NA LJUBLJANSKOJ AVENIJI
VIDEO Drama u Zagrebu: Sudarilo se čak pet automobila, jedan čovjek je ozlijeđen
Jedan čovjek je ozlijeđen nakon sudara čak pet automobila na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu. Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u ponedjeljak oko 16.30 sati, a težina ozljeda je još nepoznata.
- Nema zastoja, očevid je u tijeku nakon kojeg će se znati više detalja - rekli su nam iz policije.
