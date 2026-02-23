VIDEO Dramatični prizori iz Meksika, turisti u strahu: Nikada nisam vidio ništa slično!

UPOZORENJE

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Washingtonu izdalo je upozorenje hrvatskim državljanima koji se nalaze u Sjedinjenim Meksičkim Državama zbog tekućih sigurnosnih operacija, blokada cesta i povezanih kriminalnih aktivnosti.

Građanima se savjetuje da do daljnjega ostanu na sigurnom mjestu, osobito u državi Jalisco, uključujući Puerto Vallartu, Chapalu i Guadalajaru, zatim u državi Tamaulipas, uključujući Reynosa i druge općine, kao i u dijelovima država Michoacán, Guerrero i Nuevo León.

U slučaju potrebe hrvatski državljani mogu se obratiti veleposlanstvima drugih država članica Europske unije ili hrvatskom počasnom konzulu u Ciudad de Méxicu na broj +52 55 5660 4897.

Za hitne situacije izvan radnog vremena dostupan je i dežurni broj za hrvatske državljane: +1 202 492 4733.