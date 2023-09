VIDEO Loparski vatrogasci kod Raba spasili ljude iz nasukanog broda: 'Uvjeti su bili nemogući'

Dramatična akcija spašavanja 38 američkih i belgijskih putnika s turističkog broda koji se u ponedjeljak nasukao na otoku Rabu, uspješno je okončana zahvaljujući lavovskom poslu kojeg su odradili hrabri vatrogasci DVD-a Lopar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: DVD Lopar

Do nasukavanja je došlo na hridi Vela Sika kod Lopara, kada je mini kruzer (Olmissum), iz Omiša, dug 35 metara, usred orkanske bure i jakih valova ostao "zaglavljen" nedaleko obale u nemirnom moru.

- Nešto iza 9 sati dobili smo dojavu Lučke kapetanije ispostava Rab s kojom smo potom krenuli u izvid situacije s obale. Naime, zbog olujne bure uvjeti za prilaz brodu bili su gotovo nemogući, pitanje je bilo možemo li uopće isploviti te smo pokušavali vidjeti s koje strane i kako bi to najbolje bilo izvesti. Srećom, oko 10.30 bura je malo popustila te smo krenuli u akciju. Bilo je dosta plitko te smo morali paziti da se i sami ne nasučemo - priča nam zapovjednik DVD-a Lopar Stanislav Franolić.

Deset vatrogasaca s 4 vozila i jednim plovilom oprezno je krenulo prema šokiranim i prestrašenim turistima, koji su na izlet krenuli s Krka.

- Uglavnom se radilo o turistima starije populacije. Bili su vidno uspaničeni jer valovi su bili doista snažni, more nemirno, bura jaka, dosta je ljuljalo brod. Dva vatrogasca nalazila su se na brodu i pripremala ih za evakuaciju dok su ih ostali gliserom, u grupi od po 6 osoba, prevozili na obalu. Na kopnu su nas čekali vatrogasni kombiji kojima smo ih potom prevezli u naš vatrogasni dom gdje smo im pripremili okrijepu. Do 13 sati svi su uspješno evakuirani s broda - nastavlja Franolić.

Oko 14 sati turisti su prevezeni u rapski hotel. Time je uspješno okončano spašavanje umirovljenih izletnika, od kojih, srećom, nitko nije ozlijeđen.

No akcija za vrijedne vatrogasce time nije završena. Naime, nedugo nakon spašavanja stigla je dojava da je usljed jakog vjetra došlo do oseke zbog kojeg se mini kruzer nagnuo na jednu stranu te je došlo do prodiranja vode.

Foto: DVD Lopar

- Oko 17 sati s remorkerom Sv. Vid stigao je ronioc s Krka, no srećom, ustanovljeno je da nije došlo do nikakvog oštećenja broda već je voda istekla iz sanitarnih cijevi. Nakon ispumpavanja brod je dotegljen do rapskog pristaništa - zaključuje zapovjednik Franolić.

Time je cjelodnvena akcija konačno završena oko 19 sati sati.

Iako je u medijima ubrzo izašla vijest da je jedan vatrogasac ozlijeđen, loparski zapovjednik kaže da se radi o sasvim lakoj ozljedi tj. ogrebotini prsta, zbog koje je, iz preventivnih razloga, prevezen u Dom zdravlja gdje mu je rana sanirana i pošpricana antiseptikom.

Uzrok nasukavanja još se utvrđuje. Jeli brod ostao bez pogona ili se dogodio previd, pokazat će istraga.

Foto: DVD Lopar

Neki poznavaoci brodova i mora nagađaju kako postoji mogućnost da je mini kruzer na pličinu odbacio reful bure, jer 'turistički brodovi imaju veliko nadgrađe, a ne baš prejake motore'.

- Nemaju ti mini cruiseri nešto jake motore - to ti je sve manje-više do 750 kW. A bura (i jugo) gore kod nas (sjever) znaju biti izazov i prekaljenim pomorcima. Po tom vremenu i domaći izbjegavaju plovidbu jer znaju što je to, tako da lako moguće da se čovjek zeznuo u procjeni - pretpostavlja jedan skiper.