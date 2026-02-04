Obavijesti

VATROGASCI IMAJU 50 DOJAVA

VIDEO Dramatične snimke iz Kaštela: More poplavilo kuće, vozila su zapela u poplavi...

KAŠTELA - Kaštelanski vatrogasci zaprimili su u srijedu navečer oko 50 dojava zbog olujnog juga koje je podiglo razinu mora i poplavilo kuće, ulice i objekte uz rivu u svih sedam Kaštela. Jaki jugoistočni vjetar, koji je dosezao do 60 km/h, onemogućio je intervencije na samoj rivi dok se more ne povuče, pa vatrogasci pomažu samo na udaljenijim lokacijama te građanima savjetuju postavljanje vreća s pijeskom. U Splitu nije bilo većih poplava, osim uobičajenih problema na pojedinim cestama zbog začepljenih šahtova. "Ljudima je sve poplavljeno. Ulice su pod vodom. Išao sam im pomoći i pronašao se u centru naleta valova. Bilo mi je žao ljudi. Morao sam im pomoći. Nikada nisam vidio nešto ovakvo", kazao je čitatelj o situaciji u Kaštelima-

Poplava u Kaštelama 02:43
Poplava u Kaštelama | Video: Čitatelj 24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožićeva obrana htjela uvesti nove svjedoke, sud ih je odbio!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Hrvati u Epsteinovim dokumentima, narkobanda s posrnulim manekenom Robertom Di Caprijem, supruga poginulog vozača na svjedočenju bivšem ministru Banožiću...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Manevar na suđenju Banožiću - obrana uvela nove svjedoke 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Manevar na suđenju Banožiću - obrana uvela nove svjedoke | Video: 24sata/Video
FLORIDSKI METEOALARM

VIDEO Pazi glavu! S drveća na Floridi padaju sleđene iguane

Na Floridi je nagli pad temperature izazvao neobičan prizor, iguane su počele padati s drveća. Zbog hladnoće, ovi gmizavci ulaze u stanje nalik hibernaciji, gube kontrolu nad mišićima i ostaju nepomični, kao „zamrznuti“. Mogu se vidjeti po travnjacima, trotoarima i ispod drveća. Zelene iguane su invazivna vrsta, a samo u okrugu Broward sakupljeno je oko 1.500 ovakvih životinja.

Iguane na Floridi 02:43
Iguane na Floridi | Video: 24sata/Reuters
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tomašević šalje račune Vladi. 'Pao' šef policije na Bajakovu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U središtu dana je spor oko dočeka rukometaša u Zagrebu. Na graničnom prijelazu Bajakovo uhićen je šef policije, SDP je promijenio glasnogovornika, u Gospiću su nestali kamioni, labudice, mješalice i automobili...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vlada prekršila niz komunalnih propisa na dočeku rukometaša 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vlada prekršila niz komunalnih propisa na dočeku rukometaša | Video: 24sata/Video
IZGLEDAJU KAO ASTRONAUTI

VIDEO U Moskvi je -20 °C, a oni plutaju u ledu. I to 40 minuta!

RUSIJA - U subotnje jutro kad su temperature u Moskvi pale ispod −20 °C, skupina entuzijasta okupila se kako bi sudjelovala u neobičnoj zimskoj aktivnosti poznatoj kao “plutanje u ledu”. Odjeveni u jarko crvena odijela koja su podsjećala na improvizirana svemirska odijela, opuštali su se u rupi izrezanoj u zaleđenoj vodi. Plutanje u ledu provodi se u posebnom termalnom odijelu dizajniranom za očuvanje tjelesne topline. Sudionici obično provode između 20 i 40 minuta djelomično uronjeni u hladnu vodu, dok ih odijelo štiti od smrzavanja. Dok su se polako spuštali u ledenu vodu, mnogi su opisali tek blagi osjećaj hladnoće na početku. “Ne djeluje tako smrznuto”, rekli su neki sudionici za Reuters, a pojedini su dodali kako se u odijelu osjećaju “kao u sauni”.

Plutanje u vodi na -20 stupnjeva 04:32
Plutanje u vodi na -20 stupnjeva | Video: 24sata/Reuters
SAŽETAK DINAMO - VUKOVAR

VIDEO Livakovićeva bravura, Beljina majstorija i lijepa akcija Vukovara. Sažetak s Maksimira

DINAMO - VUKOVAR 3-1 "Modri" su dočekali Vukovarce u 20. kolu HNL-a na Maksimiru sa željom da se odvoje na sedam bodova prednosti na vrhu. U tome su uspjeli, a igrač utakmice je Beljo s dva gola. Livaković se vratio na gol Dinama i odmah oduševio obranom

Sažetak utakmice Dinamo - Vukovar 01:57
Sažetak utakmice Dinamo - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

