanu u DP-u, ja ću biti pobjednik koji prašta, želim im dati šansu da stanu pred 10.500 članova - dodao je pa istaknuo da će napraviti sve da ne dođe do raskola stranke.

'Biti predsjednik stranke sa 70 glasova nije pošteno'

Bit će, kaže, predsjednik koji spaja, a ne razdvaja. Pozvao je i institucije da naprave sigurnosnu provjeru i njega i Ivana Penave. Kaže da će svoju objaviti javno čim ju dobije.

Domovinski pokret je mlada stranka koja se mora demokratizirati, dodao je Radić. Svi koji plaćaju članarinu moraju imati pravo odlučivanja, istaknuo je.

- Biti predsjednik stranke sa 70 glasova nije pošteno. Ja ću to preuzeti, ali pod uvjetom da raspišem te izbore - kazao je.

'Ja da dajem novce, Ćipe da ih uzima, a moj brat da ide u zatvor. Taj film neće biti'

Osvrnuo se potom na optužbe za izvlačenje novca iz Udruge.

- Kad mi je Mlinarić prije dvije godine došao s idejom o osnivanju centra, bio sam za to. Prva sredstva je ta udruga dobila od moje tvrtke. Kad sam saznao da u Ministarstvu uprave postoje zapisnici da je on branio financijski plan, pala su mi svjetla. Penava kaže da se Ćipeta ne smije prijaviti. Ja trebam davati novce, Ćipe da ih uzima, a da moj brat ide u zatvor zbog financijskog plana. Taj film neće biti. Ćipe je rekao da ne bi prepoznao mog brata na ulici, time je potvrdio sve navode optužbi - istaknuo je.

Ponovno se postavlja pitanje tajminga neke prijave, kaže.

- Idemo pričati o srži djela, a ne o pravom ili krivom tajmingu. Ne postoji pravi ili krivi tajming - kazao je.

Ponovio je da je prije dva mjeseca njegov brat saznao da je njegovo ime korišteno u zapisnicima sa sjednica, ali nije htio govoriti o tome kako je brat to doznao.

Na pitanje profitira li HDZ od ovog sukova u stranci, Radić je istaknuo da pobjednika nema, već više manje poraženih.

- Imputira mi se da je to body language poraženog. Ja sam realan čovjek, ovdje neće biti pobjednik ni Penava ni Radić ni DP. S druge strane će netko sigurno biti pobjednik - kazao je.

"Hrvatski špijun" u Beogradu i privođenje Severine na granici

Srpski mediji raspisali su se o uhićenju "hrvatskog špijuna" u Beogradu, a Ministarstvo vanjskih i europski poslova priopćilo je da nema saznanja o tome. Radić ove vijesti nije htio komentirati jer "su tamo u stanju izmisliti bilo što u dnevno-političke svrhe", kaže.

O privođenju hrvatske pjevačice Severine na srpskoj granici kaže da je to jasno iživljavanje.

Ukoliko pobijedi na stranačkim izborima, stranačka tijela odlučit će hoće li Penava biti kandidat za gradonačelnika Vukovara, kazao je Radić pa istaknuo da mu je dosta Penavinog pozivanja na statut stranke i tumačenja da je predsjednik “bog i batina”.

- U statutu ne piše da članovi stranke smiju disati, a, evo, dišu. Nama je dovde predsjednika koji ponavlja da je bog i batina, to neću dopustiti. Mi ne želimo takvog predsjdnika i ja neću biti takav predsjednik - dodao je pa otkrio da će u najkraćem mogućem roku raspisati nove stranačke izbore.